"Моя єдина амбіція – бути тінню президента, бути всюди, де президент", – цитує The Washington Post керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Насправді ж багато важливих процесів в Україні проходять скоріше навпаки – в "тіні Єрмака".

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20 травня, п'ять років тому, Володимир Зеленський став президентом України. Видання публікує велику статтю про роль та зміцнення позиції його "головного помічника".

"У певному сенсі він (Андрій Єрмак. – Ред.) фактично є прем’єр-міністром, міністром закордонних справ і керівником апарату", – каже про нього колишній посол США в Росії Майкл Макфол.

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"Нерозлучні". Як Єрмак став тінню Зеленського

Формально Єрмак – лише керівник офісу Зеленського. "Однак умови воєнного часу, включно з воєнним станом, сконцентрували надзвичайну владу в Офісі президента, – пише видання. – Це зробило Єрмака чи не найвпливовішим керівником апарату в історії країни. Він практично нічим не відрізняється від свого боса".

Єрмак і Зеленський – нерозлучні. Вони дуже рідко з'являються один без одного, пояснив The Washington Post Олег Рибачук, який був керівником апарату п'ятого президента Віктора Ющенка.

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Бути тінню президента. "Деякі дивуються, чи вони взагалі різні люди. Єрмак, на відміну від багатьох своїх попередників, потрапив туди [в ОП] без досвіду роботи в уряді, – сказав Рибачук. – З самого початку він повторював цю мантру: "Моя єдина амбіція – бути тінню президента, бути всюди, де президент хотів би, щоб я був".

Це підриває авторитет президента. "Деякі українські та західні чиновники кажуть, що виникають сумніви, хто несе відповідальність за рішення: Зеленський чи призначений ним глава ОП", – пишуть автори статті. І додають: "Кілька чиновників взагалі відмовилися говорити про Єрмака, побоюючись наслідків".

"У певному сенсі він (Єрмак. – Ред.) фактично є прем’єрміністром, міністром закордонних справ і керівником апарату водночас, – сказав виданню колишній посол США в Росії Майкл Макфол. – Я знаю, як усі скаржаться на Єрмака. Але я б сказав, що зворотний бік – це війна. І я думаю, що він до біса ефективний у своїй роботі".

Монополія на Зеленського в однієї людини. "У президента немає оточення. Є одна людина, яка впливає на рішення президента, – сказав анонімно один з українських чиновників. – Немає більше нікого". Інший додав: "Вплив Єрмака монопольний. І це трагедія".

Головний дипломат та "поганий поліцейський"

Єрмак забезпечує зв’язок з багатьма іноземними чиновниками. "Він заперечує зазіхання на посаду міністра закордонних справ", – передає видання словa сaмого Єрмaкa. – Він також сказав: війна показала йому, що "з класичною дипломатією може бути покінчено" і "деякі наші посли працюють недостатньо".

У тому числі – зв'язки з найвпливовішими людьми Вашингтона. Включно з радником із національної безпеки Джейком Салліваном. "Ми спілкуємося на дуже регулярній основі", – заявив Салліван про Єрмака під час візиту до Києва в березні.

Поки Зеленський при владі, схоже, буде і Єрмак. "Вони керують країною, – сказав один іноземний дипломат, назвавши Зеленського хорошим поліцейським, а Єрмака – поганим поліцейським".

В українському суспільстві – шквал звинувачень. "У тому, що Єрмак недемократично зміцнив владу в ОП; "наглядав" за чисткою вищих посадовців, включно з головнокомандувачем Валерієм Залужним; обмежив доступ до Зеленського; прагне особистого контролю над майже кожним великим рішенням під час війни".

Виклики для Єрмака: Саміт миру, інфоатаки Росії

Термін Зеленського закінчується 20 травня. Росія це використає.І це проблема для Єрмака. "Зеленський буде вразливим до звинувачень у тому, що він використав війну для розмивання демократії: захопив контроль над ЗМІ, відсунув критиків і суперників і підняв Єрмака, свого друга, якого ніхто не обирав, над кар’єрними державними службовцями та дипломатами".

Переговорник на Саміті миру. "Єрмак зосереджений на тому, щоб відвернути від Росії потенційних партнерів на Глобальному Півдні – це завдання, за його словами, давно назріло і непросте".

"Вам потрібні люди, які вміють виконувати завдання, і ви знаєте, що вони на 100% віддані вам, – сказав виданню Макфол. – Це роль, яку відіграє Єрмак для президента Зеленського".

Росія "качатиме" тему нелегітимності. "Російський диктатор Володимир Путін неодноразово обходив обмеження терміну перебування при владі. Це буде лицемірно, але РФ десятиліттями намагалася посіяти внутрішні розбіжності в Україні, щоб дестабілізувати країну, і Кремль не упустить нового шансу".