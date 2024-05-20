Плохой полицейский Зеленского. Как Ермак укрепил свою роль – статья The Washington Post
"Моя единственная амбиция – быть тенью президента, быть повсюду, где президент", – цитирует The Washington Post руководителя Офиса президента Андрея Ермака. На самом же деле многие важные процессы в Украине проходят скорее наоборот – в "тени Ермака".
Facebook - Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях
20 мая, пять лет назад, Владимир Зеленский стал президентом Украины. Издание публикует обширную статью о роли и укреплении позиции его "главного помощника".
"В известном смысле он (Андрей Ермак. – Ред.) фактически является премьер-министром, министром иностранных дел и руководителем аппарата", – говорит о нем бывший посол США в России Майкл Макфол.
Что на Западе думают о власти главы ОП и какие вызовы ему прогнозируют: LIGA.net прочла статью и пересказывает за минуту.
"Неразлучные". Как Ермак стал тенью Зеленского
Формально Ермак – только руководитель офиса Зеленского. "Однако условия военного времени, включая военное положение, сконцентрировали чрезвычайную власть в Офисе президента, – пишет издание. – Это сделало Ермака едва ли не самым влиятельным руководителем аппарата в истории страны. Он практически ничем не отличается от своего босса".
Ермак и Зеленский – неразлучны. Они очень редко появляются друг без друга, объяснил The Washington Post Олег Рыбачук, который был руководителем аппарата пятого президента Виктора Ющенко.
Быть тенью президента. "Некоторые удивляются, разные ли они люди вообще. Ермак, в отличие от многих своих предшественников, попал туда [в ОП] без опыта работы в правительстве, – сказал Рыбачук. – С самого начала он повторял эту мантру: "Моя единственная амбиция – быть тенью президента, быть повсюду, где президент хотел бы, чтобы я был".
Это подрывает авторитет президента. "Некоторые украинские и западные чиновники говорят, что возникают сомнения, кто несет ответственность за решение: Зеленский или назначенный им глава ОП", – пишут авторы статьи. И добавляют: "Несколько чиновников вообще отказались говорить о Ермаке, опасаясь последствий".
Монополия на Зеленского у одного человека. "У президента нет окружения. Есть один человек, который влияет на решения президента, – сказал анонимно один из украинских чиновников. – Нет больше никого". Другой добавил: "Влияние Ермака монопольно. И это трагедия".
Главный дипломат и "плохой полицейский"
Ермак обеспечивает связь со многими иностранными чиновниками. "Он отрицает посягательство на должность министра иностранных дел", – передает издание слова самого Ермака. – Он также сказал: война показала ему, что "с классической дипломатией может быть покончено" и "некоторые наши послы работают недостаточно".
Среди них – связи с самыми влиятельными людьми Вашингтона. Включая советника по национальной безопасности Джейка Салливана. "Мы общаемся на очень регулярной основе", – заявил Салливан о Ермаке во время визита в Киев в марте.
Пока Зеленский у власти, похоже, будет и Ермак. "Они управляют страной, – сказал один иностранный дипломат, назвав Зеленского хорошим полицейским, а Ермака – плохим полицейским".
В украинском обществе – шквал обвинений. "В том, что Ермак недемократически укрепил власть в ОП; "присматривал" за чисткой высших должностных лиц, включая главнокомандующего Валерия Залужного; ограничил доступ к Зеленскому; стремится к личному контролю над почти каждым большим решением во время войны".
Вызовы для Ермака: Саммит мира, инфоатаки России
Срок Зеленского истекает 20 мая. Россия это использует. И это проблема для Ермака. "Зеленский будет уязвим к обвинениям в том, что он использовал войну для размывания демократии: захватил контроль над СМИ, отодвинул критиков и соперников и поднял Ермака, своего друга, которого никто не выбирал, над карьерными государственными служащими и дипломатами".
Переговорщик на Саммите мира. "Ермак сосредоточен на том, чтобы отвлечь от России потенциальных партнеров на Глобальном Юге – это задача, по его словам, давно назревшая и непростая".
Россия будет "качать" тему нелегитимности. "Российский диктатор Владимир Путин неоднократно обходил ограничение срока пребывания у власти. Это будет лицемерно, но РФ десятилетиями пыталась посеять внутренние разногласия в Украине, чтобы дестабилизировать страну, и Кремль не упустит новый шанс".