Переворот в Нигере. Как Россия строит африканский пояс хаоса для войны с Западом

Ситуация вокруг переворота в Нигере накаляется. Страны Западной Африки и Сахеля находятся на грани войны. А наибольшую выгоду может извлечь Россия – в ее противостоянии с Западом.
Еще рано говорить, была ли РФ организатором переворота. Но точно им воспользуется. "Россия может удачно использовать это", – говорит LIGA.net исследовательница-африканистка Global Ukraine Марта Олейник-Демочко. О поддержке переворота уже заявили террористы Евгения Пригожина.
Что произошло в Нигере, как Россия может обыграть ситуацию в свою пользу и какие риски есть для Украины – разбиралась LIGA.net.
ЕСТЬ ЛИ РОССИЙСКИЙ СЛЕД? ЧТО СЛУЧИЛОСЬ В НИГЕРЕ
26 июля в Нигере произошел переворот. Военная хунта взяла в заложники действующего президента Мохамеда Базума, а новым главой государства провозгласил себя руководитель президентской гвардии генерал Абдурахман Чиани.
Попытки протестов против хунты были подавлены. А в столице, Ниамее, прошли митинги, на которых развевались российские флаги.
Россия выстроила разветвленную систему негосударственных организаций в Африке, объясняет LIGA.net Олейник-Демочко. Они сразу же подключаются к подобным событиям – аналогично российские флаги появлялись после переворота в Мали в 2021-м. И также свою агентскую сеть РФ использовала во время оккупации украинских территорий с 2014 года.
"В странах Западной Африки очень большая антифранцузская риторика из-за колониального наследия. Они все еще обвиняют бывшие метрополии в слабом развитии, – говорит она. – И на этой риторике играют: мол, Франция и Запад не справляются, давайте попросим Россию".
Нигер имеет значительные экономические проблемы (около половины населения живет за чертой бедности), самую высокую в мире рождаемость (семь детей на одну женщину), присутствие исламистских группировок и другое. После обретения независимости в 1960-м это уже пятый переворот.
Действующий президент Базум пришел к власти демократическим путем в 2021 году и считался союзником Запада в борьбе с джихадистами. Нигер получал от Запада экономическую, милитаристскую и политическую поддержку.
Также Нигер при правлении Базума голосовал за проукраинские резолюции в ООН, был одной из четырех присоединившихся к Крымской платформе африканских стран. Украинский МИД осудил переворот.
В США пока нет точных данных о прямой причастности Российской Федерации к перевороту, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.
Одной из основных причин переворота считают планы президента Базума уволить главу своей гвардии Чиани, говорит Олейник-Демочко: "Чиани решил сыграть на опережение и подвинул Базума".
Несмотря на неуверенность формулировок, в США убеждены: Москва и террористическая Группа Вагнера пытаются воспользоваться ситуацией в Нигере, говорит Блинкен. Похожую оценку высказала и глава МИД Франции Катрин Колонна.
Более жестко высказался глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, заявивший, что сегодня "можно говорить о вмешательстве империалистической России, которая хочет использовать эти режимы в качестве пешек".
И о поддержке хунты уже открыто заявил главарь вагнеровцев Евгений Пригожин. Его террористы присутствуют в соседних Мали и Буркина-Фасо, где несколько лет назад к власти пришли хунты.
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Мятежники в Нигере, вероятно, получили определенные гарантии, по крайней мере от российских агентов в этих странах, говорит LIGA.net соучредитель Центра исследования Африки Юрий Олейник. А также от присутствующих там вагнеровцев.
"С открытым приглашением мятежников и их региональных союзников весь центральный Сахель может попасть под российское влияние через Группу Вагнера, чей жестокий терроризм был в полной мере продемонстрирован в Украине", – предупредил в колонке The Washington Post президент Базум, который сохраняет внешнюю коммуникацию, несмотря на арест.
КАК РОССИЯ МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НИГЕР ПРОТИВ ЗАПАДА
Если перевороты в Буркина-Фасо и Мали являются ориентиром для хунты, то скоро она выгонит из Нигера западные войска, прогнозирует обозреватель издания Bloomberg Андреас Клут. А потом – бросится в объятия террориста Пригожина и российского диктатора Владимира Путина.
Россия подобным образом уже действовала в других африканских странах, говорит Олейник-Демочко. Подписывала с ними оборонный договор, отправляла туда наемников, которые получали в том числе доступ к полезным ресурсам.
У ЦАР, Мали и Буркина-Фасо уже есть большое присутствие вагнеровцев, добавляет Олейник: "Большой шанс, что и у Нигера будет. РФ расширяет пророссийскую базу в Сахеле. Это позволяет давить на Европу".
В контексте Нигера возможный приход России создает для Запада угрозы:
Энергетика. Нигер перекрывает около 10-15% потребности в уране для Франции, напоминает Олейник-Демочко. Франция имеет одну из самых разветвленных сетей АЭС в Европе. Поэтому ограничение или полное прекращение поставок урана из Нигера могло бы привести к энергетическому кризису.
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"В 2022-м Германия имела энергетический кризис из-за газа. Что-то подобное может быть во Франции из-за урана, – объясняет Олейник. – Возможно, даже на общеевропейском уровне. Теперь у России есть шансы сделать это".
