Введение пошлин администрацией президента Дональда Трампа поставило Канаду перед сложным выбором: искать новых торговых партнеров или пытаться договориться с США. Канадские лидеры заявили, что работают над расширением экономических связей, в том числе с Евросоюзом. Однако аналитики предупреждают, что 76% канадского экспорта зависит именно от американского рынка.

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Полностью снизить эту зависимость будет трудно, поскольку североамериканские цепочки поставок глубоко интегрированы, объясняет LIGA.net помощница директора геоэкономического центра Atlantic Council София Буш.

Даже угрозы пошлин уже негативно влияют на доверие бизнеса и экономическую активность, убежден глава Банка Канады Тифф Маклем.

Канада оказалась в ситуации, похожей на Brexit для Великобритании, говорит LIGA.net руководитель программы "Северная Америка" в Украинской призме Александр Краев.

Будут ли введены пошлины после 30-дневной паузы, что может заставить Трампа передумать и при чем здесь редкоземельные металлы, Китай и Украина – коротко.