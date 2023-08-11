Переворот у Нігері. Як Росія будує африканський пояс хаосу для війни із Заходом

Ситуація довкола перевороту у Нігері загострюється. Країни Західної Африки та Сахелю знаходяться на межі війни. А найбільшу вигоду може отримати Росія – у її протистоянні із Заходом.

Ще зарано говорити, чи була РФ організатором перевороту. Але точно ним скористається. "Росія може вдало використовувати це", – каже LIGA.net дослідниця-африканістка Global Ukraine Марта Олійник-Дьомочко. Про підтримку перевороту вже заявили терористи Євгенія Пригожина.

Що сталося у Нігері, як Росія може обіграти ситуацію на свою користь та які ризики є для України – розбиралася LIGA.net.

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ЧИ Є РОСІЙСЬКИЙ СЛІД? ЩО СТАЛОСЯ У НІГЕРІ

26 липня у Нігері відбувся переворот. Військова хунта ув’язнила чинного президента Мохамеда Базума, а новим головою держави проголосив себе керівник президентської гвардії генерал Абдурахман Чіані.

Спроби протестів проти хунти були придушені. А у столиці, Ніамеї, відбулися мітинги, на яких майоріли російські прапори.

Росія вибудувала розгалужену систему недержавних організацій в Африці, пояснює LIGA.net Олійник-Дьомочко. Вони одразу ж підключаються до подібних подій – аналогічно російські прапори з’являлися після перевороту у Малі у 2021-му. І так само свою агентську мережу РФ використовувала під час окупації українських територій від 2014 року.

ДОВІДКА. Нігер – колишня колонія Франції. Країна є сьомим постачальником урану у світі, має поклади золота, вольфраму, нафти. На території Нігеру розташована французька військова база.

"У країнах Західної Африки є дуже велика антифранцузська риторика через колоніальну спадщину. Вони все ще звинувачують колишні метрополії у слабкому розвитку, – каже вона. – І на цій риториці грають: мовляв, Франція і Захід не справляються, давайте попросимо Росію".

Нігер має значні економічні проблеми (близько половини населення живе за межею бідності), найвищу у світі народжуваність (сім дітей на одну жінку), присутність ісламістських угрупувань та інше. Після здобуття незалежності у 1960 році це вже п’ятий переворот.

Чинний президент Базум прийшов до влади демократичним шляхом у 2021-му і вважався союзником Заходу у боротьбі з джихадистами. Нігер отримував від Заходу економічну, мілітарну та політичну підтримку.

Також Нігер за правління Базума голосував за проукраїнські резолюції в ООН, був однією з чотирьох африканських країн, які долучилися до Кримської платформи. Українське МЗС засудило переворот.

"Для України переворот – це однозначно мінус один союзник в Арфиці", – пояснює LIGA.net Олійник-Дьомочко.

У США поки немає точних даних про пряму причетність Російської Федерації до перевороту, заявив держсекретар Ентоні Блінкен.

Однією із основних причин перевороту вважають плани президента Базума звільнити очільника своєї гвардії Чіані, каже Олійник-Дьомочко: "Чіані вирішив зіграти наввипередки і посунув Базума".

Попри непевність формулювань, у США переконані: Москва та терористична Група Вагнера намагаються скористатися ситуацією у Нігері, каже Блінкен. Схожу оцінку висловила і голова МЗС Франції Катрін Колонна.

Більш жорстко висловився голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель, який заявив, що сьогодні "можна говорити про втручання імперіалістичної Росії, яка хоче використовувати ці режими як пішаків".

І про підтримку хунти вже відкрито заявив ватажок вагнерівців Євгеній Пригожин. Його терористи присутні у сусідніх Малі та Буркіна-Фасо, де кілька років тому до влади також прийшли хунти.

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Заколотники у Нігері, ймовірно, отримали певні гарантії, принаймні від російських агентів у цих країнах, каже LIGA.net співзасновник Центру дослідження Африки Юрій Олійник. А також від присутніх там вагнерівців.

