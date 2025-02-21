21 февраля завершается трехдневный визит специального представителя президента США Дональда Трампа по вопросам Украины – Кита Келлога. Он приехал в Киев на фоне информационно и эмоционально насыщенных дней: Мюнхен, переговоры между США и Россией в Эр-Рияде, скандальные заявления Трампа и представителей его администрации об Украине. Все это производило впечатление откровенной приверженности США России.

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"Часть моей миссии – слушать", – сказал Кит Келлог на киевском вокзале.

Можно предположить, что лично он отлично осознает ситуацию в Украине. Это уже не первый его визит после начала полномасштабного вторжения. Его дочь – бывшая военнослужащая морской пехоты Меган Моббс – занимается поддержкой американских семей, чьи близкие погибли, защищая Украину.

"Когда ты идешь в армию США, то знаешь: сделаешь все, чтобы защитить свободу. Вплоть до того, чтобы отдать за нее жизнь, – говорит Меган Моббс LIGA.net. – Мое поколение служило с осознанием, что русские – наш враг. Они всегда были тем, против кого мы планировали воевать. Когда началась война в Украине, многие почувствовали зов".

Заявления самого Келлога свидетельствуют, что он является решительным приверженцем украинского суверенитета и независимости, говорит LIGA.net генерал-майор армии США в отставке Гордон "Скип" Дэвис. Вопрос лишь в том, насколько весомым будет его голос.

Чтобы понять позицию спецпредставителя Трампа, LIGA.net пообщалась с дочерью Кита Келлога и американскими аналитиками. Объясняем, что он думает об Украине и как это повлияет на попытки США прекратить боевые действия в Украине.