UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Разбор | План Залужного. Как Украина уничтожает военные склады в Крыму, готовя россиян к поражению

Цей матеріал також доступний українською
План Залужного. Как Украина уничтожает военные склады в Крыму, готовя россиян к поражению - Фото
Взрывы в Кырму (коллаж - Александр Чепига/LIGA.net)
25.07.2023, 13:00

За неделю в Крыму уничтожены три больших склада боеприпасов. Пока это может быть некритичным для армии России, но Украина намекает на продолжение

На российские склады боеприпасов в Крыму совершено два налета дронами – и это всего за два дня. Обе атаки имеют общие черты и ложатся в единую картину с ударами по Крымскому и Чонгарскому мостам.

"Это не старые склады, созданные после оккупации 2014 года. Они предназначены для нынешних действий армии РФ, – объясняет LIGA.net главред Defense Express Олег Катков. – Скорее всего, это склады, которые россияне оттащили, когда их начали уничтожать благодаря HIMARS на дальностях до 80 км".

Какая тактика ударов по Крыму и чего ждать дальше – разбиралась LIGA.net.

ДВЕ АТАКИ С ПРОМЕЖУТКОМ В ДВА ДНЯ

22 июля атаки подвергся поселок Октябрьское Красногвардейского района. По данным Управления стратегических коммуникаций Вооруженных Сил Украины, поражены склад боеприпасов и нефтебаза. На видео от местных жителей – характерный звук детонации снарядов и огромный черный столб дыма от горения горюче-смазочных материалов.

Склад боеприпасов находился на заброшенной авиабазе. Масштабы подрыва видны на спутниковых снимках OSINT-проекта Deepstate.

План Залужного. Как Украина уничтожает военные склады в Крыму, готовя россиян к поражению

24 июля под удар попала территория возле поселка Веселое Джанкойского района: на видео местных – детонация снарядов. Возле поселка также находится заброшенная авиабаза, на которой, вероятно, и располагался склад.

Судя по видео детонации и объявленной оккупантами эвакуации в зоне 5 км, оба склада были большими по размерам, говорит LIGA.net главред Defense Express Олег Катков. С них россияне, очевидно, снабжали боеприпасами группировки на юге Украины.

"Скорее всего, это склады, которые россияне оттащили, когда их начали уничтожать на дальностях до 80 км благодаря HIMARS, – предполагает военный эксперт. – Некоторые из них, очевидно, были перемещены аж до Крыма".

Читайте также: Кратко | "Войну не выиграть обороной". Интервью Сырского о Бахмуте и ошибках Вагнера – за минуту

КАК ВЛИЯЕТ ПОДРЫВ СКЛАДОВ НА ЮЖНЫЙ ФРОНТ

Оба склада находились на заброшенных аэродромах возле железнодорожной ветви Симферополь – Джанкой, основы военной логистики РФ.

В случае Октябрьского вплотную к железной дороге находилась и нефтебаза.

План Залужного. Как Украина уничтожает военные склады в Крыму, готовя россиян к поражению

В таком расположении нет ничего удивительного, говорит Катков. Большие склады боеприпасов естественно находятся рядом с железной дорогой.

"Железнодорожный путь Джанкой – Симферополь разъединяется еще на Евпаторию и Севастополь, – объясняет он. – Это единственный путь, который соединяет железнодорожным сообщением Крым. Джанкой – большая узловая станция".

В результате обеих атак оккупанты были вынуждены на время приостанавливать железнодорожное движение. Поражение большого склада с боеприпасами, с высокой долей вероятности, блокирует и движение автотранспорта, говорит Катков.

Впрочем, не стоит считать подобные удары двойной атакой сразу по складам и логистике, объясняет LIGA.net редактор Милитарного Михаил Люксиков: "Удар все же наносился не по железной дороге, а по складам… О разрушении железной дороги даже сами оккупационные администрации не сообщают".

У россиян есть далеко не один мощный склад, добавляет Люксиков. К тому же у них есть склады разных уровней – тактические и оперативные.

Уничтоженные объекты в целом следует рассматривать как часть одной сети, где боеприпасы кочуют от больших складов к меньшим, а дальше – на фронт.

"Уничтожение этих складов заметно, но пока не критично для россиян, – считает Люксиков. – Удары Сил обороны, скорее всего, будут увеличиваться. И в результате такой систематической работы это все-таки будет заметно (на фронте. – Ред.)".

Продолжение ударов уже анонсировал министр цифровой трансформации Михаил Федоров, один из кураторов проекта "Армия дронов".

Но у россиян есть значительные запасы советских снарядов, отмечает Катков. И они могут попытаться восстановить уничтоженные склады. Моментально сделать это у них вряд ли получится – после детонации таких масштабов сначала им придется разминировать территории.

ЧАСТЬ БОЛЬШОГО ЗАМЫСЛА

Удары в Октябрьском и Веселом – не единственные. 19 июля были прилеты по Старокрымскому полигону недалеко от Феодосии. Снаряды детонировали несколько дней, на спутниковых снимках – сожженные дотла склады.

В среде западных аналитиков звучали два мнения о последних ударах по Крыму: это подготовка поля боя на полуострове или попытки обескровить южную группировку россиян.

Опрошенные LIGA.net эксперты считают, что это и то и другое.

"Южное направление неразрывно связано с Крымом. Продвижение на юге является ступенькой к освобождению Крыма", – объясняет Катков.

В эту же системность ложатся и удары по Крымскому и Чонгарскому мостам, говорит эксперт. Невозможно бить только по складам или нефтебазам.

План Залужного. Как Украина уничтожает военные склады в Крыму, готовя россиян к поражению

"Это разные средства воздействия, – считает Катков. – Удары по складам – это уменьшение количества боеприпасов. Крымский мост – нагрузка на логистику. Всегда речь идет о комплексе действий".

У россиян уже формируется понимание, что Крым – это не тыл, а опасная территория, заявил в эфире телемарафона представитель ГУР Андрей Юсов.

И сейчас, очевидно, реализуется стратегия, которую год назад объявил главком ВСУ Валерий Залужный, предполагает Катков. Что войну нужно переносить вглубь оккупированных и сугубо российских территорий.

"Это также касается ударов и по Москве, и по Рублевке, – подытоживает эксперт. – Пока война для оккупантов – еще где-то далеко. Как только война станет у них на пороге, тогда ситуация может измениться".

Читайте также: Разбор | Захватить землю, отвлечь внимание. Зачем РФ наступление на Купянском направлении

Марк Сировой
Марк Сировой
Корреспондент LIGA.net
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война России против Украинысклады боеприпасовВСУКрымБПЛАдроныбеспилотникивеселоеджанкойоктябрьское
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
 