Содержание:
  1. Ось зла и другие неприятности. Три сценария
  2. Один из катализаторов. Как Украина оказалась в эпицентре
  3. Готов ли мир этому противодействовать
  4. Россия – хроническая угроза. Какие перспективы и что дальше
  5. Вместо выводов

Российский диктатор Владимир Путин смакует ползучее продвижения своих войск по Украине. Он верит, что может победить, и усиливает давление, сжигая в войне все большее количество ресурсов. Украина всеми силами сдерживает продвижение российской, а теперь уже и северокорейской пехоты. В составе оккупационных войск также – наемники из Кубы, Индии, Непала, Сирии, Сербии, Алжира, Центральноафриканской Республики и Ливии.

Мы живем под обстрелами снарядов из КНДР и сбиваем "шахеды" из Ирана. Украинские города находятся под ударами российских и корейских баллистических ракет таких спектров дальности, которые ранее никогда не использовались на поле боя.

США игнорируют призывы о значительном усилении поддержки, ссылаясь на возможную эскалацию со стороны России и перспективы дипломатического урегулирования.

Но без поддержки США Россия продвинется в 2025 году, поскольку у Киева закончится оружие, прогнозирует заместитель министра обороны США (2017-2020) при первой каденции Дональда Трампа Элейн Маккаскер. А к концу 2026-го украинская армия, вероятнее всего, пошатнется, что позволит России захватить Киев и подойти к границам НАТО. Чтобы победить Россию, которая захватит Киев, США понадобится уже $808 млрд.

"Без сомнений, в случае проигрыша Украины мы окажемся в новой мировой войне", – говорит LIGA.net экс-директор ЦРУ, бывший министр обороны США Леон Панетта.

Вопрос, что будет делать Европа: сядет пить кофе, обдумывая угрозы, или пойдет тренироваться, чтобы отбить их, добавляет LIGA.net экс-глава МИД Украины Павел Климкин.

Может ли ползучая агрессия России привести к Третьей мировой, если "план Трампа" не сработает? Способен ли мир остановить это? Какой может быть роль Украины в этом сражении? Чтобы найти ответы на эти вопросы, LIGA.net опросила 16 аналитиков по безопасности и военных из Украины, США, Европы и Восточной Азии (полный список – в конце).

Ось зла и другие неприятности. Три сценария

Приблизительно между 8 и 13 октября семь кораблей Тихоокеанского флота России отправились из портов КНДР в российский Владивосток. На борту находились военные Северной Кореи.

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