"Така брудна боротьба особливо цинічно виглядає під час війни", – каже LIGA.net мер Києва Віталій Кличко про посилення протистояння КМДА та Офісу президента.

10 липня черговий близький соратник Кличка, екссекретар Київради Володимир Бондаренко отримав підозру від Офісу генпрокурора та ДБР – він скаржиться на "безпрецедетний тиск з боку ОП". Черговий – бо далеко не перший. Тільки цього року у скандали та під слідство потрапили інші заступники мера: Петро Оленич (разом з кількома топпосадовцями), Володимир Прокопів та Микола Поворозник.



Кульмінацією протистояння між Кличком та Банковою стала історія з призначенням Тимура Ткаченка на "альтернативну" посаду голови Київської міської військової адміністрації – і перерозподілом повноважень, вважають у київській фракції Слуги народу. Сам Ткаченко у коментарі LIGA.net спростовує причетність до закулісних ігор: "Я не розглядаю свою діяльність як політичну боротьбу".

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