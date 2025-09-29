Трамп просто играет риторикой, мало кто верит, что он на деле "покажет зубы" Путину

Колонка написана для Haqqin.az, перепечатка с ведома и разрешения редакции

Резкая риторика президента США Дональда Трампа в отношении России является лишь "тактикой", направленной на то, чтобы заставить Владимира Путина сесть за стол переговоров, объясняет поведение своего босса один из представителей администрации, – разумеется, на условиях анонимности. Разъяснение поступило сутки спустя после того, как Трамп поразил всех союзников США тем, что признал: Украина вовсе не проигрывает войну и может даже вернуть все свои захваченные Россией территории.

Зарубежные наблюдатели отметили два принципиально новых высказывания президента США. Первое – они полностью противоречат предыдущей позиции, высказанной неоднократно концепции о том, что Украина не может победить превосходящего по силе противника. Второе – они идут вразрез с былым мнением Трампа о том, что война закончится тем, что Украина согласится с потерей своих территорий.

