Украина впервые получит от западных партнеров боевую авиацию. Минимум четыре МиГ-29 даст Польша, еще 10 в дальнейшем может дать Словакия. В Воздушных силах Украины благодарны за помощь, но подчеркивают: этого недостаточно, нужны западные образцы.

"Нельзя говорить, что самолеты МиГ-29 приведут к каким-то сдвигам на фронте. Это просто усиление наших возможностей в советской технике", – объясняет LIGA.net спикер ВС ВСУ Юрий Игнат.

Какую роль могут играть МиГ-29 в войне с Россией, что нужно Украине для преимущества в небе и победы – коротко на LIGA.net.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. Польша в ближайшие дни поставит Украине четыре истребителя советской эпохи МиГ-29, сообщил президент Анджей Дуда. Они будут в полном рабочем состоянии.

Оставшиеся в стране самолеты "обслуживаются и готовятся", сказал Дуда, не уточнив, сколько всего истребителей планируется дать Украине. Однако он напомнил: у Варшавы есть десяток МиГ-29, полученных от армии ГДР.

МиГ-29 выполняли у поляков функции ПВО. Истребители советской эпохи они хотят заменить на американские F-35 и южнокорейские FA-50, а передачу МиГ-29 рассматривают как возможность сдерживать Россию.

"Наша безопасность только выиграет от этого, потому что все время мы будем держать российский фронт далеко от наших границ", – заявил спикер польского правительства Петр Мюллер.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. МиГ-29 – один из двух типов истребителей, имеющихся на вооружении Украины. Это самолет четвертого поколения, разработанный в 1970-х годах и произведенный в 80-х.

Он способен развивать скорость до 2450 км/ч, использовать 30-мм пушку, советские подвесные ракеты, авиабомбы, а с лета 2022-го – американскую противорадиолокационную ракету HARM.

В украинской армии выполняет две основные функции:

1. Прикрытие работы штурмовиков и бомбардировщиков, когда те наносят удары по позициям оккупантов на линии фронта. Для этого, в частности, по российским радарам запускают HARM.

"Это помогает. Российские ПВО вынуждены отрабатывать по летящим на них HARM или отключать радиолокационную станцию", – объясняет LIGA.net спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

2. Перехват воздушных целей. МиГ-29 способен бороться с вражеской авиацией, ракетами и беспилотниками. Например, 12 октября 2022-го Герой Украины Вадим "Karaya" Ворошилов на МиГ-29 сбил две крылатые ракеты и пять дронов Shahed, отвел поврежденный обломками истребитель от жилой застройки и катапультировался.

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Однако МиГ-29 – морально и физически устаревшие самолеты, подчеркивает Игнат. Их поставки усилят имеющиеся возможности, помогут поддерживать в боевом состоянии авиацию, но не смогут привести к кардинальным переменам на поле боя.

О глобальной модернизации МиГ-29 с заменой РЛС или значительным расширением спектра вооружения речи тоже не идет, отмечает спикер. По его словам, на истребителе могут заменить системы GPS, распознавания и связи, но все равно он останется советским самолетом – просто несколько модернизированным под мирное время.

"МиГ-29 не позволяют эффективно выполнять задачи. Наши пилоты выжимают из них все возможное, но для достижения преимущества в воздухе и в наземных операциях нам нужны истребители пусть четвертого поколения, но более модернизированные", – объясняет спикер Воздушных сил.

Таким эталоном Игнат называет американский самолет F-16 поколения 4+. Он оснащен более широким спектром дальнобойного вооружения и те же ракеты HARM может применять эффективнее.

ЧТО ДАЛЬШЕ. Коалиция по поставкам МиГ-29 может расшириться. 10 самолетов готова передать Словакия, а Польша заявляла о таких же намерениях и со стороны других стран. "Идут еще процедурные моменты получения. Это озвучено уже на всех уровнях в Польше и Словакии, еще с некоторыми странами идут переговоры", – подтверждает LIGA.net представитель президента в Раде Федор Вениславский.

Вопрос западных самолетов МиГ-29 не снимют. Командующий ВС Николай Олещук призывает коллег из стран НАТО по примеру танковой коалиции создать авиационную – для передачи Украине современных многоцелевых истребителей четвертого поколения.

Игнат не исключает, что поставки МиГ-29, как первая передача боевой авиации, могут послужить толчком для партнеров.

Подобное было раньше с системами ПВО: сначала Словакия дала Украине советский зенитный ракетный комплекс С-300, а лишь потом пошли поставки современных NASAMS, IRIS-T и других ЗРК.

"Говорить, что поставки МиГ-29 приведут к сдвигам на фронте, нельзя, – подытожил спикер Воздушных сил. – Поэтому командующий сегодня и призвал создать коалицию, чтобы помочь принять судьбоносное для Украины решение – поставить современный многоцелевой самолет".

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