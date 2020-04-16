Паспорта в смартфонах, коронавирус у Новинского и самолет “Мрия”. Что надо знать утром

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Доброе утро!

Сегодня четверг, 16 апреля. Температура от +6 до +18, курс доллара 27.22

Каждое утро редакторы LIGA.net Борис Давиденко, Андрей Самофалов, Петр Шуклинов и Андрей Бродецкий рассказывают о самых важных событиях прошедшего дня: что они значат и как повлияют. Плюс бонус - важный текст или мнение.

Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. Вчера Новинский встречался с Онуфрием: сегодня нардеп сообщил о коронавирусе

Все еще хуже, чем я думал. Новинский обнимался с Онуфрием. То есть глава УПЦ МП теперь тоже в зоне риска. Невероятно просто. Как далеко это может зайти? В Лавре количество заболевших уже под сотню. Начнутся ли, наконец, аресты всех этих странных людей, которым карантин не помеха заражать других? Судя по всему, закон не один для всех. Власть снова показывает, что закон распространяется только на простых граждан. А если у тебя ряса, если у тебя депутатское удостоверение - насрать на законы и на людей. Твори, что хочешь. Одно слово - беспомощность. Власть - беспомощна. И это уже граничит с преступлением. Больше по ссылке.

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Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. "Мрия" снова в деле: 7 неизвестных фактов о суперсамолете Антонова

Самый большой самолет мира снова в деле. Ан-225 "Мрия" доставил ценный груз из Китая в Польшу и продолжит летать минимум до середины мая. Украинский гигант будет развозить оборудование и средства защиты по всему миру для борьбы с коронавирусом.

Мы уже делали интервью с топ-менеджером компании "Авиалинии Антонова" о бизнесе главной транспортной авиакомпании Украина. Теперь пришло время рассказать о суперсамолете, который находится в ее флоте. Больше по ссылке.

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Рекомендует Андрей Бродецкий, редактор LIGA.tech. Кабмин признал паспорта в смартфонах действующими документами

Впереди планеты всей. Теперь украинцы смогут пользоваться цифровым паспортом, не предъявляя бумажный или пластиковый аналог. Министр Федоров говорит, такого в мире ещё нигде нет. Мелочь, а приятно. И удобно - ведь по правилам карантина граждане теперь обязаны носить с собой удостоверение личности. Правда, с обычными паспортами-книжечками эта опция пока не работает - только с новыми ID-картами и биометрическими загранами. Впрочем, и то неплохо. Больше по ссылке.

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