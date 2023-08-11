Переворот в Нигере. Как Россия строит африканский пояс хаоса для войны с Западом

Ситуация вокруг переворота в Нигере накаляется. Страны Западной Африки и Сахеля находятся на грани войны. А наибольшую выгоду может извлечь Россия – в ее противостоянии с Западом.

Еще рано говорить, была ли РФ организатором переворота. Но точно им воспользуется. "Россия может удачно использовать это", – говорит LIGA.net исследовательница-африканистка Global Ukraine Марта Олейник-Демочко. О поддержке переворота уже заявили террористы Евгения Пригожина.

Что произошло в Нигере, как Россия может обыграть ситуацию в свою пользу и какие риски есть для Украины – разбиралась LIGA.net.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

ЕСТЬ ЛИ РОССИЙСКИЙ СЛЕД? ЧТО СЛУЧИЛОСЬ В НИГЕРЕ

26 июля в Нигере произошел переворот. Военная хунта взяла в заложники действующего президента Мохамеда Базума, а новым главой государства провозгласил себя руководитель президентской гвардии генерал Абдурахман Чиани.

Попытки протестов против хунты были подавлены. А в столице, Ниамее, прошли митинги, на которых развевались российские флаги.

Россия выстроила разветвленную систему негосударственных организаций в Африке, объясняет LIGA.net Олейник-Демочко. Они сразу же подключаются к подобным событиям – аналогично российские флаги появлялись после переворота в Мали в 2021-м. И также свою агентскую сеть РФ использовала во время оккупации украинских территорий с 2014 года.

СПРАВКА. Нигер – бывшая колония Франции. Он является седьмым поставщиком урана в мире, имеет залежи золота, вольфрама, нефти. На территории страны находится французская военная база.

"В странах Западной Африки очень большая антифранцузская риторика из-за колониального наследия. Они все еще обвиняют бывшие метрополии в слабом развитии, – говорит она. – И на этой риторике играют: мол, Франция и Запад не справляются, давайте попросим Россию".

Нигер имеет значительные экономические проблемы (около половины населения живет за чертой бедности), самую высокую в мире рождаемость (семь детей на одну женщину), присутствие исламистских группировок и другое. После обретения независимости в 1960-м это уже пятый переворот.

Действующий президент Базум пришел к власти демократическим путем в 2021 году и считался союзником Запада в борьбе с джихадистами. Нигер получал от Запада экономическую, милитаристскую и политическую поддержку.

Также Нигер при правлении Базума голосовал за проукраинские резолюции в ООН, был одной из четырех присоединившихся к Крымской платформе африканских стран. Украинский МИД осудил переворот.

"Для Украины переворот – это однозначно минус один союзник в Арфике", – объясняет LIGA.net Олейник-Демочко.

В США пока нет точных данных о прямой причастности Российской Федерации к перевороту, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

Одной из основных причин переворота считают планы президента Базума уволить главу своей гвардии Чиани, говорит Олейник-Демочко: "Чиани решил сыграть на опережение и подвинул Базума".

Несмотря на неуверенность формулировок, в США убеждены: Москва и террористическая Группа Вагнера пытаются воспользоваться ситуацией в Нигере, говорит Блинкен. Похожую оценку высказала и глава МИД Франции Катрин Колонна.

Более жестко высказался глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, заявивший, что сегодня "можно говорить о вмешательстве империалистической России, которая хочет использовать эти режимы в качестве пешек".

И о поддержке хунты уже открыто заявил главарь вагнеровцев Евгений Пригожин. Его террористы присутствуют в соседних Мали и Буркина-Фасо, где несколько лет назад к власти пришли хунты.

Читайте также: Разбор | "Это – большая игра". Почему Россия перебросила вагнеровцев к границам ЕС

Мятежники в Нигере, вероятно, получили определенные гарантии, по крайней мере от российских агентов в этих странах, говорит LIGA.net соучредитель Центра исследования Африки Юрий Олейник. А также от присутствующих там вагнеровцев.

