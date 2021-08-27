31 августа Владимир Зеленский впервые лично встретится с президентом США Джо Байденом. До этого они разговаривали дважды, и только по телефону. Это долгожданная встреча для Украины, которая надеется нарастить американское присутствие в оборонном секторе, в противодействии Северному потоку-2 и переговорах по Крыму и Донбассу. На фоне ситуации в Афганистане у Зеленского появилась еще одна задача – убедить США, что американские деньги в Украине работают, чтобы Вашингтон не свернул поддержку.
Что будут обсуждать Зеленский и Байден, чего от визита ожидают на Банковой и оправдаются ли эти ожидания – рассказывает LIGA.net.
"ДОЛГОЖДАННЫЙ ВИЗИТ"
Изначально Байден и Зеленский должны были встретиться еще в июле: перед женевским саммитом американский президент позвонил украинскому коллеге и пригласил посетить Белым дом. Но затем визит перенесли на конец августа.
Перед этим Байден встречался с канцлером Германии Ангелой Меркель. Главной темой был Северный поток-2. Соглашение, которое приняли лидеры Германии и США, Зеленский раскритиковал - за отсутствие конкретных шагов по противодействию угрозам.
В Конгрессе США не исключают, что Байден специально перенес встречу с Зеленским на конец августа: в этот период у американских законодателей каникулы, и большинство из них не смогут встретиться с украинским президентом. "Зеленский не сможет привлечь членов Конгресса, которые на двухпартийной основе противостоят капитуляции Байдена перед Путиным по СП-2. Наверное, просто совпадение", – писал сенатор-республиканец Тед Круз.
В июле Зеленский мог бы обсудить с Байденом и уровень представительства США на Крымской платформе. Изначально Белый дом говорил, что от них в Украину приедет министр транспорта Пит Буттиджич. Хотя ранее собеденик LIGA.net в ОП охарактеризовал его "восходящей звездой политической арены США, человеком с интересной и яркой биографией", на Банковой были рады последующей замене накануне саммита. Вместо Буттиджича на саммите была министр энергетики Дженнифер Грэнхолм.
"Скажем так, полномочия (американской – ред) делегации и ее политический вес существенно увеличены, и это очень важный посыл для нас", – сказал LIGA.net советник главы ОП Михаил Подоляк.
ЧТО БУДУТ ОБСУЖДАТЬ И ЧЕГО ЖДЕТ УКРАИНА
В интервью LIGA.net министр иностранных дел Дмитрий Кулеба говорил, что намечающийся визит – это не "встреча ради встречи", программа-максимум – "сделать новый шаг в вопросах взаимодействия со США в сфере безопасности и обороны, инвестиций и торговли". Он отметил, что президенты будут "очень подробно" обсуждать роль США в процессе политико-дипломатического урегулирования и противодействия росийской агрессии: "Это будет ключевая тема. Американцы уже в этом процессе. Но этого недостаточно, чтобы изменить поведение России".
Визит Зеленского начнется 30 августа. Он будет включать в себя несколько мероприятий в Вашингтоне и штате Калифорния, где сосредоточены крупнейшие IT-компании и предприятия в сфере космической индустрии: "Это именно то, в чем у Украины есть сильные козыри, – говорит Кулеба. – Поэтому президент посетит Калифорнию, чтобы создать новые возможности для взаимодействия в этих сферах и привлечение американских инвестиций в украинскую экономику".
Сама встреча с Байденом состоится 31 августа. Дату перенесли на день, поскольку был расширен формат переговоров: теперь они встретятся не только с делегациями, но и тет-а-тет.
На Банковой ожидают, что в ходе визита Украине удастся обсудить следующие темы:
Первая – безопасность. По словам советника главы ОП, это самый существенный вопрос: "С учетом всех последних существенных изменений в глобальном мире и новых типов рисков. Не только в контексте СП-2, но и в куда более широком – Восточная и Центральная Европа, Черноморский регион. У нас наработано достаточно предложений, как Украина и Америка совместно могут реализовать масштабные программы по наращиванию безопасности в нашем регионе. Зеленский неоднократно озвучивал конкретное видение рисков, с которыми мы сталкиваемся, и способы их превенции".
Вторая – экономическое сотрудничество. Тут, по словам Подоляка, речь идет об адаптивной трансформации энергетической системы Украины.
Третья – политическое сотрудничество. Украина ожидает от США поддержки фундаментальных реформ госуправления – "больше эффективности, прозрачности, конкретности": "Это масштабная тема... У нас есть конкретные предложения для США, у них есть конкретные предложения для нас – все это будет детально проговариваться делегациями в широком составе. Поставки, необходимые нам для реализации современной оборонной доктрины и проектов, которые усилят и нас, и Европу в целом".
Переговоры тет-а-тет Подоляк называет важным элементом визита, "доказывающим его высокий статус и серьезное содержание". В рамках этой встречи будут затронуты наиболее "чувствительные темы" и детализированы общие рамочные заявления, сделанные ранее: "Ожидаем конкретных договоренностей в военно-технической и экономической сферах. И откровенного разговора двух лидеров об общих интересах и ценностях наших стран".
Глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Александр Мережко (фракция СН) считает, что встреча Зеленского с Байденом должна хотя бы в общих чертах раскрыть стратегию США по Украине, особенно в части поддержки в борьбе с российской агрессией.
"На первом месте стоит вопрос безопасности, – говорит он LIGA.net. – Какие реальные шансы у Украины в ближайшее время стать полноправным членом НАТО? Или, возможно, в ближайшей перспективе, пока этого не произойдет, Украине будет предложен какой-то другой вариант? Например, специальное соглашение по безопасности со США?"
Также, по словам Мережко, необходимо рассмотреть вопрос энергетической безопасности в контексте СП-2.
Наконец, говорит депутат, следует обсудить темы экономической поддержки и инвестиций, развития системы госуправления и судебной власти, антикоррупционной политики.
"Важной остается тема участия США в переговорах по восстановлению территориальной целостности Украины. В том числе вопросы имплементации минских договоренностей", – уточняет Мережко.
ЧТО МОЖЕТ ЖДАТЬ ЗЕЛЕНСКОГО
Перед намечающейся встречей Зеленский критиковал Запад за нерешительность на российском треке: слабое противодействие газопроводу и недостаточную поддержку Украины в вопросе членства в НАТО и ЕС. По мнению главы фракции СН Давида Арахамии, непубличная часть встречи "пройдет на повышенных тонах" из-за соглашения США и Германии по СП-2.
Украина пыталась "каждый контакт в Конгрессе США консолидировать в единую позицию", так как по СП-2 все еще "остаются ходы", говорил Арахамия: "Это вообще-то главная тема визита... Когда Конгресс в сентябре начнет работать, вы посмотрите, что он будет очень сильно сопротивляться этому решению Байдена".
Список необходимых внутренних трансформаций хорошо известен, объясняет Гетьманчук LIGA.net. Ранее Вашингтон озвучил пять шагов для прогресса украинских реформ: речь идет о независимости антикоррупционных органов, реформе судебной власти и СБУ, корпоратизации и привлечении к ответственности коррумпированных чиновников.
Зеленский пробует подготовить аргументы в свою пользу перед встречей с Байденом. Когда глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил в Киеве, что олигархи выступают против реформ и борьбы с коррупцией (перед этим Вашингтон ввел санкции против Коломойского и снова потребовал экстрадиции Фирташа из Австрии), Зеленский услышал эти сигналы и внес в Раду законопроект о деолигархизации. Кулеба тогда отдельно уточнял, что этот проект учитывает американский опыт борьбы с олигархами.
В США предварительно нейтрально относятся к законопроекту. Временный поверенный в делах США Джордж Кент говорил Радио Свобода, что согласен с целью – деолигархизацией, но методы – другой вопрос: "Есть разные детали. И это очень важно. Потому что иногда люди говорят: да, это наша цель. Но успех, как дойти к этому моменту, – это трудно. У нас есть собственные мысли, мы общаемся с украинскими партнерами и делимся нашими советами. Но в конце концов это вопрос украинского законодательства, решений администрации и правительства".
Основной вопрос, который Байден задаст Зеленскому: "Как ваши успехи?", – считает эксперт-исследователь Украинской призмы Александр Краев. Он объясняет LIGA.net, что американцы стараются перевести отношения в плоскость бизнесового характера – "если мы договорились что-то делать, то надо это точно делать".
По его мнению, успешным визит можно будет считать, если сторонам удастся "нормально проговорить и поставить совместные цели" по СП-2, российско-украинской войне, оборонному сотрудничеству, экономике и перспективе предоставления ПДЧ.
Гетьманчук не возлагает чрезмерных надежд на увеличение финансовой поддержки или участие США в переговорах по Донбассу после визита Зеленского в США. Но сам факт визита, считает она – уже определенное достижение. По ее мнению, украинской делегации удастся подписать двусторонний оборонный документ, который в будущем сможет усилить взаимодействие в военной сфере.
Свои коррективы в визит вносит ситуация в Афганистане. Из-за этого в Киев на саммит Крымской платформы не приехал глава МИД Германии Хайко Маас. Поэтому есть риск того, что из-за Афганистана визит Зеленского в США тоже перенесут. Хотя пока, говорят в МИД, приготовления идут по плану. И второе опасение: Афганистан может кардинально изменить внешнюю политику США.
Теперь Украине важно четко артикулировать, что американские инвестиции в безопасность и оборону, в отличие от Афганистана, работают. И было бы неплохо, считает Гетьманчук, чтобы Украина предложила свой вклад в разрешение кризиса. Например, предоставив временное убежище для афганцев, сотрудничавших с бывшей властью в Кабуле. Предложение помощи уже звучало в Киеве.
"Мы понимаем в какой неприятности оказались США, и в Вашингтоне сейчас очень непросто, и мы готовы помогать партнерам, чем можем", – говорил Кулеба, уточняя, что пока нет "никаких негативных сигналов" о возможной отмене встречи Зеленского с Байденом.
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