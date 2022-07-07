Почему украинцы так любят Джонсона, фейковый канадец на фронте. Обзор западных медиа

Борис Джонсон окончательно утратил популярность в Британии — но не в сердцах украинцев; Германия не может построить терминалы для сжиженного газа из-за снарядов Второй мировой войны, а интернет-охотники за фейками разоблачили фальшивого канадского добровольца.

Что иностранная пресса пишет о войне России в Украине: обзор LIGA.net.



просьбе



– в британских медиа –

– в американских – в России завершается суд над баскетболисткой Бриттни Грайнер, россияне в Луганской области

– в немецких медиа – Германия снова



В фокусе иностранных медиа также – готовность европейских стран к прекращению поставок российского газа, агрессивная пропаганда в российских школах, кто станет новым премьером Британии. По данным системы медиамониторинга Semantrum , которая попросьбе LIGA.net анализирует самые влиятельные мировые СМИ, главными темами последних дней были:– в британских медиа – отставка Джонсона , рецессия в стране;– в американских – в России завершается суд над баскетболисткой Бриттни Грайнер, россияне в Луганской области взяли оперативную паузу – в немецких медиа – Германия снова отказалась поставлять БТР в Украину, россияне используют Запорожскую АЭС в качестве "щита".В фокусе иностранных медиа также – готовность европейских стран к прекращению поставок российского газа, агрессивная пропаганда в российских школах, кто станет новым премьером Британии.

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Atlantic Council: Почему Украина любит Бориса Джонсона?

Уже несколько украинских городов и сел заявили о своем желании назвать улицы в честь Бориса Джонсона (7 июня он объявил об отставке. – ред.). Украинский бизнес не отстает. Киевская кофейня назвала круассан в честь Джонсона с известным белокурым чубом, пишет Atlantic Council.

Согласно опросу в июне, рейтинг Джонсона среди украинцев — 90%, всего на 3% ниже президента Владимира Зеленского. Это результат непоколебимой поддержки, которую Великобритания и Джонсон, в частности, оказывают Украине в ее борьбе с российским вторжением. Лондон недавно предоставил новый пакет военной поддержки стоимостью $1,2 млрд, благодаря чему общая сумма финансовой помощи с начала войны достигла $2,8 млрд.

Также украинцы очень положительно восприняли неожиданный визит Джонсона в Киев в апреле, который произошел через несколько дней после отступления россиян из-под столицы. Джонсон тогда излучал веру в победу Украины над путинским войском, в отличие от многих своих европейских коллег, больше склонных к компромиссам и нерешительности.

Дома у Джонсона дела плохи. Его популярность перед отставкой была на низком уровне из-за скандалов; оппоненты обвиняли его в том, что он использует Украину для повышения рейтинга. Однако, потерпев поражение на внутреннем фронте, Борис Джонсон точно может рассчитывать на теплую встречу и поддержку в благодарном ему Киеве.



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The Wall Street Journal: Отказаться от российского газа Германии мешают бомбы Второй мировой войны

Чтобы отказаться от огромных трубопроводов, перекачивающих газ из России, Берлину нужно устранить огромную проблему: миллионы тонн снарядов и взрывчатки, лежащие на дне моря, пишет The Wall Street Journal.

Германия планирует построить три терминала сжиженного природного газа вдоль северного побережья, чтобы преодолеть зависимость от российских энергоносителей. Идея в том, чтобы доставлять газ из США, Канады или Катара, диверсифицируя энергетические поставки Германии, поскольку Москва ограничивает поставки, оказывая давление на Берлин.

Однако, прежде чем терминалы начнут принимать грузы, специалисты должны будут найти и удалить все лежащие на дне боеприпасы, угрожающие взрывом. Речь идет буквально о каждом подозрительном куске металла, который остался со времен Второй мировой.

По приблизительным подсчетам, у немецкого побережья Балтийского и Северного морей в воде могут находиться более 1,6 млн различных боеприпасов. Большинство было сброшено туда после войны, когда командиры союзников отдали приказ уничтожить немецкие запасы. Теперь "груз" из торпед, морских мин и других боеприпасов тормозит развитие региона, в том числе мешает строительству ветровых электростанций.

Комиссия по охране морской среды Балтийского моря (Helcom) годами работает над объединением всех стран региона, чтобы очистить Балтийское море, включая старые боеприпасы. Группа формально прекратила встречи в феврале после вторжения России в Украину.

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The Telegraph: Звездный канадский доброволец, воевавший за Украину, оказался мошенником. И не воевал

Он позиционировал себя как отчаянный канадский доброволец, воюющий за Украину. Тысячи поклонников в Twitter были в восторге. Однако очень скоро интернет-детективы установили: доброволец оказался фейком, а его оружие на фотографиях — пневматикой, пишет The Telegraph.

На пике славы "канадский украинский волонтер" имел 120 000 подписчиков в Twitter. Он писал в стиле "мальчишеских приключений". К примеру, в серии апрельских твитов он хвастался, что проник в оккупированный Россией Херсон на юге Украины на велосипеде под видом русского солдата.

Эксперты по фейкам начали тщательно проверять его фотографии и истории. И обнаружили, что винтовка, фигурировавшая во многих сообщениях — это подделка. А фотографии пробитого пулями бронежилета украдены из соцсетей украинской полиции, говорит Арик Толер из исследовательской группы Bellingcat.

Другой исследователь отметил, что слова "канадского добровольца" о том, что он якобы "разрезал бронежилет для улучшения своей мобильности" являются бредом. А потом его и нашли — по IP-адресу. "Доброволец" живет в Онтарио, а в Украину даже не приезжал. Он удалил свою страницу.

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