Вопрос урана не стоит драматизировать, говорит LIGA.net международник из Института будущего Илия Куса. Нигер является не самым крупным поставщиком, на первых местах – Казахстан, Намибия, Австралия. Также уран есть в Канаде.
"Я не думаю, что без урана из Нигера будет апокалипсис, – объясняет он. – Это может привести к повышению цен, политическим, экономическим проблемам. Пока Франция не переориентируется на других поставщиков".
Транзитный потенциал Нигера. Еще в 1970-х годах был разработан проект Транссахарского газопровода. Он должен обеспечить поставки газа из месторождений в Нигерии через Нигер, Алжир – и дальше в Европу.
В 2022 году эта идея получила новое дыхание на фоне усилий ЕС снизить зависимость от российского газа. В частности, был подписан меморандум между министрами энергетики африканских транзитных стран.
Проблемы с безопасностью в Сахеле были одной из основных причин, почему этот проект не реализовывался 40 лет, объясняет Куса.
Новая нестабильность только увеличивает риски.
Но все же проект газопровода следует рассматривать как второстепенный фактор, считает Олейник. Ведь существуют и альтернативные варианты – например, более длинный и более дорогой газопровод по дну Атлантики вдоль Западной Африки.
Безопасность и миграция. В Сахеле действуют исламистские группировки, связанные с террористическими организациями "Аль-Каида" и "Боко харам".
Западные страны много лет пытаются им противодействовать.
После переворота в Мали и вытеснения вагнеровцами французские войска (около 1500 военных) были перебазированы в Нигер. Также здесь присутствуют контингенты США (приблизительно 1000 военных) и Германии (150).
Без западного военного присутствия террористов нечем будет остановить, прогнозирует обозреватель Bloomberg Андреас Клут. Это приведет к еще большим страданиям и еще большему количеству миграций в Европу.
Через Нигер и до переворота проходил один из главных путей нелегальной миграции, напоминает Куса. Страна играла роль в сдерживании этих потоков.
САХЕЛЬ НА ГРАНИ ВОЙНЫ. КАКИЕ СЦЕНАРИИ И РИСКИ ДЛЯ УКРАИНЫ
Блок западноафриканских стран ECOWAS во главе с Нигерией выдвинул ультиматум: вернуть Базума к власти или столкнуться с военной интервенцией. Нигерия перестала поставлять в Нигер электроэнергию.
За хунту готовы вступиться Мали и Буркина-Фасо, которые находятся под влиянием вагнеровцев и РФ. А сами мятежники пригрозили казнить президента Базума в случае вторжения, говорят источники AP .
Блок ECOWAS был готов якобы отправить в Нигер 25 000 военных. Срок ультиматума истек 7 июля – этого не произошло.
Сенат Нигерии пока не согласовал интервенцию, объясняет Олейник-Демочко. Причин может быть много: опасения затяжной войны и экономических потерь, племенное родство нигерцев и нигерийцев в приграничных районах, необходимость бороться с террористами в самой Нигерии.
Но уже 10 августа ECOWAS решил развернуть резервные силы для возможного использования против хунты, отмечает Reuters. "Ни один вариант не снимается с повестки дня, включая применение силы как крайнего средства... Я надеюсь, мы сможем достичь мирного урегулирования", – подчеркнул президент Нигерии Бола Тинубу. Франция и США заявили о поддержке усилий блока.
Франция, ЕС и Германия осудили переворот и остановили экономическую помощь Нигеру. Париж заявил, что не собирается выводить контингент, а французская компания Orano продолжает добычу урана. Евросоюз поддерживает все меры ECOWAS и будет им решительно содействовать, заверил Боррель.
США также осудили переворот, остановить помощь пока только пригрозили. Заместитель госсекретаря Виктория Нуланд даже ездила на переговоры к мятежникам: ее не пустили ни к арестованному президенту Базуму, ни к лидеру хунты, а призыв восстановить демократическое правительство отклонили. Блинкен смог проинформировать Базума о визите Нуланд.
США перехватили переговорный трек во Франции, с которой говорить не хотят, считает Куса: "Месседж Нуланд, вероятно, был еще такой: можете остаться у власти, но хотя бы пообещайте провести выборы, оставьте хотя бы американскую военную базу и не сближайтесь с Россией".
Влияние на Украину зависит от дальнейших сценариев вокруг Нигера.
1. Быстрая интервенция и восстановление прозападного правительства. Это положительный сценарий, считает Олейник: "В таком случае Франция и США увидят, что можно остановить даже вагнеровцев".
2. Запад сможет договориться с хунтой. Украине не нужно усиление России, говорит Куса. А война в Нигере будет раздувать антизападные настроения и создавать хаос, на чем прекрасно умеет играть Москва.
"Лучше, если все решится без кровопролития, – считает он. – При отсутствии жертв, возможно, удастся договориться, что приход россиян в критические сферы экономики и политику – красная линия".
3. Затяжной конфликт. Наиболее отрицательный сценарий. Он будет отвлекать Запад на Африку, приведет и к энергетическим, и к миграционным проблемам.
Это усилит голос путинферштееров, заключает Олейник: "Будут звучать голоса: давайте с Россией договариваться, возможно, она пойдет на уступки в других регионах за счет уступок по Украине".
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