"С открытым приглашением мятежников и их региональных союзников весь центральный Сахель может попасть под российское влияние через Группу Вагнера, чей жестокий терроризм был в полной мере продемонстрирован в Украине", – предупредил в колонке The Washington Post президент Базум, который сохраняет внешнюю коммуникацию, несмотря на арест.

КАК РОССИЯ МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НИГЕР ПРОТИВ ЗАПАДА

Если перевороты в Буркина-Фасо и Мали являются ориентиром для хунты, то скоро она выгонит из Нигера западные войска, прогнозирует обозреватель издания Bloomberg Андреас Клут. А потом – бросится в объятия террориста Пригожина и российского диктатора Владимира Путина.

Россия подобным образом уже действовала в других африканских странах, говорит Олейник-Демочко. Подписывала с ними оборонный договор, отправляла туда наемников, которые получали в том числе доступ к полезным ресурсам.

"Потом такие страны становятся зависимыми от России, – говорит исследовательница. – И начинают транслировать месседжи роспропаганды, голосовать в ООН против Украины".

У ЦАР, Мали и Буркина-Фасо уже есть большое присутствие вагнеровцев, добавляет Олейник: "Большой шанс, что и у Нигера будет. РФ расширяет пророссийскую базу в Сахеле. Это позволяет давить на Европу".

В контексте Нигера возможный приход России создает для Запада угрозы:

Энергетика. Нигер перекрывает около 10-15% потребности в уране для Франции, напоминает Олейник-Демочко. Франция имеет одну из самых разветвленных сетей АЭС в Европе. Поэтому ограничение или полное прекращение поставок урана из Нигера могло бы привести к энергетическому кризису.

Читайте также: Пророссийский военный переворот в Нигере поставил в тупик страны Запада

"В 2022-м Германия имела энергетический кризис из-за газа. Что-то подобное может быть во Франции из-за урана, – объясняет Олейник. – Возможно, даже на общеевропейском уровне. Теперь у России есть шансы сделать это".

Вопрос урана не стоит драматизировать, говорит LIGA.net международник из Института будущего Илия Куса. Нигер является не самым крупным поставщиком, на первых местах – Казахстан, Намибия, Австралия. Также уран есть в Канаде.

"Я не думаю, что без урана из Нигера будет апокалипсис, – объясняет он. – Это может привести к повышению цен, политическим, экономическим проблемам. Пока Франция не переориентируется на других поставщиков".

Транзитный потенциал Нигера. Еще в 1970-х годах был разработан проект Транссахарского газопровода. Он должен обеспечить поставки газа из месторождений в Нигерии через Нигер, Алжир – и дальше в Европу.

В 2022 году эта идея получила новое дыхание на фоне усилий ЕС снизить зависимость от российского газа. В частности, был подписан меморандум между министрами энергетики африканских транзитных стран.

Проблемы с безопасностью в Сахеле были одной из основных причин, почему этот проект не реализовывался 40 лет, объясняет Куса.

Новая нестабильность только увеличивает риски.

"Интерес России – по максимуму сократить все энергоресурсы, которые могут прийти из альтернативных источников в Евросоюз, – говорит Олейник-Демочко. – Здесь у РФ два интереса – газопровод и уран".

Но все же проект газопровода следует рассматривать как второстепенный фактор, считает Олейник. Ведь существуют и альтернативные варианты – например, более длинный и более дорогой газопровод по дну Атлантики вдоль Западной Африки.

Безопасность и миграция. В Сахеле действуют исламистские группировки, связанные с террористическими организациями "Аль-Каида" и "Боко харам".

Западные страны много лет пытаются им противодействовать.

После переворота в Мали и вытеснения вагнеровцами французские войска (около 1500 военных) были перебазированы в Нигер. Также здесь присутствуют контингенты США (приблизительно 1000 военных) и Германии (150).

"Нигер был ключевым союзником США и ЕС в борьбе с терроризмом, – объясняет Олейник-Демочко. – Он составлял большую часть их стратегии безопасности".

