Трамп меняет отношение к Путину "чаще, чем галстуки"
Колонка написана для Haqqin.az, перепечатка с ведома и разрешения редакции
Резкая риторика президента США Дональда Трампа в отношении России является лишь "тактикой", направленной на то, чтобы заставить Владимира Путина сесть за стол переговоров, объясняет поведение своего босса один из представителей администрации, – разумеется, на условиях анонимности. Разъяснение поступило сутки спустя после того, как Трамп поразил всех союзников США тем, что признал: Украина вовсе не проигрывает войну и может даже вернуть все свои захваченные Россией территории.
Зарубежные наблюдатели отметили два принципиально новых высказывания президента США. Первое – они полностью противоречат предыдущей позиции, высказанной неоднократно концепции о том, что Украина не может победить превосходящего по силе противника. Второе – они идут вразрез с былым мнением Трампа о том, что война закончится тем, что Украина согласится с потерей своих территорий.
Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.
Комментарии (0)