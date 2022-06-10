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Дайджест | Почему Байден не дает системы ATACMS, Путин примеряет маску Петра І. Обзор западных медиа

Цей матеріал також доступний українською
Почему Байден не дает системы ATACMS, Путин примеряет маску Петра І. Обзор западных медиа - Фото
Байден до сих пор считает правильным не провоцировать Путина (коллаж - LIGA.net)
10.06.2022, 19:00

Обзор топовых СМИ: Белый дом до сих пор пытается "не провоцировать Путина", поэтому не дает системы ATACMS, Украина — на передовой тренда цифровизации

Владимир Путин наконец признал, что ведет обычную захватническую войну; Украина задала тренд цифровизации войны; администрация Джо Байдена иррационально пытается лишний раз "не провоцировать Москву".

Что иностранная пресса пишет о войне России в Украине: обзор LIGA.net.

По данным системы медиамониторинга Semantrum, которая по просьбе LIGA.net анализирует самые влиятельные мировые СМИ, главными темами последних двух дней были:

– в британских медиа — Путин сравнивает себя с Петром I, очередные слухи о его проблемах со здоровьем и угрозы боевиков ОРДЛО казнить нескольких граждан Великобритании;
– в американских медиа — необходимость большего количества оружия для Украины и опасения Киева, что западные медиа "банализируют" войну;
– в немецких медиа — блокада Черного моря, похищение украинского зерна россиянами и евроинтеграция Украины.

В фокусе иностранных медиа оставались битва за Северодонецк, энергетический шантаж России и заявления эксгенсека НАТО Андерса Расмуссена о том, что умиротворение агрессора не ведет к миру.

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The Guardian: Путин сравнил себя с Петром I, чтобы оправдать войну

Во время вчерашнего выступления российский диктатор Путин начал оправдывать агрессию против Украины сравнением с тем, что делал император Петр I в 18 веке, пишет The Guardian. "Петр Великий вел Северную войну 21 год, воевал со Швецией, что-то у них забрал, [на самом деле] он ничего не брал, только вернул [русское]", – рассказал Путин.

Почему Байден не дает системы ATACMS, Путин примеряет маску Петра І. Обзор западных медиа

После месяцев отрицания имперских амбиций Путин наконец-то признал, что его интересует именно захват территорий, сравнив нынешнюю агрессию с действиями русского царя. Он также добавил, что "на долю россиян" выпало "вернуть утраченное" и "укрепить страну".

Путин неоднократно пытался оправдать свою агрессию против соседнего государства, предлагая имперский историософский подход, согласно которому у Украины нет своей государственности и национальной идентичности.

Критики Путина утверждают: своими словами диктатор лишний раз подтвердил, что его слова об исторической несправедливости по отношению к России и расширении НАТО на восток были только оправданием для ведения захватнической войны. В начале же агрессии Путин вообще утверждал, что цель его кампании — "денацификация и демилитаризация" Украины.

Экс-премьер Швеции Карл Бильдт отметил, что с таким подходом российского диктатора он может вести войны еще много лет.

С самого начала вторжения Кремль утверждал, что он не собирается оккупировать или присоединять украинские земли. Нынешние действия России говорят об обратном — она пытается захватить больше не только на Востоке Украины, но и на юге в Херсонской и Запорожской областях.

По неподтвержденным данным, Россия собирается объединить эти территории в новый федеральный округ уже этой осенью. На этом фоне распространяются слухи о возможном проведении "референдумов" на оккупированных территориях.

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Politico: Новая оборонная политика Европы должна основываться на современном программном обеспечении

Похоже, что в Европе закончился провозглашенный после развала СССР период "конца истории" и войн, а империалистические войны 19 века, напротив, вернулись. Несмотря на шаг в прошлое, современное поле боя изменилось кардинально: его неотъемлемой частью стали технологии, пишет Politico.

На фоне агрессии России Европа должна инвестировать гораздо больше в развитие программного обеспечения военного назначения — New Defence.

