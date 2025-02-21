21 лютого завершується триденний візит спеціального представника президента США Дональда Трампа з питань України – Кіта Келлога. Він приїхав до Києва на тлі інформаційно та емоційно насичених днів: Мюнхен, переговори між США і Росією в Ер-Ріяді, скандальні заяви Трампа та представників його адміністрації щодо України. Все це справляло враження відвертої прихильності США до Росії.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

"Частина моєї місії – слухати", – сказав Кіт Келлог на київському вокзалі.

Можна припустити, що особисто він чудово усвідомлює ситуацію в Україні. Це вже не перший його візит після початку повномасштабного вторгнення. Його донька – колишня військовослужбовиця морської піхоти Меган Моббс – опікується підтримкою американських родин, чиї близькі загинули, захищаючи Україну.

"Коли ти йдеш в армію США, то знаєш: зробиш все, щоб захистити свободу. Аж до того, щоб віддати за неї життя, – каже Меган Моббс LIGA.net. – Моє покоління служило з усвідомленням, що росіяни – наш ворог. Вони завжди були тим, проти кого ми планували воювати. Коли почалася війна в Україні, багато хто відчув поклик".

Заяви самого Келлога свідчать, що він є рішучим прихильником українського суверенітету і незалежності, каже LIGA.net генерал-майор армії США у відставці Гордон "Скіп" Девіс. Питання лише в тому, наскільки вагомим буде його голос.

Щоб зрозуміти позицію спецпредставника Трампа, LIGA.net поспілкувалась із донькою Кіта Келлога та американськими аналітиками. Пояснюємо, що він думає про Україну та як це впливатиме на спроби США припинити бойові дії в Україні.