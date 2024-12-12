На самом деле, первую российскую технику россиян Денис Чубарев сжег еще в 14 лет.

Летом 2014 года российские боевики зашли в его село Крымское и стали со своей техникой вдоль центральной улицы. "Они пришли на мою землю, поэтому я был просто вынужден вместе с братом, как говорится, движет", – говорит он LIGA.net .

Это был первый год войны с Россией. А Денис, как он сам рассказывает, как раз переживал "хулиганский период" своей жизни: вместе со старшим братом создавал "определенные взрывоопасные предметы, самопалы и ножи" в импровизированной мастерской.

Воспользовавшись отсутствием охраны, ребята подобрались к вражеской колонне и сожгли один ЗИЛ с боекомплектом и кунг с какой-то интересной техникой связи.

Пророссийские боевики искали таинственных поджигателей по всей деревне. Денису с братом пришлось спешно переехать к свободному от россиян Северодонецку.

Денис Чигарев (Фото: Арсен Федосенко)

Сейчас он продолжает курить вражескую технику, но уже в роли командира минометной батареи одного из мотопехотных батальонов 57-й отдельной пехотной бригады имени Костя Гордиенко. Признается, разница лишь в том, что больше не нужно переживать за то, что из-за его действий могут пострадать близкие. "В 14 лет я сначала делал, а потом думал, что натворил, – говорит он. – А сейчас есть азарт уничтожать как можно больше".

24 февраля 2024 за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу младший лейтенант Денис Чубарев получил Золотую Звезду Героя Украины.

Историю Дениса Чубарева LIGA.net передал полковник ВСУ Юрий Повх. Мы также пообщались с Героем – ответы он передавал сообщениями в коротких паузах между плотными обстрелами: он продолжает участвовать в боевых действиях.

"Мы трое суток не спали у миномета". Большое вторжение

Полномасштабное вторжение Денис встретил уже командиром расчета, но в должности главного сержанта батареи. За несколько дней до 24 февраля россияне начали массированные артиллерийские обстрелы его позиций в Луганской области.

"Мы трое суток не спали, дежурили у миномета, были в постоянной боевой готовности, чтобы при первой команде открыть огонь, – вспоминает младший лейтенант. – Через некоторое время нам пришло сообщение, что мы уже в окружении".

Атмосфера была нервной. Первым решением военных было занять круговую оборону: один миномет оставить наведенным в сторону противника, а второй развернуть в тыловой подход к собственному ротному опорному пункту.

К вечеру обстановка прояснилась. Расчет Дениса получил информацию, что россиян немного задержали – это позволило переместиться в более безопасный район. Далее они продолжали сдерживать нашествие противника уже в районе Светличного.

Денис Чубарев (Фото: из личного архива офицера)

С начала полномасштабного вторжения расчет Чубарева принимал участие в боях за Луганщину, Харьковщину, Донбасс и Херсонщину. Неоднократно отправлялся на помощь подразделениям своей бригады и соседних частей, поддерживая их огнем минометов. Большинство успешных операций его батареи и впечатление вражеской техники было осуществлено благодаря симбиозу возможностей минометов и использованию БПЛА.

"У нас была своя "птичка" тогда, во время боев за Луганскую область. Она нас и спасла, – рассказывает Денис Чубарев. – Мы видели все передвижения врага и могли набрасывать, даже несмотря на сложный рельеф, на обратные скаты высот. И это было для врага роковым, потому что мы наносили им потери там, где они не ожидали".

Есть разница между войной в каждой из областей: где-то было тяжело, где-то – тяжело, но интересно:

"Трудно было в Харьковской области, возле Табаевки, – говорит Денис. – Там было очень сложно добираться до позиции, иногда – почти невозможно. Сложности добавляла погода, и сама дорога была непростой: болото такое, что даже танки застряли".

На Херсонщине было трудно найти посадку, потому что их там почти не было, добавляет он: "А мы тогда как раз интенсивно перемещались. Но как раз там было еще и интересно".

