Пересмотр учетной ставки, ботоферма и спрос на iPhone. Что надо знать этим утром

Доброе утро!

Сегодня четверг, 30 января. Температура от 0 до +1, курс доллара 24.85.

Каждое утро редакторы LIGA.net Борис Давиденко, Андрей Самофалов, Станислав Юрасов и Петр Шуклинов рассказывают о самых важных событиях прошедшего дня: что они значат и как повлияют. Плюс бонус - важный текст или мнение.

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Ставка Зеленского-Гончарука: НБУ снизит учетную ставку. И это повлияет на вашу жизнь

Сегодня важный день для экономики Украины - Нацбанк пересмотрит учетную ставку. Если бы я это заявил еще три года назад, меня бы на смех подняли от нелепости утверждения. А сейчас все согласны - ставка важна. Но сегодняшнее решение особенно важно: НБУ почти перевыполнил таргет по инфляции и может очень существенно снизить ставку на три и более пункта. Этого очень хочет Кабмин и президент. Но регулятор может не признать свой “промах” и проявить консервативность, заодно доказав независимость, и снизить ставку на “скромные” 1,5 или 2%. От этого многое зависит: цены заимствований Минфина, доходность депозитов, цена кредитов для бизнесе и чуть-чуть для населения, а, главное, - от этого зависят настроение банкиров и бизнесменов. В общем, интересный день. Больше по ссылке.

Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Производителей сливочного масла внепланово проверят

Не самая важная, но самая смешная новость вчерашнего дня. Госслужба по вопросам безопасности продуктов питания объявила о внеплановых проверках производителей масла. И назвала их всех в официальном пресс-релизе. Надо полагать, что ни один производитель фальсификата после этого сообщения ничего не изменит в технологии, не закроет производство (хотя бы на время) и продолжит производить этот самый фальсификат, ожидая проверяющих.Да, скорее всего, предупреждение - требование закона. Но нужен ли такой закон? Просто сюр. Больше по ссылке.

Или почитайте о мировом рейтинге "городских пробок". У Киева и Одессы - высокие места. Больше по ссылке.

Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. В Киеве россияне организовали ботоферму для дестабилизации

В Киеве накрыли одну из ботоферм, управляемых ФСБ. Украинская спецслужба сообщила, что организатором выступили несколько выходцев с Донбасса, а заказчиком выступили россияне. 2000 SIM-карт, 500 активных аккаунтов. В Telegram «фермеры» помогали создавать анонимные аккаунты. Сколько таких еще работает в Украине и за ее пределами? Смотрите фото по ссылке.

Рекомендует Стас Юрасов, руководитель LIGA.tech. Спрос на iPhone привел к рекордной выручке и прибыли Apple

Правда о спросе на Apple. Каждый год диванные аналитики пишут, что компании из Купертино крышка, что нет новой революции, что китайцы обгоняют. И почти каждый год финансовый отчёт говорит о новом витке роста. Верьте цифрам, не верьте домыслам и предположениям. Больше по ссылке.

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