Почему Байден не дает системы ATACMS, Путин примеряет маску Петра І. Обзор западных медиа

Технологии существенно усилили сопротивление Украины кремлевскому вторжению. Военный бюджет России в 16 раз больше украинского. Но украинцы смогли разработать импровизированный способ борьбы, продемонстрировав, насколько цифровизация может играть ключевую роль на поле боя.

Аэроразведка и РЭБ при поддержке искусственного интеллекта в сочетании с вооруженными беспилотниками, объединенными в единую сеть, остановили целые танковые колонны, уничтожили вертолетный парк и не давали России получить преимущество в воздухе. Весь мир будет теперь изучать опыт этой войны.

Демократическому миру сейчас нужны новые оборонные компании и предприятия для решения действующих и будущих вызовов. Вооруженные силы следует немедленно трансформировать согласно нуждам цифрового конфликта.

Сейчас в этом направлении лидируют США. Европа уже должна подключаться к этому процессу, добавлять разработку военных программных обеспечений в оборонные бюджеты, не надеясь исключительно на общественный сектор.

Для такого подхода есть прецедент: министерство обороны Соединенного Королевства уже поставило целью выделить 25% бюджета на малые и средние предприятия по разработке необходимого программного обеспечения.

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Foreign Policy: Байден до сих пор пытается не провоцировать "российского медведя"

Война России против Украины длится более 100 дней. И хотя США уже начали вооружать ВСУ, администрация Джо Байдена придерживается парадигмы "не провоцировать лишний раз Кремль", пишет Foreign Policy.

Даже после того, как Байден объявил о передаче Украине ракетных систем высокой мобильности HIMARS, союзники по НАТО и на Капитолийском холме критиковали Белый дом: это слишком поздно, и помощи очень мало. Президент Украины Владимир Зеленский и украинские дипломаты два месяца умоляли Байдена это сделать.

Почему Байден не дает системы ATACMS, Путин примеряет маску Петра І. Обзор западных медиа

В Белом доме очень осторожно взвешивают каждый шаг, чтобы не спровоцировать Москву на расширение конфликта. Россия может отказаться от ядерного соглашения, в котором она играет роль посредника между Вашингтоном и Тегераном; давить на ОПЕК или осуществлять кибератаки.

Так, администрация Байдена направила Украине $4,6 млрд военной помощи — рекордные цифры. Несмотря на это, чрезмерная осторожность и медлительность вызвали разочарование в кругах американского правительства, которые выступают за всестороннюю помощь украинцам. Постоянно раздаются фразы "избежать излишней эскалации". Еще до начала полномасштабной войны ради этого откладывали отправления Джавелинов и отменяли совместные учения. После 24 февраля эта тенденция сохранялась.

Эксперты спорят: что может быть красной линией для Путина. Угрозы его чиновников западным странам раздаются постоянно, но пока обещанных нападений на конвои с оружием для Украины не было.

Заявления Байдена о том, что США не будут передавать Украине тактические ракетные системы ATACMS, мол, тогда Украина сможет бить вглубь территории РФ, даже источники в Пентагоне считают "надуманными". Один украинский чиновник сообщил Foreign Policy, что с помощью 200 ракет ATACMS Украина могла бы "убить каждого командира батальона, командира полка, командующего армией российских сил вторжения за неделю, особенно имея беспилотники, чтобы найти их".

Американский генерал в отставке Бен Ходжес убежден: опасения Третьей мировой войны между США и РФ выдумка, ведь меньше всего Москва сейчас мечтает о конфликте с НАТО. А манера постоянно задавать себе риторический вопрос, "спровоцирует ли то или иное движение Москву", — привычка дипломатов миролюбивой эпохи Барака Обамы.

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Почему Байден не дает системы ATACMS, Путин примеряет маску Петра І. Обзор западных медиа

спецкореспондент LIGA.net
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