8 июля Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. В Киеве под прицельным ударом оказалась крупнейшая детская больница Украины Охматдет. Также пострадали частный роддом, бизнес-центр и жилые дома.

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По предварительным данным, погибли минимум 36 человек, 140 ранены. Разбор завалов разрушенных атакой построек еще продолжается. Число пострадавших может возрасти.

Редактор службы UkraineAlert в Atlantic Council Питер Дикинсон подчеркивает LIGA.net, что этот удар является одним из самых страшных преступлений россиян с начала вторжения.

Чтобы защититься, Украина должна поднять планку требований к партнерам, говорит LIGA.net военный аналитик Defence Express Иван Киричевский.

О возможных последствиях одного из самых жестоких ударов оккупантов – коротко.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. Утром 8 июля Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. Оккупанты атаковали Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск и Краматорск.

Всего, по предварительным данным, российские военные преступники выпустили 38 ракет разных типов: Х-59/Х-69, Х-22, крылатые ракеты "Калибр" и Х-101, крылатую ракету "Циркон", баллистические ракеты "Искандер-М" и аэробалистический "Кинжал". 30 из них Воздушным силам удалось сбить. Воздушные силы сбивали вражеские цели на сверхнизкой высоте – около 50 метров.

Последствия обстрела 8 июля (Фото: EPA/VLADYSLAV MUSIIENKO)

В частности, Россия ударила по детской больнице Охматдет в Киеве ракетой Х-101.

"На видео удара видно, под каким углом летит ракета. Удар был целенаправленным. Координаты цели вносят при подготовке ракеты к применению еще до того, как ее загрузят на самолет. Погрешность попадания составляет не более 10 метров", – говорит LIGA.net авиаэксперт Анатолий Храпчинский.

В результате атаки пострадал, в частности, корпус, в котором располагалось отделение хронических интоксикаций, где проводится гемодиализ, а также проходят лечение дети до и после трансплантации. Также пострадали реанимация и операционные, где в момент удара как раз оперировали двоих детей.

В результате удара на территории Охматдета погибли двое взрослых. Число пострадавших может возрасти – разбор завалов продолжается, под ними есть люди.

На Сырце ударом разрушен жилой дом. Под завалами, как сообщает корреспондент LIGA.net, тоже есть люди. Разбор завалов продолжается.

Последствия обстрела 8 июля (Фото: LIGA.net/Ульяна Кричковская)

В ходе повторной атаки на столицу в Днепровском районе обломки сбитых воздушных целей упали на медицинский центр. В результате девять человек погибли, еще трое пострадали.

В целом в результате атак пострадали 96 человек в семи из десяти районах столицы.

В Кривом Роге в результате массированного удара 11 человек погибли, еще 41 – пострадали. В Днепре в результате удара повреждены СТО и многоэтажка. Известно о 12 раненых.

В Покровске Донецкой области от ракетной атаки погибли три человека.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Весь мир должен задействовать всю свою решимость, чтобы наконец покончить с российскими ударами, прокомментировал атаку президент Украины Владимир Зеленский.

Для защиты от воздушных атак россиян в Украине нужно создать эшелонированную систему противовоздушной обороны, говорит LIGA.net директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь:

"Эта проблема давно известна. Над ее решением работают и президент, и украинская дипломатия".

Лучшее средство противовоздушной обороны против армии оккупанта – ударить по армии оккупанта до того, как от нее по Украине что-нибудь прилетит, отмечает LIGA.net военный аналитик Defence Express Иван Киричевский.

"Россияне настолько явно хотят нас убить, что готовы бить ракетами по онкобольным детям. Для выживания мы должны поднимать планку требований к партнерам", – подчеркивает он.

По словам аналитика, Украине давно не предоставляли ничего принципиально нового из номенклатуры вооружений, потому что Украина публично этого не просила.

Есть ракеты AGM-158A JASSM различных модификаций под F-16, которые нам нужны буквально на вчера. Выделяются такие ракеты отдельным решением Госдепа. Есть ракетный комплекс средней и малой дальности MRC Typhon, под который подходят два важных типа ракет: Tomahawk и сверхзвуковые SM-6", – перечисляет Киричевский.

Ракеты Tomahawk могут бить на 1800 километров, уточняет аналитик. Ракеты SM-6 способны сбивать баллистику на дистанции 370 км и адаптированы для стрельбы в режиме поверхность-поверхность.

"Нам нужно наконец это все публично просить примерно с такой же настойчивостью, с которой у Германии требовали Taurus", – считает аналитик.

ЧТО ДАЛЬШЕ. Партнеры отлично осознают потребности Украины в оружии, убежден Самусь. Однако объяснить, с чем связаны промедление с поставками и ограничения применения западного оружия, не может. "Возможно, администрации Байдена нужна таблетка для смелости", – предполагает он.

Обстрел 8 июля значительно усилит давление на Запад с призывами о снятии ограничений, говорит LIGA.net редактор службы UkraineAlert в Atlantic Council Питер Дикинсон. Удар по Охматдету он называет одним из самых страшных военных преступлений россиян с начала вторжения. Который подчеркивает острую потребность Украины в системах ПВО.

Разрушенная детская больница может оказать большое эмоциональное влияние на мировых лидеров, которые соберутся на саммит НАТО в Вашингтоне, предполагает Дикинсон:

"Усиление украинского ПВО и раньше должно было стать главным акцентом саммита НАТО. Теперь появился мощный аргумент для такого усиления, – считает он. – Страны, которые, возможно, раньше колебались, теперь будут чувствовать себя обязанными это сделать из-за ужасов, которые мы видим сегодня в Киеве".