"З відкритим запрошенням заколотників та їхніх регіональних союзників весь центральний Сахель може потрапити під російський вплив через Групу Вагнера, чий жорстокий тероризм був повною мірою продемонстрований в Україні", – попередив у колонці в The Washington Post президент Базум, який зберігає зовнішню комунікацію, попри арешт.

ЯК РОСІЯ МОЖЕ ВИКОРИСТАТИ НІГЕР ПРОТИ ЗАХОДУ

Якщо перевороти в Буркіна-Фасо і Малі дійсно є орієнтиром для хунти, то скоро вона вижене з Нігеру західні війська, прогнозує оглядач видання Bloomberg Андреас Клут. А потім – кинеться в обійми терориста Пригожина та російського диктатора Володимира Путіна.

Росія подібним чином вже діяла в інших африканських країнах, каже Олійник-Дьомочко. Підписувала з ними оборонний договір, відряджала туди найманців, які отримували зокрема доступ до корисних ресурсів.

"Потім такі країни стають залежними від Росії, – каже дослідниця. – І починають транслювати меседжі роспропаганди, голосувати в ООН проти України".

У ЦАР, Малі та Буркіна-Фасо вже є велика присутність вагнерівців, додає Олійник: "Великий шанс, що і у Нігері буде. РФ розширює проросійську базу в Сахелі. Це дозволяє тиснути на Європу".

У контексті Нігеру можливий прихід Росії створює для Заходу загрози:

Енергетика. Нігер перекриває близько 10-15% потреби в урані для Франції, нагадує Олійник-Дьомочко. Франція має одну з найбільш розгалужених мереж АЕС в Європі. Тож обмеження чи повне припинення постачання урану з Нігеру могло б призвести до енергетичної кризи.

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"У 2022-му Німеччина мала енергетичну кризу через газ. Щось подібне може бути у Франції через уран, – пояснює Олійник. – Можливо, навіть на загальноєвропейському рівні. Тепер у Росії є шанси зробити це".

Питання урану не варто драматизувати, каже LIGA.net міжнародник з Інституту майбутнього Ілія Куса. Нігер є не найбільшим постачальником, на перших місцях – Казахстан, Намібія, Австралія. Також уран є в Канаді.

"Я не думаю, що без урану з Нігеру буде апокаліпсис, – пояснює він. – Це може призвести до підвищення цін, політичних, економічних проблем. Поки Франція не переорієнтується на інших постачальників".

Транзитний потенціал Нігеру. Ще у 1970-х роках було розроблено проєкт Транссахарського газогону. Він мав забезпечити постачання газу з родовищ у Нігерії через Нігер, Алжир – і далі до Європи.

У 2022 році ця ідея отримала нове дихання на тлі зусиль ЄС знизити залежність від російського газу. Зокрема, був підписаний меморандум між міністрами енергетики африканських транзитних країн.

Безпекові проблеми у Сахелі були однією з основних причин, чому цей проєкт не реалізовувався аж 40 років, пояснює Куса.

Нова нестабільність лише збільшує ризики.

"Інтерес Росії – по максимуму скоротити всі енергоресурси, які можуть прийти з альтернативних джерел до Євросоюзу, – каже Олійник-Дьомочко. – Тут у РФ два інтереси – газопровід і уран".

Але все ж проєкт газогону варто розглядати як другорядний фактор, вважає Олійник. Адже існують і альтернативні варіанти – наприклад, довший і дорожчий газогін по дну Атлантики вздовж Західної Африки.

Безпека та міграція. У Сахелі діють ісламістські угруповання, пов’язані з терористичними організаціями "Аль-Каїда" та "Боко харам".

Західні країни багато років намагаються їм протидіяти.

Після перевороту у Малі та витіснення вагнерівцями французькі війська (близько 1500 військових) були перебазовані в Нігер. Також тут присутні контингенти США (майже 1000 військових) і Німеччини (150).

"Нігер був ключовим союзником США і ЄС у боротьбі з тероризмом, – пояснює Олійник-Дьомочко. – Він складав велику частину їхньої безпекової стратегії".

