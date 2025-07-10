ОКСФОРД – Тарифы, введенные президентом США Дональдом Трампом в объявленный им "День освобождения", были большей частью "приостановлены" практически сразу после их введения в апреле – отсрочка была недавно продлена до 1 августа, – но они послали четкий сигнал: страны всего мира должны адаптироваться к новой эпохе и дипломатии экономического принуждения. И при этом однозначный выбор стороны в борьбе сверхдержав – это не тот подход, которому следует большинство правительств.

Для Китая действия Трампа, серьезно подорвавшие доверие к Соединенным Штатам, создали возможность укрепить его глобальное влияние. С этой целью страна усиленно подчеркивает свою привлекательность как партнера: глава Си Цзиньпин посетил Камбоджу, Малайзию и Вьетнам, которые Китай называет "жертвами" американских пошлин, для заключения двусторонних соглашений в области здравоохранения, технологий, сельского хозяйства и образования.