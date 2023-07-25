План Залужного. Як Україна знищує військові склади в Криму та готує росіян до поразки

На російські склади боєприпасів в Криму здійснено два нальоти дронами – і це лише за два дні. Обидві атаки мають спільні риси та лягають в єдину картину з ударами по Кримському та Чонгарському мостах.
"Це не старі склади, створені після окупації 2014 року. Вони призначені для нинішніх дій армії РФ, – пояснює LIGA.net головред Defense Express Олег Катков. – Найімовірніше, це склади, які росіяни відтягли, коли їх почали знищувати завдяки HIMARS на дальностях до 80 км".
Яка тактика ударів по Криму і чого чекати далі – розбиралася LIGA.net.
ДВІ АТАКИ З ПРОМІЖКОМ У ДВА ДНІ
22 липня атаки зазнало селище Октябрське Красногвардійського району. За даними Управління стратегічних комунікацій Збройних Сил України, уражені склад боєприпасів та нафтобаза. На відео від місцевих мешканців – характерний звук детонації снарядів та величезний чорний стовп диму від горіння пально-мастильних матеріалів.
Склад боєприпасів знаходився на закинутій авіабазі. Масштаби підриву видно на супутникових знімках OSINT-проєкту Deepstate.
24 липня під удар потрапила територія біля селища Веселе Джанкойського району: на відео місцевих – детонація снарядів. Біля селища також знаходиться покинута авіабаза, на якій, ймовірно, і було розташовано склад.
Судячи з відео детонації та оголошеної окупантами евакуації в зоні 5 км, обидва склади були великими за розмірами, каже LIGA.net головред Defense Express Олег Катков. З них росіяни, певно, постачали боєприпаси угрупованням на півдні України.
"Найімовірніше, це склади, які росіяни відтягли, коли їх почали знищувати на дальностях до 80 км завдяки HIMARS, – припускає військовий експерт. – Деякі з них, очевидно, були переміщені аж до Криму".
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ЯК ВПЛИНЕ ПІДРИВ СКЛАДІВ НА ПІВДЕННИЙ ФРОНТ
Обидва склади знаходились на покинутих аеродромах біля залізничної гілки Сімферополь – Джанкой, основи військової логістики РФ.
У випадку Октябрського впритул до залізниці знаходилась і нафтобаза.
У такому розташуванні немає нічого дивного, каже Катков. Великі склади боєприпасів природно знаходяться поряд із залізницею.
"Залізничний шлях Джанкой – Сімферополь роз'єднується ще на Євпаторію і Севастополь, – пояснює він. – Це єдиний шлях, який з’єднує залізничним сполученням Крим. Джанкой – велика вузлова станція".
Внаслідок обидвох атак окупанти були вимушені на певний час призупиняти залізничний рух. Ураження великого складу з боєприпасами, з великою долею ймовірності, блокує і рух автотранспорту, каже Катков.
Утім, не варто вважати подібні удари подвійною атакою одразу по складах і логістиці, пояснює LIGA.net редактор Мілітарного Михайло Люксіков: "Удар все ж завдавався не по залізниці, а по складах… Про руйнування залізниці навіть самі окупаційні адміністрації не повідомляють".
Росіяни мають далеко не один потужний склад, додає Люксіков. До того ж у них є склади різних рівнів – тактичні та оперативні.
Знищені об'єкти в цілому варто розглядати як частину однієї мережі, де боєприпаси кочують від великих складів до менших, а далі – на фронт.
Продовження ударів вже анонсував міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, один з кураторів проєкту "Армія дронів".
Але росіяни мають значні запаси радянських снарядів, зауважує Катков. І вони можуть спробувати відновити знищені склади. Моментально зробити це у них навряд чи вийде – після детонації таких масштабів спочатку їм доведеться розміновувати території.
ЧАСТИНА ВЕЛИКОГО ЗАДУМУ
Удари в Октябрьському та Веселому – не єдині. 19 липня були прильоти на Старокримський полігон неподалік Феодосії. Снаряди детонували декілька днів, на супутникових знімках – спалені вщент склади.
У середовищі західних аналітиків лунали дві думки щодо останніх ударів по Криму: що це підготовка поля бою на півострові або спроби знекровити південне угруповання росіян.
Опитані LIGA.net експерти вважають, що це і те й інше.
"Південний напрямок нерозривно пов'язаний з Кримом. Просування на півдні є сходинкою до звільнення Криму", – пояснює Катков.
У цю ж системність лягають і удари по Кримському та Чонгарському мостах, каже експерт. Неможливо бити лише по складах чи нафтобазах.
"Це різні засоби впливу, – вважає Катков. – Удари по складах – це зменшення кількості боєприпасів. Кримський міст – навантаження на логістику. Завжди йдеться про комплекс дій".
У росіян вже формується розуміння, що Крим – це не тил, а небезпечна територія, заявив в ефірі телемарафону представник ГУР Андрій Юсов.
І зараз, вочевидь, реалізується стратегія, яку рік тому оголосив головком ЗСУ Валерій Залужний, припускає Катков. Що війну треба переносити вглиб окупованих та суто російських територій.
"Це також стосується ударів і по Москві, і по Рубльовці, – підсумовує експерт. – Поки війна для окупантів – ще десь далеко. Щойно війна стане у них на порозі, тоді ситуація може змінитися".
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