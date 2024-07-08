8 липня Росія завдала масованого ракетного удару по Україні. В Києві під прицільним ударом опинилась найпотужніша дитяча лікарня України Охматдит. Також постраждали приватний пологовий, бізнес-центр та житлові будинки.

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За попередніми даними, загинули мінімум 36 людей, 140 — поранено. Розбирання завалів зруйнованих атакою будівель ще триває. Кількість постраждалих може зрости.

Редактор служби UkraineAlert в Atlantic Council Пітер Дікінсон наголошує LIGA.net, що цей удар є одним із найстрашніших злочинів росіян з початку вторгнення.

Щоб захиститись, Україна має підняти планку вимог до партнерів, каже LIGA.net військовий аналітик Defence Express Іван Киричевський.

Про можливі наслідки одного з найжорстокіших ударів окупантів – коротко.

ЩО СТАЛОСЯ. Зранку 8 липня Росія завдала масованого ракетного удару по Україні. Окупанти атакували Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Словʼянськ та Краматорськ.

Всього, за попередніми даними, російські військові злочинці випустили 38 ракет різних типів: Х-59/Х-69, Х-22, крилаті ракети "Калібр" та Х-101, крилату ракету "Циркон", балістичні ракети "Іскандер-М" та аеробалістичний "Кинджал". 30 з них Повітряним силам вдалося збити. Повітряні сили збивали ворожі цілі на наднизькій висоті – близько 50 метрів.

Наслідки обстрілу 8 липня (Фото: EPA/VLADYSLAV MUSIIENKO)

Зокрема, Росія ударила по дитячій лікарні Охматдит в Києві ракетою Х-101.

"На відео удару видно, під яким кутом летить ракета. Удар був цілеспрямованим. Координати цілі вносять під час підготовки ракети до використання, ще до того, як її завантажать на літак. Похибка влучання становить не більше 10 метрів ", – каже LIGA.net авіаексперт Анатолій Храпчинський.

Внаслідок атаки постраждав, зокрема, корпус, у якому розташовувалося відділення хронічних інтоксикацій, де проводиться гемодіаліз, а також проходять лікування діти до і після трансплантації. Також постраждали реанімація та операційні, де в момент удару саме оперували двох дітей.

У результаті удару на території Охматдиту загинули двоє дорослих. Кількість постраждалих може зрости – розбирання завалів триває, під ними є люди.

На Сирці ударом зруйновано житловий будинок. Під завалами, як передає кореспондент LIGA.net, є люди. Розбирання завалів триває.

Наслідки обстрілу 8 липня (Фото: LIGA.net/Уляна Кричковська)

Під час повторної атаки на столицю у Дніпровському районі уламки збитих повітряних цілей упали на медичний центр. У результаті дев'ять людей загинули, ще троє постраждали.

Загалом у результаті атак постраждали 96 людей у семи з десяти районах столиці.

У Кривому Розі внаслідок масованого удару 11 людей загинули, ще 41 – постраждали. У Дніпрі внаслідок удару пошкоджено СТО та багатоповерхівку. Відомо про 12 поранених.

У Покровську на Донеччині від ракетної атаки загинули троє людей.

ЧОМУ ЦЕ ВАЖЛИВО. Весь світ має задіяти всю свою рішучість, щоб нарешті покласти край російським ударам, прокоментував атаку президент України Володимир Зеленський.

Для захисту від повітряних атак росіян в Україні потрібно створити ешелоновану систему протиповітряної оборони, каже LIGA.net директор New Geopolitics Research Network Михайло Самусь:

"Ця проблема давно відома. Над її вирішенням працюють і президент, і українська дипломатія".

Кращий засіб протиповітряної оборони проти армії окупанта – вдарити по армії окупанта до того, як від неї по Україні щось прилетить, наголошує LIGA.net військовий аналітик Defence Express Іван Киричевський.

"Росіяни настільки явно хочуть нас убити, що готові бити ракетами по онкохворих дітях. Для виживання ми маємо підіймати планку вимог до партнерів", – наголошує він.

За словами аналітика, Україні давно не надавали нічого принципово нового із номенклатури озброєнь, бо Україна публічно цього не просила.

"Є ракети AGM-158A JASSM різних модифікацій під F-16, які нам потрібні буквально на вчора. Виділяються такі ракети окремим рішенням Держдепу. Є ракетний комплекс середньої та малої дальності MRC Typhon, під який підходять два важливі типи ракет: Tomahawk та надзвукові SM-6", – перераховує Киричевський.

Ракети Tomahawk можуть бити на 1800 кілометрів, уточнює аналітик. Ракети SM-6 здатні збивати балістику на дистанції 370 км та адаптовані для стрільби в режимі поверхня-поверхня:

"Нам треба нарешті це все публічно просити приблизно з такою самою наполегливістю, з якою у Німеччини вимагали Taurus", – вважає аналітик.

ЩО ДАЛІ. Партнери чудово усвідомлюють потреби України в озброєнні, переконаний Самусь. Однак пояснити, із чим пов’язані зволікання із поставками та обмеження на застосування західної зброї, не може. "Можливо, адміністрації Байдена потрібна таблетка для сміливості", – припускає він.

Обстріл 8 липня значно посилить тиск на Захід із закликами щодо зняття обмежень, каже LIGA.net редактор служби UkraineAlert в Atlantic Council Пітер Дікінсон. Удар по Охматдиту він називає одним із найстрашніших воєнних злочинів росіян з початку вторгнення. Який підкреслює гостру потребу України у системах ППО.

Зруйнована дитяча лікарня може мати великий емоційний вплив на світових лідерів, які зберуться на саміт НАТО у Вашингтоні, припускає Дікінсон:

"Посилення української ППО і раніше мало стати головним акцентом саміту НАТО. Тепер з’явився потужний аргумент для такого посилення, – вважає він. – Країни, які, можливо, раніше вагалися, тепер почуватимуться більш зобов’язаними це зробити через жахи, які ми бачимо сьогодні в Києві".