"Такая грязная борьба особенно цинично выглядит во время войны", – говорит LIGA.net мэр Киева Виталий Кличко об усилении противостояния КГГА и Офиса президента.

10 июля очередной близкий соратник Кличко, экс-секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко получил подозрение от Офиса генпрокурора и ГБР – он жалуется на "безпрецедетное давление со стороны ОП". Очередное – потому что далеко не первое. Только в этом году в скандалы и под следствие попали другие заместители мэра: Петр Оленич (вместе с несколькими топ-чиновниками), Владимир Прокопив и Николай Поворозник.



Кульминацией противостояния между Кличко и Банковой стала история с назначением Тимура Ткаченко на "альтернативную" должность главы Киевской городской военной администрации – и перераспределением полномочий, считают в киевской фракции Слуги народа. Сам Ткаченко в комментарии LIGA.net опровергает причастность к закулисным играм: "Я не рассматриваю свою деятельность как политическую борьбу".

Из этого текста вы узнаете: