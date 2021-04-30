План ЕС на случай вторжения РФ в Украину, грешный трон Кирилла. Что надо знать утром

Экономим ваше время, говорим о том, что имеет смысл. Наши редактора выбирают важнейшие события за последние 24 часа и объясняют, что они значат

Доброе утро!

Сегодня пятница, 30 апреля. Температура от +9 до +21, курс доллара 27.75

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. План ЕС на случай вторжения РФ в Украину: эмбарго на нефть и газ, отключение от SWIFT

Лучше поздно, чем никогда. Эта заезженная присказка, очень подходит к вчерашней резолюции Европарламента: если Россия вторгнется в Украину – отключить SWIFT и ввести энергетическое эмбарго. Конечно, две недели назад, когда концентрация российских танков на границе была максимальной, такой ход Европы выглядел бы эффектнее, но и за позицию "после драки" спасибо.

Светлых и интересных праздников, дорогие читатели, спишемся 5-го мая. Больше по ссылке.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. Грішний трон Кирила. Історія про великі гроші, розпусту, амбіції та ФСБ

Ми розповідаємо історію глави Російської православної церкви: як КДБ/ФСБ інтегрувалася в РПЦ; скільки коштує русскій мір Гундяєва-Путіна; скільки грошей в розпорядженні РПЦ.

Ми також знайшли і поспілкувалися з церковними служителями, яких Кирило вигнав – зокрема, за відмову працювати на ФСБ.

Що обіцяв Кирило Путіну до 2014 року і чому не зміг реалізувати плани – велика історія від LIGAnet. Текст написаний за підтримки тисяч передплатників LIGA.net. Повна версія буде доступна нашим "Партнерам" сьогодні, 30-го квітня (вже скоро будемо розсилати).

Підтримайте створення таких текстів, оформивши щомісячну передплату "Партнер" на сайті або на Патреоні. І ми надішлемо вам цей спецпроєкт українською і російською мовами. Крім спецтекстів, ми також відключимо для вас рекламу і надсилатимемо щотижня переказ кращих історій планети від топвидань. Більше за лінком.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. В Украине хотят вернуть обязательный техосмотр автомобилей. Опять коррупция? Разбор

5 мая заканчивается публичное обсуждение законопроекта о возобновлении обязательного ТО для всех автомобилей. В Мининфраструктуры, которое продвигает инициативу, ссылаются на требование соглашения с ЕС. Таким образом, по плану, с 2022 года в Украине вновь появится норма, которую убрали десять лет назад из-за массовых жалоб водителей на коррупцию – проверка по сути превратилась в торговлю "талонами" об осмотре.

Может ли вернуться эта практика с возвращением обязательного ТО? Спойлер – риски есть. Детали в нашем материале. Больше по ссылке.

Хотите получать такую утреннюю рассылку каждый день – подпишитесь

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.