План Залужного. Как Украина уничтожает военные склады в Крыму, готовя россиян к поражению

На российские склады боеприпасов в Крыму совершено два налета дронами – и это всего за два дня. Обе атаки имеют общие черты и ложатся в единую картину с ударами по Крымскому и Чонгарскому мостам.
"Это не старые склады, созданные после оккупации 2014 года. Они предназначены для нынешних действий армии РФ, – объясняет LIGA.net главред Defense Express Олег Катков. – Скорее всего, это склады, которые россияне оттащили, когда их начали уничтожать благодаря HIMARS на дальностях до 80 км".
Какая тактика ударов по Крыму и чего ждать дальше – разбиралась LIGA.net.
ДВЕ АТАКИ С ПРОМЕЖУТКОМ В ДВА ДНЯ
22 июля атаки подвергся поселок Октябрьское Красногвардейского района. По данным Управления стратегических коммуникаций Вооруженных Сил Украины, поражены склад боеприпасов и нефтебаза. На видео от местных жителей – характерный звук детонации снарядов и огромный черный столб дыма от горения горюче-смазочных материалов.
Склад боеприпасов находился на заброшенной авиабазе. Масштабы подрыва видны на спутниковых снимках OSINT-проекта Deepstate.
24 июля под удар попала территория возле поселка Веселое Джанкойского района: на видео местных – детонация снарядов. Возле поселка также находится заброшенная авиабаза, на которой, вероятно, и располагался склад.
Судя по видео детонации и объявленной оккупантами эвакуации в зоне 5 км, оба склада были большими по размерам, говорит LIGA.net главред Defense Express Олег Катков. С них россияне, очевидно, снабжали боеприпасами группировки на юге Украины.
"Скорее всего, это склады, которые россияне оттащили, когда их начали уничтожать на дальностях до 80 км благодаря HIMARS, – предполагает военный эксперт. – Некоторые из них, очевидно, были перемещены аж до Крыма".
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КАК ВЛИЯЕТ ПОДРЫВ СКЛАДОВ НА ЮЖНЫЙ ФРОНТ
Оба склада находились на заброшенных аэродромах возле железнодорожной ветви Симферополь – Джанкой, основы военной логистики РФ.
В случае Октябрьского вплотную к железной дороге находилась и нефтебаза.
В таком расположении нет ничего удивительного, говорит Катков. Большие склады боеприпасов естественно находятся рядом с железной дорогой.
"Железнодорожный путь Джанкой – Симферополь разъединяется еще на Евпаторию и Севастополь, – объясняет он. – Это единственный путь, который соединяет железнодорожным сообщением Крым. Джанкой – большая узловая станция".
В результате обеих атак оккупанты были вынуждены на время приостанавливать железнодорожное движение. Поражение большого склада с боеприпасами, с высокой долей вероятности, блокирует и движение автотранспорта, говорит Катков.
Впрочем, не стоит считать подобные удары двойной атакой сразу по складам и логистике, объясняет LIGA.net редактор Милитарного Михаил Люксиков: "Удар все же наносился не по железной дороге, а по складам… О разрушении железной дороги даже сами оккупационные администрации не сообщают".
У россиян есть далеко не один мощный склад, добавляет Люксиков. К тому же у них есть склады разных уровней – тактические и оперативные.
Уничтоженные объекты в целом следует рассматривать как часть одной сети, где боеприпасы кочуют от больших складов к меньшим, а дальше – на фронт.
Продолжение ударов уже анонсировал министр цифровой трансформации Михаил Федоров, один из кураторов проекта "Армия дронов".
Но у россиян есть значительные запасы советских снарядов, отмечает Катков. И они могут попытаться восстановить уничтоженные склады. Моментально сделать это у них вряд ли получится – после детонации таких масштабов сначала им придется разминировать территории.
ЧАСТЬ БОЛЬШОГО ЗАМЫСЛА
Удары в Октябрьском и Веселом – не единственные. 19 июля были прилеты по Старокрымскому полигону недалеко от Феодосии. Снаряды детонировали несколько дней, на спутниковых снимках – сожженные дотла склады.
В среде западных аналитиков звучали два мнения о последних ударах по Крыму: это подготовка поля боя на полуострове или попытки обескровить южную группировку россиян.
Опрошенные LIGA.net эксперты считают, что это и то и другое.
"Южное направление неразрывно связано с Крымом. Продвижение на юге является ступенькой к освобождению Крыма", – объясняет Катков.
В эту же системность ложатся и удары по Крымскому и Чонгарскому мостам, говорит эксперт. Невозможно бить только по складам или нефтебазам.
"Это разные средства воздействия, – считает Катков. – Удары по складам – это уменьшение количества боеприпасов. Крымский мост – нагрузка на логистику. Всегда речь идет о комплексе действий".
У россиян уже формируется понимание, что Крым – это не тыл, а опасная территория, заявил в эфире телемарафона представитель ГУР Андрей Юсов.
И сейчас, очевидно, реализуется стратегия, которую год назад объявил главком ВСУ Валерий Залужный, предполагает Катков. Что войну нужно переносить вглубь оккупированных и сугубо российских территорий.
"Это также касается ударов и по Москве, и по Рублевке, – подытоживает эксперт. – Пока война для оккупантов – еще где-то далеко. Как только война станет у них на пороге, тогда ситуация может измениться".
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