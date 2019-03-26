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26.03.2019, 09:05

"Партии - запретить!". Третьи президентские дебаты - за минуту

Игорь Смешко и Аркадий Корнацкий (коллаж - LIGA.net)

Смешко считает, что власть за семь дней противостояний в Крыму могла уберечь полуостров от аннексии, а Корнацкий мечтает запретить партии старых элит

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В понедельник, 25 марта, на телеканале UA:Перший состоялись третьи теледебаты кандидатов в президенты. На этот раз оппонентами выступили экс-глава СБУ Игорь Смешко и депутат от БПП Аркадий Корнацкий, третий участник - нардеп Александр Вилкул - прислал письмо с отказом в участии. LIGA.net посмотрела два часа дебатов и попыталась выделить самое главное.

Аркадий Корнацкий

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Россия и Европа якобы одинаковые. "Угрозы со стороны России и со стороны Европы приблизительно одинаковы по содержанию, но абсолютно разные в методах. России и Европе Украина не нужна как самодостаточное государство. С одной стороны, мы видим 28 лет таких изменений, которые происходят в Украине от рекомендаций Европы, а с другой – я вижу, что все законы внедрялись в Украине – российские, один в один. РФ нужно давать вооруженный отпор и перестать перенимать нелепые рекомендации из Европы, которые они дают пачками".

За действия власти - Корнацкий не в ответе. "Я не ответчик за правительство и за коалицию, членом которой меня назвали. Да, формально я член коалиции, как 301 народный депутат. Сначала 2015 года во фракции я являюсь прямым диссидентом. Не хочу применять слово оппозиция. Я давно написал заявление о выходе из фракции, но наше законодательство не разрешает депутату выйти из фракции".

Но вы только дайте порулить, я вам покажу! "Запретить указом президента деятельность общественных организаций политических партий, которые довели до того состояния, в котором она (Украина) есть. Приостановить в Украине практически все подзаконные акты Кабинета министров, потому что из-за них совершается антинародность всего украинского законодательства".

И без команды справится хорошо. "У меня нет кандидатов (на ключевые должности). Я выхожу из того, что перед выборами иметь команду - это преступление. Это значит не дать возможности прийти на должности тем людям из сотен тысяч украинцев, которые этого достойны".

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Дикий рынок земли - зло. "Мой последний законопроект, который уже зарегистрирован, про оборот земли сельско-хозяйственного назначения. Его ждут селяне, фермеры и государство. Моим законопроектом я остановил намерения по внедрению дикого рынка земли". 

Игорь Смешко

Вот если бы, то тогда бы. "Если бы мы первые семь дней защищали Крым, возможно, были бы некоторые проблемы в Севастополе, то я уверен - Крым был бы у нас".

Пенсии Луганску и Донецку надо платить. "Государство несет ответственность за пенсионеров и людей, которых нельзя оставить. Мы заплатили уже 60 млрд гривень. Безусловно, нужно платить, это наши граждане. Я узнал, что государство платит с этих денег по 40 тысяч военных пенсий. Часть этих военных сегодня воюет против нас. Нужно разобраться, куда они идут".

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И пора уж подлинную демократию, а не вот это вот все. "Демократия – это разделение ветвей власти, которого у нас не существует. У нас авторитарно-олигархическая система, где прописана администрация президента – каким образом она руководит, но ни за что не отвечает?".

К-О-З-Э-Д-ом надо оценивать президента! "Качество любого правительства - это пять элементов: Культура, Образование, Здравоохранение, Экология и Демография. Если эти показатели не увеличиваются за время пребывания у власти - это антиконституционная политика".

СБУ сидит без дела. "Управление "К" (по борьбе с коррупцией) – 5 тысяч, КЗЕД (департамент контрразведывательной защиты экономики государства) тоже - 5 тысяч человек, по всем направлениям экономики. Наверное, нужно сосредоточить их на борьбе с коррупцией. И поставить задания, а потом с них спросить. Очевидно, наверное, они занимаются чем-то другим".

Читайте также: "Мы учились на конопле". Вторые президентские дебаты - за минуту


журналист LIGA.net
Дмитрий Бобрицкий
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Теги: аннексия Крыма, дебаты, интервью, выборы 2019
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