Без західної військової присутності терористів нічим буде зупинити, прогнозує оглядач Bloomberg Андреас Клут. Це спричинить ще більше страждань та ще більшу кількість міграцій в Європу.

Через Нігер і до перевороту проходив один із головних шляхів нелегальної міграції, нагадує Куса. Країна відігравала роль у стримуванні цих потоків.

САХЕЛЬ НА МЕЖІ ВІЙНИ. ЯКІ СЦЕНАРІЇ ТА РИЗИКИ ДЛЯ УКРАЇНИ

Блок західноафриканських країн ECOWAS на чолі з Нігерією висунув ультиматум: повернути Базума до влади або стикнутися з військовою інтервенцією. Нігерія припинила постачати до Нігеру електроенергію.

За хунту готові вступитися Малі та Буркіна-Фасо, які знаходяться під впливом вагнерівців та РФ. А самі заколотники пригрозили стратити президента Базума у разі вторгнення, кажуть джерела AP.

Блок ECOWAS був готовий нібито відправити до Нігеру 25 000 військових. Строк ультиматуму сплив 7 липня – цього не сталося.

Сенат Нігерії поки не погодив інтервенцію, пояснює Олійник-Дьомочко. Причин може бути багато: побоювання затяжної війни та економічних втрат, племінна спорідненість нігерців та нігерійців у прикордонні, необхідність боротися з терористами у самій Нігерії.

Але вже 10 серпня ECOWAS вирішив розгорнути резервні сили для можливого використання проти хунти, зазначає Reuters. "Жоден варіант не знімається з порядку денного, включно зі застосуванням сили як крайнього засобу… Я сподіваюся, ми зможемо досягти мирного врегулювання", – наголосив президент Нігерії Бола Тінубу. Франція та США заявили про підтримку зусиль блоку.

Франція, ЄС та Німеччина засудили переворот та зупинили економічну допомогу Нігеру. Париж заявив, що не планує виводити контингент, а французька компанія Orano продовжує видобуток урану. Євросоюз підтримує всі заходи ECOWAS та рішуче їм сприятиме, запевнив Боррель.

"Якби інтервенція була, то, думаю, Франція її підтримала б. Можливо, навіть взяла б участь, – каже Куса. – ЄС також не був би проти військової операції ECOWAS".

США також засудили переворот, зупинити допомогу поки лише пригрозили. Заступниця держсекретаря Вікторія Нуланд навіть їздила на переговори до заколотників: її не пустили ні до заарештованого президента Базума, ні до лідера хунти, а заклик відновити демократичний уряд відхили. Блінкен зміг проінформувати Базума про візит Нуланд.

США перехопили переговорний трек у Франції, з якою говорити не хочуть, вважає Куса: "Меседж Нуланд, ймовірно, був ще такий: можете залишитися при владі, але хоча б пообіцяйте провести вибори, залиште хоча б американську військову базу і не зближуйтеся з Росією".

Вплив на Україну залежить від подальших сценаріїв довкола Нігеру.

1. Швидка інтервенція і відновлення прозахідного уряду. Це позитивний сценарій, вважає Олійник: "У такому випадку Франція і США побачать, що можна зупинити навіть вагнерівців".

2. Захід зможе домовитись із хунтою. Україні не потрібне посилення Росії, каже Куса. А війна у Нігері роздмухуватиме антизахідні настрої та створюватиме хаос, на чому чудово вміє грати Москва.

"Краще, якщо все вирішиться без кровопролиття, – вважає він. – За відсутності жертв, можливо, вдасться домовитися, що прихід росіян у критичні сфери економіки та політику – червона лінія".

3. Затяжний конфлікт. Найбільш негативний сценарій. Він відволікатиме Захід на Африку, призведе і до енергетичних, і до міграційних проблем.

Це підсилить голос путінферштеєрів, підсумовує Олійник: "Лунатимуть голоси: давайте з Росією домовлятися, можливо, вона піде на поступки в інших регіонах шляхом поступок щодо України".

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