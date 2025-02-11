Запровадження мит адміністрацією президента Дональда Трампа поставило Канаду перед складним вибором: шукати нових торговельних партнерів чи намагатися домовитися зі США. Канадські лідери заявили, що працюють над розширенням економічних зв’язків, зокрема з Євросоюзом. Однак аналітики попереджають: 76% канадського експорту залежить саме від американського ринку.

Повністю зменшити цю залежність буде важко, оскільки північноамериканські ланцюги постачання глибоко інтегровані, пояснює LIGA.net помічниця директора геоекономічного центру Atlantic Council Софія Буш.

Навіть погрози митами вже негативно впливають на довіру бізнесу й економічну активність, переконаний глава Банку Канади Тіфф Маклем.

Канада опинилася в ситуації, схожій із Brexit для Великої Британії, каже LIGA.net керівник програми "Північна Америка" в Українській призмі Олександр Краєв.

Чи будуть запроваджені мита після 30-денної паузи, що може змусити Трампа передумати й до чого тут рідкісноземельні метали, Китай та Україна – коротко.