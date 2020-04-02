“Пленки Ермака”, вторая часть медреформы и как работает Антонов. Что надо знать этим утром

Мы выбираем важнейшие события за последние 24 часа и коротко их пересказываем. Наша цель - сэкономить ваше время, но рассказать главное

Доброе утро!

Сегодня четверг, 2 апреля. Температура от 0 до +12, курс доллара 27.75

Каждое утро редакторы LIGA.net Борис Давиденко, Андрей Самофалов, Петр Шуклинов, Андрей Бродецкий и Ирина Андрейцив рассказывают о самых важных событиях прошедшего дня: что они значат и как повлияют. Плюс бонус - важный текст или мнение.

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Переводы заробитчан сократятся из-за коронавируса

Что ждет украинскую экономику? Среди всех прогнозистов я больше всего прислушиваюсь к Национальному банку: у них и конфликтов интересов поменьше и аналитиков побольше. В начале недели они начали выдавать по кусочкам информацию своего обновленного прогноза. ВВП Украины снизится примерно на 5% в 2020 году, рассказал зампред НБУ на встрече, организованной Европейской бизнес ассоциацией. Падение денежных переводов заробитчан на $3 млрд, что не критично для платежного баланса. Годовая Инфляция в марте ниже 3%. Вот такая новая экономическая реальность. Больше по ссылке.

Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. "Пленки Ермака". Депутаты из Слуги народа написали генпрокурору, ГБР, СБУ и МВД

Офис президента Украины решил повоевать с собственной фракцией, натравив силовиков на депутата Лероса за опубликованные пленки.

Сам президент пятый день молчит о ситуации. Предпочитает не замечать, что у него под боком кто-то мог пытаться продавать должности.

Но комментировать придется. В поддержку расследования записей выступила группа депутатов Слуги народа. И попросила президента не молчать, а встретиться и поговорить. Но пока что вместо президента на разговоры с депутатами ходит СБУ. Больше по ссылке.

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Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Авиалинии Антонова: Из-за коронавируса заказы выросли на треть. Но не в Украину

С началом пандемии коронавируса мир столкнулся с экономическим кризисом. Украина — не исключение. Бизнес и обычные люди жалуются на сложные времена, денег не хватает ни тем ни другим. Но есть и те, чья работа наоборот стала более востребованной. Например почтовые операторы или службы доставки. Очереди перед отделениями — обычное дело. И не только потому, что вход ограничен карантинными мерами.

Авиалинии Антонова отчасти можно сравнить с почтовым оператором. Спрос на услуги компании вырос в четыре раза, чтобы выполнить все заказы, у нее просто не хватает самолетов. Рассказываем, как знаменитые украинские «Русланы» помогают в мировой борьбе с коронавирусом и почему украинское правительство не использует их в доставке медоборудования. Больше по ссылке.

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Рекомендует Ирина Андрейцив, редактор LIGA.Life. Стартовал второй этап медреформы: что вам нужно знать

Вчера стартовал второй этап медреформы. Принцип "деньги за пациентом" теперь распространяется на почти всю медицину - от поликлиник и больниц к скорым.

Это важно для каждого жителя Укриаины. Теперь к узкому специалисту - ЛОРу, хирургу, гастроэнтерологу и т.д. - нужно идти через электронное направление своего семейного врача. Только в таком случае за обращение заплатит государство.

В новой системе уже есть 1553 медучреждения Украины - 99%. Но не все будут делать все. Чтобы государство заплатило за конкретную услугу, больница или поликлиника должна соответствовать минимальным требованиям по оснащению и персоналу. Поэтому следует внимательно читать, что теперь лечит ваша поликлиника или больница, а что - нет.

Насколько система готова к изменениям, что теперь ждет пациентов и повлиял ли на это коронавирус - в интервью LIGA.net рассказала руководитель Национальной службы здоровья Оксана Мовчан. Больше по ссылке.

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