Без западного военного присутствия террористов нечем будет остановить, прогнозирует обозреватель Bloomberg Андреас Клут. Это приведет к еще большим страданиям и еще большему количеству миграций в Европу.

Через Нигер и до переворота проходил один из главных путей нелегальной миграции, напоминает Куса. Страна играла роль в сдерживании этих потоков.

САХЕЛЬ НА ГРАНИ ВОЙНЫ. КАКИЕ СЦЕНАРИИ И РИСКИ ДЛЯ УКРАИНЫ

Блок западноафриканских стран ECOWAS во главе с Нигерией выдвинул ультиматум: вернуть Базума к власти или столкнуться с военной интервенцией. Нигерия перестала поставлять в Нигер электроэнергию.

За хунту готовы вступиться Мали и Буркина-Фасо, которые находятся под влиянием вагнеровцев и РФ. А сами мятежники пригрозили казнить президента Базума в случае вторжения, говорят источники AP .

Блок ECOWAS был готов якобы отправить в Нигер 25 000 военных. Срок ультиматума истек 7 июля – этого не произошло.

Сенат Нигерии пока не согласовал интервенцию, объясняет Олейник-Демочко. Причин может быть много: опасения затяжной войны и экономических потерь, племенное родство нигерцев и нигерийцев в приграничных районах, необходимость бороться с террористами в самой Нигерии.

Но уже 10 августа ECOWAS решил развернуть резервные силы для возможного использования против хунты, отмечает Reuters. "Ни один вариант не снимается с повестки дня, включая применение силы как крайнего средства... Я надеюсь, мы сможем достичь мирного урегулирования", – подчеркнул президент Нигерии Бола Тинубу. Франция и США заявили о поддержке усилий блока.

Франция, ЕС и Германия осудили переворот и остановили экономическую помощь Нигеру. Париж заявил, что не собирается выводить контингент, а французская компания Orano продолжает добычу урана. Евросоюз поддерживает все меры ECOWAS и будет им решительно содействовать, заверил Боррель.

"Если бы интервенция была, то, думаю, Франция ее поддержала бы. Возможно, даже приняла бы участие, – говорит Куса. – ЕС также не был бы против военной операции ECOWAS".

США также осудили переворот, остановить помощь пока только пригрозили. Заместитель госсекретаря Виктория Нуланд даже ездила на переговоры к мятежникам: ее не пустили ни к арестованному президенту Базуму, ни к лидеру хунты, а призыв восстановить демократическое правительство отклонили. Блинкен смог проинформировать Базума о визите Нуланд.

США перехватили переговорный трек во Франции, с которой говорить не хотят, считает Куса: "Месседж Нуланд, вероятно, был еще такой: можете остаться у власти, но хотя бы пообещайте провести выборы, оставьте хотя бы американскую военную базу и не сближайтесь с Россией".

Влияние на Украину зависит от дальнейших сценариев вокруг Нигера.

1. Быстрая интервенция и восстановление прозападного правительства. Это положительный сценарий, считает Олейник: "В таком случае Франция и США увидят, что можно остановить даже вагнеровцев".

2. Запад сможет договориться с хунтой. Украине не нужно усиление России, говорит Куса. А война в Нигере будет раздувать антизападные настроения и создавать хаос, на чем прекрасно умеет играть Москва.

"Лучше, если все решится без кровопролития, – считает он. – При отсутствии жертв, возможно, удастся договориться, что приход россиян в критические сферы экономики и политику – красная линия".

3. Затяжной конфликт. Наиболее отрицательный сценарий. Он будет отвлекать Запад на Африку, приведет и к энергетическим, и к миграционным проблемам.

Это усилит голос путинферштееров, заключает Олейник: "Будут звучать голоса: давайте с Россией договариваться, возможно, она пойдет на уступки в других регионах за счет уступок по Украине".

Читайте также: Разбор | Закулисье Джидды. Как Банковая хочет реализовать формулу Зеленского и что (пока) мешает

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.