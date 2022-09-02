Почему Горбачев — враг Запада, США готовили партизан к войне с РФ. Обзор западных медиа

Контрнаступление ВСУ на юге — сверхважно для изменения характера войны; генсек Михаил Горбачев на самом деле не был ни демократом, ни другом Запада; Китай играет все большую роль в российском импорте.

Что западная пресса пишет о войне России в Украине — обзор LIGA.net.



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The Washington Post: Наступление Украины на юге — больше чем бравада

Владимир Зеленский все громче призывает россиян уйти с захваченных территорий. В свете контрнаступления бравада президента может поднять планку ожиданий слишком высоко, пишет The Washington Post.

Вряд ли Украина сможет освободить всю захваченную территорию в этом году или в следующем, считает издание. Однако наступление на Херсон является важным ответом на пропаганду российского диктатора Владимира Путина: мол, Украина — ненастоящее государство. Украина не только выдержала первые полгода войны, но и готова отвоевать часть своей территории.

Военные стратеги говорят: лучшая защита — это хорошее наступление. Если продвижение ВСУ к Черноморскому побережью будет успешным, это восстановит экономическую жизнеспособность Украины и угрожает сухопутному коридору России в оккупированный Крым. Детали наступления не разглашаются, о нем можно только догадываться.

Выбивая с помощью высокоточного оружия российские склады, мосты и штабы в тылу, Украина продемонстрировала, что односторонних атак со стороны России больше не будет. Официальные лица в Вашингтоне считают, что войска РФ дезориентированы, потеряв тысячи офицеров, сотни полковников и десятки генералов. Украине сильно помогают и партизанские отряды, действующие в тылу россиян и убивающие коллаборантов. Более того, каждый патриотический украинец на оккупированной территории со смартфоном в руке — потенциальный наводчик украинской артиллерии или просто разведчик.

Еще с 2014 года американские специалисты обучали украинских коллег из Сил специальных операций, как действовать в тылу врага.

Генерал Ричард Кларк, уходящий на этой неделе в отставку с должности главы Командования спецопераций США, рассказал: "роты сопротивления" набирались из местных и проходили тренировки, наращивали способность и профессионализм в течение семи месяцев до большого вторжения РФ.

Полгода циничной жестокости российского вторжения в Украину. И результат не выглядит для Москвы слишком хорошо.

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The Telegraph: Развенчиваем миф. Горбачев не был другом Запада

На Западе привыкли воспринимать последнего генсека СССР Горбачева как друга, потому что он якобы бы развалил Советский Союз, уважал демократическую форму правления и капитализм. Так ли это? – спрашивает The Telegraph.

Многое из этого правда. Но это вовсе не означает, что Горбачев хотел внедрить западную демократию в границах "империи зла". Напротив, "гласность" и "перестройка" были лишь попыткой сохранить советскую систему.

Реформы были необходимы Горбачеву, потому что в 1985 году СССР страдал от экономической стагнации и долговременной войны в Афганистане. Не было и речи об экономическом соперничестве со странами Запада, граждане "советов" выстраивались в огромные очереди, чтобы купить самое необходимое. Запасы пищи скудны, медицинское обслуживание ужасно, население поголовно страдает от алкоголизма, уровень рождаемости низкий.

Попытка Горбачева начать "ядерную разрядку" логична. Он хотел уменьшить груз от "гонки вооружений", а не переживал за мир во всем мире.

Горбачев остался советским аппаратчиком. У него больше общего с мировоззрением Путина, чем с Маргарет Тэтчер. Как и Путин, он считал развал СССР "ошибкой". Как и Путин, получил власть благодаря тесным связям с КГБ.

В 2014 году Горбачев поддержал оккупацию Крыма. Его высказывания в поздние годы были привычной кремлевской антизападной риторикой. В 2016-м он подтвердил свое отношение к силовому захвату Крыма, намекнув, что и сам поступил бы по-путински.

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Bloomberg: Китай заполняет опустошенный российский рынок

Китайские автомобили, телевизоры и смартфоны заменяют немецкие и южнокорейские на российском рынке, который значительно опустел из-за массового выхода западных компаний, пишет Bloomberg.

Россия пытается защитить себя от санкций Запада. Агрессивная война в Украине толкает Москву в сторону Азии. По данным российского Автостата, в прошлом квартале уже 81% импорта новых автомобилей был из Китая (по сравнению с 28% в первом квартале 2022 года).

На рынке смартфонов ситуация также изменилась в пользу Китая, сместив продукцию Apple и Samsung, хотя они до сих пор доступны благодаря "серому" импорту. Сейчас в топе – компания Xiaomi.

Спрос на китайские телевизоры тоже удвоился, поскольку японские и корейские компании прекратили поставки в РФ.

До войны доля китайского импорта на российском рынке составляла 25% от общероссийского. Москва будет его наращивать. Торговля юанями на Московской бирже в этом году выросла в 40 раз. Эксперты утверждают, что все больше китайских компаний будут искать пути поставки своих товаров в Россию – в обход санкционного режима.

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