Обычное, казалось бы, заседание министров иностранных дел в Брюсселе вдруг превратилось в горячую точку дня. Все обсуждали одно: новый "мирный план", который якобы готовят при участии трамповского спецпосланника Стива Уиткоффа и российского посла Кирилла Дмитриева. Западные медиа уже несколько дней сообщают тревожные подробности – якобы речь идет о больших территориальных уступках и сокращении украинских сил.

Впрочем, ни один из министров не смог подтвердить, что видел полную версию документа. Реакция европейских столиц была мгновенной и единодушной: мир невозможен без участия Украины и Европы, и точно не может выглядеть как капитуляция.

LIGA.net пообщалась с топ-политиками ЕС: что они думают о закулисных договоренностях, действительно ли европейцев "обошли" и как они планируют противостоять давлению на Киев.

Закулисные договоренности: кто кого обходит?

Главным поводом для возмущения стало полное исключение Евросоюза и Украины из процесса. Создается впечатление, что Москва и Вашингтон пытаются договориться о геополитическом "разделе" без участия тех, кого это касается больше всего.

Верховный представитель ЕС по внешней политике Кайя Каллас говорит: "Для успеха нужны украинцы и европейцы за столом. Россия – агрессор, и она не сделала никаких уступок".

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис успокаивает: Европа уже имеет эффективные форматы диалога. "Мы были за столом как Европа, в формате Е5, Е3 и плюс-плюс. И хотя появляются разные идеи по завершению войны, мы будем сотрудничать".

СПРАВКА Форматы Е3 (Франция, Германия, Великобритания) и Е5 (расширенная группа ключевых европейских государств) – это неформальные, но влиятельные объединения, которые Будрис упоминает, чтобы подчеркнуть, что Европа имеет собственные действенные структуры для координации военной поддержки и внешней политики, и не является пассивным игроком в мировой дипломатии.

Относительно утверждений, что только Трамп способен завершить войну, Каллас была категоричной в разговоре с LIGA.net: "Чтобы положить конец этой войне, нужно, чтобы украинцы и европейцы согласились с этими мирными планами. Конечно, Путин мог бы прекратить войну сразу, если бы перестал бомбить мирных людей. Но мы не видим никаких уступок со стороны России".

Прямые переговоры с Кремлем, по словам французского министра Жана Ноэль-Барро, возможны только в условиях конструктивного диалога и прекращения огня. "Это позволит обсуждать вопросы территорий и гарантий безопасности. Украинцы готовы к этому".

На вопрос LIGA.net об Уиткоффе министр уклонился от прямой оценки, подчеркнув: главное – вести переговоры справедливо и упорядоченно, а не сосредотачиваться на роли отдельных лиц.

Гарантии безопасности: время играет против Украины

Одной из самых больших угроз любого "плана прекращения огня" является отсутствие реальных гарантий безопасности для Украины. Европейские министры хорошо понимают: пауза в войне может стать лишь временем для перевооружения России.

Литовский министр Будрис объясняет корреспондентке LIGA.net: поддержка Украины не уменьшится после прекращения огня – наоборот, ее нужно усилить. "Ошибочно думать, что мирное соглашение автоматически облегчит поддержку. Нет, мы будем увеличивать ее", – заявил он.

ЕС продолжит финансировать восстановление, требовать репараций от России и поддерживать ВСУ для сдерживания агрессора. "Прекращение огня не является критерием. Мы будем делать это в любом случае", – резюмировал министр.

Будрис подчеркнул, что европейцы не воспримут как новую норму "пересмотр территорий стран", проведя параллель с непризнанием оккупации балтийских стран в 1940 году.

Его нидерландский коллега Дэвид ван Веел добавляет LIGA.net, что в целом вопрос гарантий безопасности Украины – это тема, на которую рано говорить. В то же время глава МИД Литвы продолжает: Главная гарантия безопасности для Украины – это поддержка ее Вооруженных Сил. А уже потом начнется реализация планов "коалиции желающих".

Финансовый фронт: деньги против капитулянтов

В Брюсселе решили: лучший способ противодействовать "капитулянтским" планам – давление на финансы России. Министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер-Стенергард подсчитала: общая поддержка Украины ($187 млрд) до сих пор меньше, чем импорт российских товаров ($311 млрд). "Это позор", – сказала она.

Тема замороженных российских активов стала ультиматумом. "Я хочу видеть деньги, а не политическую солидарность. Покажите мне деньги!" – заявил Будрис, предупреждая, что без решения до декабря время работает на Москву.

Министры призвали включить в новый 20-й пакет санкций энергетических гигантов, которых до сих пор защищает ЕС. "Мы до сих пор отстаем от американцев, и это абсурд. Единственный критерий – давит ли это на Путина?" – сказал Будрис. Он также требует санкций против "Росатома" и "теневого флота". Именно эти вопросы, кроме "мирных планов", сегодня и обсуждают министры в Брюсселе.