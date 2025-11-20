Звичайне, здавалося б, засідання міністрів закордонних справ у Брюсселі раптом перетворилося на гарячу точку дня. Всі обговорювали одне: новий "мирний план", який нібито готують за участю трампівського спецпосланця Стіва Віткоффа та російського посла Кирила Дмитрієва. Західні медіа вже кілька днів повідомляють тривожні подробиці – начебто йдеться про великі територіальні поступки та скорочення українських сил.

Втім, жоден із міністрів не зміг підтвердити, що бачив повну версію документа. Реакція європейських столиць була миттєвою й одностайною: мир неможливий без участі України та Європи, і точно не може мати вигляд капітуляції.

LIGA.net поспілкувалася з топполітиками ЄС: що вони думають про залаштункові домовленості, чи справді європейців "обійшли" і як вони планують протистояти тиску на Київ.