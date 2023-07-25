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Розбір | План Залужного. Як Україна знищує військові склади в Криму та готує росіян до поразки

Этот материал также доступен на русском
План Залужного. Як Україна знищує військові склади в Криму та готує росіян до поразки - Фото
Вибухи в Кирму (колаж - Олександр Чепіга/LIGA.net)
25.07.2023, 13:00

За тиждень у Криму знищено три великих склади боєприпасів. Поки це може бути некритичним для армії Росії, але Україна натякає на продовження

На російські склади боєприпасів в Криму здійснено два нальоти дронами – і це лише за два дні. Обидві атаки мають спільні риси та лягають в єдину картину з ударами по Кримському та Чонгарському мостах.

"Це не старі склади, створені після окупації 2014 року. Вони призначені для нинішніх дій армії РФ, – пояснює LIGA.net головред Defense Express Олег Катков. – Найімовірніше, це склади, які росіяни відтягли, коли їх почали знищувати завдяки HIMARS на дальностях до 80 км".

Яка тактика ударів по Криму і чого чекати далі – розбиралася LIGA.net.

ДВІ АТАКИ З ПРОМІЖКОМ У ДВА ДНІ

22 липня атаки зазнало селище Октябрське Красногвардійського району. За даними Управління стратегічних комунікацій Збройних Сил України, уражені склад боєприпасів та нафтобаза. На відео від місцевих мешканців – характерний звук детонації снарядів та величезний чорний стовп диму від горіння пально-мастильних матеріалів.

Склад боєприпасів знаходився на закинутій авіабазі. Масштаби підриву видно на супутникових знімках OSINT-проєкту Deepstate.

План Залужного. Як Україна знищує військові склади в Криму та готує росіян до поразки

24 липня під удар потрапила територія біля селища Веселе Джанкойського району: на відео місцевих – детонація снарядів. Біля селища також знаходиться покинута авіабаза, на якій, ймовірно, і було розташовано склад.

Судячи з відео детонації та оголошеної окупантами евакуації в зоні 5 км, обидва склади були великими за розмірами, каже LIGA.net головред Defense Express Олег Катков. З них росіяни, певно, постачали боєприпаси угрупованням на півдні України.

"Найімовірніше, це склади, які росіяни відтягли, коли їх почали знищувати на дальностях до 80 км завдяки HIMARS, – припускає військовий експерт. – Деякі з них, очевидно, були переміщені аж до Криму".

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ЯК ВПЛИНЕ ПІДРИВ СКЛАДІВ НА ПІВДЕННИЙ ФРОНТ

Обидва склади знаходились на покинутих аеродромах біля залізничної гілки Сімферополь – Джанкой, основи військової логістики РФ.

У випадку Октябрського впритул до залізниці знаходилась і нафтобаза.

План Залужного. Як Україна знищує військові склади в Криму та готує росіян до поразки

У такому розташуванні немає нічого дивного, каже Катков. Великі склади боєприпасів природно знаходяться поряд із залізницею.

"Залізничний шлях Джанкой – Сімферополь роз'єднується ще на Євпаторію і Севастополь, – пояснює він. – Це єдиний шлях, який з’єднує залізничним сполученням Крим. Джанкой – велика вузлова станція".

Внаслідок обидвох атак окупанти були вимушені на певний час призупиняти залізничний рух. Ураження великого складу з боєприпасами, з великою долею ймовірності, блокує і рух автотранспорту, каже Катков.

Утім, не варто вважати подібні удари подвійною атакою одразу по складах і логістиці, пояснює LIGA.net редактор Мілітарного Михайло Люксіков: "Удар все ж завдавався не по залізниці, а по складах… Про руйнування залізниці навіть самі окупаційні адміністрації не повідомляють".

Росіяни мають далеко не один потужний склад, додає Люксіков. До того ж у них є склади різних рівнів – тактичні та оперативні.

Знищені об'єкти в цілому варто розглядати як частину однієї мережі, де боєприпаси кочують від великих складів до менших, а далі – на фронт.

"Знищення цих складів є помітним, але поки не критичним для росіян, – вважає Люксіков. – Удари Сил оборони, найімовірніше, збільшуватимуться. І в результаті такої систематичної роботи це все-таки буде помітно (на фронті. – Ред.)".

Продовження ударів вже анонсував міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, один з кураторів проєкту "Армія дронів".

Але росіяни мають значні запаси радянських снарядів, зауважує Катков. І вони можуть спробувати відновити знищені склади. Моментально зробити це у них навряд чи вийде – після детонації таких масштабів спочатку їм доведеться розміновувати території.

ЧАСТИНА ВЕЛИКОГО ЗАДУМУ

Удари в Октябрьському та Веселому – не єдині. 19 липня були прильоти на Старокримський полігон неподалік Феодосії. Снаряди детонували декілька днів, на супутникових знімках – спалені вщент склади.

У середовищі західних аналітиків лунали дві думки щодо останніх ударів по Криму: що це підготовка поля бою на півострові або спроби знекровити південне угруповання росіян.

Опитані LIGA.net експерти вважають, що це і те й інше.

"Південний напрямок нерозривно пов'язаний з Кримом. Просування на півдні є сходинкою до звільнення Криму", – пояснює Катков.

У цю ж системність лягають і удари по Кримському та Чонгарському мостах, каже експерт. Неможливо бити лише по складах чи нафтобазах.

План Залужного. Як Україна знищує військові склади в Криму та готує росіян до поразки

"Це різні засоби впливу, – вважає Катков. – Удари по складах – це зменшення кількості боєприпасів. Кримський міст – навантаження на логістику. Завжди йдеться про комплекс дій".

У росіян вже формується розуміння, що Крим – це не тил, а небезпечна територія, заявив в ефірі телемарафону представник ГУР Андрій Юсов.

І зараз, вочевидь, реалізується стратегія, яку рік тому оголосив головком ЗСУ Валерій Залужний, припускає Катков. Що війну треба переносити вглиб окупованих та суто російських територій.

"Це також стосується ударів і по Москві, і по Рубльовці, – підсумовує експерт. – Поки війна для окупантів – ще десь далеко. Щойно війна стане у них на порозі, тоді ситуація може змінитися".

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Марко Сировой
Марко Сировой
Кореспондент LIGA.net
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