"Я поднимал коптер и видел цель". Бои за Херсонщину

В Херсонской области батарея Дениса буквально "размотала" колонну российской бронетехники – минометные расчеты уничтожили первую и крайнюю БМП, заблокировав бронемашины по центру. Враг в этом бою потерял четыре БМП и около 20 единиц живой силы.

"Суть маневров состояла в том, чтобы противник не успел открыть ответный огонь, – рассказывает он. – Грузили БК и миномет в пикап, я с собой брал коптер, и ехали на выезд. Становились у посадки, и пока миномет разворачивался, я поднимал коптер и видел цель, по которой уже был готов работать миномет. Насыпали по цели до 15 мин, потом – перекат в другую посадку, и процесс повторялся снова".

Денис Чубарев (Фото: из личного архива офицера)

Там же, на Херсонщине, возле Давыдового Брода Денис получил один из наименее приятных опытов – когда оказался под обстрелом РСЗО "Смерч".

"Должны были уехать и прикрыть нашу пехоту. Когда развернулись и были уже готовы открыть огонь, я поднял коптер. Минут через пять услышали глухой выход, потом свист и такое ощущение, будто за спиной упало что-то тяжелое, – рассказывает он. – Спросил: что это было? Развернулись и увидели эту дымящуюся трубу в паре метров от нас".

Ощущение было, как будто все онемело и похолодело, добавляет Денис:

"Понял, что надо возвращать коптер и делать перекат – нас спалили. Через несколько секунд – снова свист, и в нескольких метрах от встрянет еще один снаряд "Смерча". Снова не разорвался. Только подумал, что на третий раз уже не повезет – прилетает третья ракета. Не могу передать, насколько стремно это было".

Россияне стали экономить. О том, как изменилась война

За последние три года война и технологии ощутимо изменилась, говорит Денис. Сейчас на поле боя активное перемещение уже не актуально, в приоритете – стационарные огневые позиции, максимально зарытые и замаскированные. "С таким методом и время открытия огня по цели уменьшилось до одной минуты или меньше", – добавляет он.

Россия начала экономить снаряды, констатирует младший лейтенант. Если в начале полномасштабной войны россияне, не всегда знавшие точные координаты цели, плотно накрывали целый квадрат, теперь они уже не разбрасываются – работают чисто по цели.

Разница между качеством личного состава врага в разных регионах также стерлась. "Сейчас все одинаковые, – говорит Денис. – Раньше придерживались какой-то тактики, а теперь наступают как зомбаки, толпой, не прячась. Идут, как мишень на полигоне. Их убивают, а они отправляют новую волну. И так – постоянно".

"Они и сейчас удивляют меня своей живучестью, – замечает офицер. – Очень много случаев, которые не поддаются объяснению. Орку падает мина под ноги. Разрывается. Ты думаешь, что он умер. Но нет – дым оседает, а он идет дальше, словно ничего не было".

Однако добавляет: это не значит, что они неистребимы.

О звании Героя Украины

24 февраля 2024 года в Гостомельском аэропорту Денис Чубарев получил высшую государственную награду. Что стал Героем, узнал буквально перед церемонией.

"Начальник артиллерии и командир батальона сказали в готовности ехать в Киев. Спросил, зачем – засмеялись: надо быть в чистой форме, бритым и стриженым. Потому что еду к президенту. Я не верил до последнего, а поверил, когда приехал".

В протокольном описании его награждения отмечается, что Денис Чубарев "неоднократно в боях продемонстрировал, что умеет тщательно спланировать и построить плотную оборону, которая отсекает любую агрессию, дает возможность сопротивляться с использованием 82-миллиметровых минометов в течение длительного времени. разведывательных групп в тыл войск Вооруженных Сил Украины и систематически заставляет противника отступать, нередко с потерями".

Фото: Офис президента

В ежедневной работе Золотая Звезда Героя для него ничего не изменила, утверждает Денис: "Лучшее в работе, в первую очередь, делать так, чтобы наша пехота была прикрыта точным огнем. А уже после этого просто смотреть, как враг горит".