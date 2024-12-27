Російський диктатор Володимир Путін смакує повзучі просування своїх військ по Україні. Він вірить, що може перемогти, та посилює тиск, спалюючи у війні дедалі більше ресурсів. Україна всіма силами стримує просування російської, а тепер уже й північнокорейської піхоти. У складі окупаційних військ також – найманці з Куби, Індії, Непалу, Сирії, Сербії, Алжиру, Центральноафриканської Республіки та Лівії.

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Ми живемо під обстрілами снарядів з КНДР та збиваємо "шахеди" з Ірану. Українські міста перебувають під ударами російських та корейських балістичних ракет таких спектрів дальності, які раніше ніколи не використовувались на полі бою.

США ігнорують заклики про значне посилення підтримки, посилаючись на можливу ескалацію з боку Росії чи перспективи дипломатичного врегулювання.

Але без підтримки США Росія просунеться у 2025 році, бо у Києва закінчиться зброя, прогнозує заступниця міністра оборони США (2017-2020) за минулої каденції Дональда Трампа Елейн Маккаскер. А до кінця 2026-го українська армія, найімовірніше, похитнеться, що дозволить Росії захопити Київ та підійти до кордонів НАТО. Щоб перемогти Росію, яка захопить Київ, США знадобиться вже $808 млрд.

"Без облуди, у разі програшу України ми опинимося у новій світовій війні", – каже LIGA.net ексдиректор ЦРУ, колишній міністр оборони США Леон Панетта.

Питання, що робитиме Європа: сяде пити каву, обмірковуючи загрози, чи піде тренуватись, аби відбити їх, додає LIGA.net ексглава МЗС України Павло Клімкін.

Чи може повзуча агресія Росії призвести до Третьої світової, якщо "план Трампа" не спрацює? Чи здатен світ це зупинити? Якою може бути роль України у цій битві? Щоб знайти відповіді на ці питання, LIGA.net опитала 16 безпекових аналітиків та військових з України, США, Європи та Східної Азії (повний список – в кінці).

Вісь зла та інші неприємності. Три сценарії

Приблизно між 8 і 13 жовтня сім кораблів Тихоокеанського флоту Росії вирушили з портів КНДР до російського Владивостока. На борту були військові Північної Кореї.