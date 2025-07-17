Словакия в последний момент заблокировала 18-й пакет санкции против России. На заседании Совета министров иностранных дел в Брюсселе Евросоюз стал заложником словацкого премьера Роберта Фицо – и это после двухмесячной дипломатической борьбы.

"Словаки до этого момента не получили достаточных гарантий относительно предложения Европейской комиссии о принудительном отказе от российских энергоносителей", – сказал министр иностранных дел страны Петер Сийярто на брифинге после заседания.

Фицо свирепствует из-за RepowerEU – предложения Еврокомиссии, которое предусматривает полный отказ от российского газа с 2028 года. Он убеждает, что именно Словакия из всей Европы пострадает больше всего – хотя подтверждений этому нет.

Настоящая причина поведения Фицо вовсе не в "энергетических беспокойствах", которые Фицо пытается навязать словакам, убеждают LIGA.net представители словацкой оппозиции. Тем более, что контрактов с Газпромом они никогда не видели.

Из этого текста вы узнаете:

как миф о "дешевом российском газе" сорвал новые санкции против России;

как и почему в последний момент сорвалось решение, на которое рассчитывал ЕС;

может ли позиция Фицо привести к применению против Словакии так называемого "ядерного оружия", которое лишит страну-нарушительницу права голоса в Совете ЕС.