Підозра ексзаступнику Кличка і тиск з боку ОП: що стоїть за внутрішньою війною за Київ
"Така брудна боротьба особливо цинічно виглядає під час війни", – каже LIGA.net мер Києва Віталій Кличко про посилення протистояння КМДА та Офісу президента.
10 липня черговий близький соратник Кличка, екссекретар Київради Володимир Бондаренко отримав підозру від Офісу генпрокурора та ДБР – він скаржиться на "безпрецедетний тиск з боку ОП". Черговий – бо далеко не перший. Тільки цього року у скандали та під слідство потрапили інші заступники мера: Петро Оленич (разом з кількома топпосадовцями), Володимир Прокопів та Микола Поворозник.
Кульмінацією протистояння між Кличком та Банковою стала історія з призначенням Тимура Ткаченка на "альтернативну" посаду голови Київської міської військової адміністрації – і перерозподілом повноважень, вважають у київській фракції Слуги народу. Сам Ткаченко у коментарі LIGA.net спростовує причетність до закулісних ігор: "Я не розглядаю свою діяльність як політичну боротьбу".
З цього тексту ви дізнаєтесь:
- чому оточення Кличка – дійсно його слабке місце: найгучніші кейси;
- чим Кличко пояснює загострення протистояння з ОП;
- як Київрада стала заручницею багаторічного конфлікта.