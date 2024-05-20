"Моя единственная амбиция – быть тенью президента, быть повсюду, где президент", – цитирует The Washington Post руководителя Офиса президента Андрея Ермака. На самом же деле многие важные процессы в Украине проходят скорее наоборот – в "тени Ермака".

Facebook - Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

20 мая, пять лет назад, Владимир Зеленский стал президентом Украины. Издание публикует обширную статью о роли и укреплении позиции его "главного помощника".

"В известном смысле он (Андрей Ермак. – Ред.) фактически является премьер-министром, министром иностранных дел и руководителем аппарата", – говорит о нем бывший посол США в России Майкл Макфол.

Что на Западе думают о власти главы ОП и какие вызовы ему прогнозируют: LIGA.net прочла статью и пересказывает за минуту.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

"Неразлучные". Как Ермак стал тенью Зеленского

Формально Ермак – только руководитель офиса Зеленского. "Однако условия военного времени, включая военное положение, сконцентрировали чрезвычайную власть в Офисе президента, – пишет издание. – Это сделало Ермака едва ли не самым влиятельным руководителем аппарата в истории страны. Он практически ничем не отличается от своего босса".

Ермак и Зеленский – неразлучны. Они очень редко появляются друг без друга, объяснил The Washington Post Олег Рыбачук, который был руководителем аппарата пятого президента Виктора Ющенко.

Читайте также В Киеве Блинкен говорил о предстоящей встрече Зеленского и Байдена – нардеп Кравчук

Быть тенью президента. "Некоторые удивляются, разные ли они люди вообще. Ермак, в отличие от многих своих предшественников, попал туда [в ОП] без опыта работы в правительстве, – сказал Рыбачук. – С самого начала он повторял эту мантру: "Моя единственная амбиция – быть тенью президента, быть повсюду, где президент хотел бы, чтобы я был".

Это подрывает авторитет президента. "Некоторые украинские и западные чиновники говорят, что возникают сомнения, кто несет ответственность за решение: Зеленский или назначенный им глава ОП", – пишут авторы статьи. И добавляют: "Несколько чиновников вообще отказались говорить о Ермаке, опасаясь последствий".

"В определенном смысле он (Ермак. – Ред.) фактически является премьер-министром, министром иностранных дел и руководителем аппарата одновременно, – сказал изданию бывший посол США в России Майкл Макфол. – Я знаю, как все жалуются на Ермака. Но я бы сказал, что обратная сторона – это война. И я думаю, что он чертовски эффективен в своей работе".

Монополия на Зеленского у одного человека. "У президента нет окружения. Есть один человек, который влияет на решения президента, – сказал анонимно один из украинских чиновников. – Нет больше никого". Другой добавил: "Влияние Ермака монопольно. И это трагедия".

Главный дипломат и "плохой полицейский"

Ермак обеспечивает связь со многими иностранными чиновниками. "Он отрицает посягательство на должность министра иностранных дел", – передает издание слова самого Ермака. – Он также сказал: война показала ему, что "с классической дипломатией может быть покончено" и "некоторые наши послы работают недостаточно".

Среди них – связи с самыми влиятельными людьми Вашингтона. Включая советника по национальной безопасности Джейка Салливана. "Мы общаемся на очень регулярной основе", – заявил Салливан о Ермаке во время визита в Киев в марте.

Пока Зеленский у власти, похоже, будет и Ермак. "Они управляют страной, – сказал один иностранный дипломат, назвав Зеленского хорошим полицейским, а Ермака – плохим полицейским".

В украинском обществе – шквал обвинений. "В том, что Ермак недемократически укрепил власть в ОП; "присматривал" за чисткой высших должностных лиц, включая главнокомандующего Валерия Залужного; ограничил доступ к Зеленскому; стремится к личному контролю над почти каждым большим решением во время войны".

Вызовы для Ермака: Саммит мира, инфоатаки России

Срок Зеленского истекает 20 мая. Россия это использует. И это проблема для Ермака. "Зеленский будет уязвим к обвинениям в том, что он использовал войну для размывания демократии: захватил контроль над СМИ, отодвинул критиков и соперников и поднял Ермака, своего друга, которого никто не выбирал, над карьерными государственными служащими и дипломатами".

Переговорщик на Саммите мира. "Ермак сосредоточен на том, чтобы отвлечь от России потенциальных партнеров на Глобальном Юге – это задача, по его словам, давно назревшая и непростая".

"Вам нужны люди, умеющие выполнять задачи, и вы знаете, что они на 100% преданы вам, – сказал изданию Макфол. – Это роль, которую играет Ермак для президента Зеленского".

Россия будет "качать" тему нелегитимности. "Российский диктатор Владимир Путин неоднократно обходил ограничение срока пребывания у власти. Это будет лицемерно, но РФ десятилетиями пыталась посеять внутренние разногласия в Украине, чтобы дестабилизировать страну, и Кремль не упустит новый шанс".