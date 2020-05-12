Печальное несовпадение на рынке труда и хорошие новости для гривни. Что надо знать утром

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Каждое утро редакторы LIGA.net Борис Давиденко, Андрей Самофалов, Петр Шуклинов и Андрей Бродецкий рассказывают о самых важных событиях прошедшего дня: что они значат и как повлияют. Плюс бонус - важный текст или мнение.

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Важное исследование | Печальное несовпадение: Кто нужен на рынке труда Украины, а на кого идет учиться молодежь

В этом году приблизительно 350 000 юношей и девушек будут выбирать вуз, специальность и, очень вероятно, будущую работу. И в этом году, как и все предыдущие годы, большинство молодых людей ( или их родителей) сделает иррациональный и не очень перспективный выбор. Как не совпадают запросы украинского рынка труда и предложения вузов, показало исследование VoxUkraine, в котором проанализировали более 800 000 вакансий и результаты вступительной кампании прошлого года. Короткий вывод - несовпадение лет на 35: абитуриенты спешат на гуманитарные специальности, а стране нужны продажники и технари. Больше по ссылке.

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Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Разбор | Доллары Газпрома укрепляют гривню. Что с курсом? Прогноз до 15 мая

Удивительно, но после небольшой девальвации в начале марта, гривня — это фактически оплот спокойствия. Апокалиптические прогнозы не сбываются. Национальной валюте везет несмотря на кризис (в ее пользу играет снижение импорта и дешевые энергоресурсы). Один из спонсоров стабильности на валютном рынке — российский Газпром, заплативший в конце прошлого года $3 млрд Нафтогазу в счет Стокгольмского арбитража. Май обещает быть неплохим месяцем для гривни. Больше по ссылке.

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Рекомендует Андрей Бродецкий, редактор LIGA.tech. Разговор | Команда реформаторов Саакашвили, или Зачем Ольшанский пошел фиксить Украину. Интервью

Президент назначил известного украинского IT-предпринимателя и инвестора Александра Ольшанского на руководящую должность в Нацсовет по реформам. Вместе с Саакашвили Ольшанский будет заниматься координацией всех реформ в стране. Это назначение вселяет надежду. Ольшанский - уважаемый и значимый человек в украинской бизнес-среде. Получится ли у него улучшить Украину? Хотелось бы верить. А что именно Ольшанский хочет изменить, читайте в интервью, которое он дал нам сразу после назначения. Больше по ссылке.

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