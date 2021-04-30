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План ЕС на случай вторжения РФ в Украину, грешный трон Кирилла. Что надо знать утром

30.04.2021, 09:20
План ЕС на случай вторжения РФ в Украину, грешный трон Кирилла. Что надо знать утром - Фото
Коллаж LIGA.net

Экономим ваше время, говорим о том, что имеет смысл. Наши редактора выбирают важнейшие события за последние 24 часа и объясняют, что они значат

Доброе утро!

Сегодня пятница, 30 апреля. Температура от +9 до +21, курс доллара 27.75

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. План ЕС на случай вторжения РФ в Украину: эмбарго на нефть и газ, отключение от SWIFT

Лучше поздно, чем никогда. Эта заезженная присказка, очень подходит к вчерашней резолюции Европарламента: если Россия вторгнется в Украину – отключить SWIFT и ввести энергетическое эмбарго. Конечно, две недели назад, когда концентрация российских танков на границе была максимальной, такой ход Европы выглядел бы эффектнее, но и за позицию "после драки" спасибо. 

Светлых и интересных праздников, дорогие читатели, спишемся 5-го мая. Больше по ссылке.

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Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. Грішний трон Кирила. Історія про великі гроші, розпусту, амбіції та ФСБ

Ми розповідаємо історію глави Російської православної церкви: як КДБ/ФСБ інтегрувалася в РПЦ; скільки коштує русскій мір Гундяєва-Путіна; скільки грошей в розпорядженні РПЦ. 

Ми також знайшли і поспілкувалися з церковними служителями, яких Кирило вигнав – зокрема, за відмову працювати на ФСБ. 

Що обіцяв Кирило Путіну до 2014 року і чому не зміг реалізувати плани – велика історія від LIGAnet. Текст написаний за підтримки тисяч передплатників LIGA.net. Повна версія буде доступна нашим "Партнерам" сьогодні, 30-го квітня (вже скоро будемо розсилати). 

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Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. В Украине хотят вернуть обязательный техосмотр автомобилей. Опять коррупция? Разбор

5 мая заканчивается публичное обсуждение законопроекта о возобновлении обязательного ТО для всех автомобилей. В Мининфраструктуры, которое продвигает инициативу, ссылаются на требование соглашения с ЕС. Таким образом, по плану, с 2022 года в Украине вновь появится норма, которую убрали десять лет назад из-за массовых жалоб водителей на коррупцию – проверка по сути превратилась в торговлю "талонами" об осмотре.

Может ли вернуться эта практика с возвращением обязательного ТО? Спойлер – риски есть. Детали в нашем материале. Больше по ссылке.

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