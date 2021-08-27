31 августа Владимир Зеленский впервые лично встретится с президентом США Джо Байденом. До этого они разговаривали дважды, и только по телефону. Это долгожданная встреча для Украины, которая надеется нарастить американское присутствие в оборонном секторе, в противодействии Северному потоку-2 и переговорах по Крыму и Донбассу. На фоне ситуации в Афганистане у Зеленского появилась еще одна задача – убедить США, что американские деньги в Украине работают, чтобы Вашингтон не свернул поддержку.

Что будут обсуждать Зеленский и Байден, чего от визита ожидают на Банковой и оправдаются ли эти ожидания – рассказывает LIGA.net.

"ДОЛГОЖДАННЫЙ ВИЗИТ"

Изначально Байден и Зеленский должны были встретиться еще в июле: перед женевским саммитом американский президент позвонил украинскому коллеге и пригласил посетить Белым дом. Но затем визит перенесли на конец августа.

Перед этим Байден встречался с канцлером Германии Ангелой Меркель. Главной темой был Северный поток-2. Соглашение, которое приняли лидеры Германии и США, Зеленский раскритиковал - за отсутствие конкретных шагов по противодействию угрозам.

В Конгрессе США не исключают, что Байден специально перенес встречу с Зеленским на конец августа: в этот период у американских законодателей каникулы, и большинство из них не смогут встретиться с украинским президентом. "Зеленский не сможет привлечь членов Конгресса, которые на двухпартийной основе противостоят капитуляции Байдена перед Путиным по СП-2. Наверное, просто совпадение", – писал сенатор-республиканец Тед Круз.

В июле Зеленский мог бы обсудить с Байденом и уровень представительства США на Крымской платформе. Изначально Белый дом говорил, что от них в Украину приедет министр транспорта Пит Буттиджич. Хотя ранее собеденик LIGA.net в ОП охарактеризовал его "восходящей звездой политической арены США, человеком с интересной и яркой биографией", на Банковой были рады последующей замене накануне саммита. Вместо Буттиджича на саммите была министр энергетики Дженнифер Грэнхолм.

"Скажем так, полномочия (американской – ред) делегации и ее политический вес существенно увеличены, и это очень важный посыл для нас", – сказал LIGA.net советник главы ОП Михаил Подоляк.

ЧТО БУДУТ ОБСУЖДАТЬ И ЧЕГО ЖДЕТ УКРАИНА

В интервью LIGA.net министр иностранных дел Дмитрий Кулеба говорил, что намечающийся визит – это не "встреча ради встречи", программа-максимум – "сделать новый шаг в вопросах взаимодействия со США в сфере безопасности и обороны, инвестиций и торговли". Он отметил, что президенты будут "очень подробно" обсуждать роль США в процессе политико-дипломатического урегулирования и противодействия росийской агрессии: "Это будет ключевая тема. Американцы уже в этом процессе. Но этого недостаточно, чтобы изменить поведение России".

Ни один президент Украины до этого не залетал так далеко в США, никогда не посещал другое побережье на Тихом океане, – говорит глава МИД Дмитрий Кулеба

Визит Зеленского начнется 30 августа. Он будет включать в себя несколько мероприятий в Вашингтоне и штате Калифорния, где сосредоточены крупнейшие IT-компании и предприятия в сфере космической индустрии: "Это именно то, в чем у Украины есть сильные козыри, – говорит Кулеба. – Поэтому президент посетит Калифорнию, чтобы создать новые возможности для взаимодействия в этих сферах и привлечение американских инвестиций в украинскую экономику".

Сама встреча с Байденом состоится 31 августа. Дату перенесли на день, поскольку был расширен формат переговоров: теперь они встретятся не только с делегациями, но и тет-а-тет.

Главное, что этот визит должен дать сторонам и, прежде всего, нам – ясность по многим вопросам, – говорит советник главы ОП Михаил Подоляк

На Банковой ожидают, что в ходе визита Украине удастся обсудить следующие темы:

Первая – безопасность. По словам советника главы ОП, это самый существенный вопрос: "С учетом всех последних существенных изменений в глобальном мире и новых типов рисков. Не только в контексте СП-2, но и в куда более широком – Восточная и Центральная Европа, Черноморский регион. У нас наработано достаточно предложений, как Украина и Америка совместно могут реализовать масштабные программы по наращиванию безопасности в нашем регионе. Зеленский неоднократно озвучивал конкретное видение рисков, с которыми мы сталкиваемся, и способы их превенции".

Вторая – экономическое сотрудничество. Тут, по словам Подоляка, речь идет об адаптивной трансформации энергетической системы Украины.

Третья – политическое сотрудничество. Украина ожидает от США поддержки фундаментальных реформ госуправления – "больше эффективности, прозрачности, конкретности": "Это масштабная тема... У нас есть конкретные предложения для США, у них есть конкретные предложения для нас – все это будет детально проговариваться делегациями в широком составе. Поставки, необходимые нам для реализации современной оборонной доктрины и проектов, которые усилят и нас, и Европу в целом".

Наиболее чувствительные решения всегда прорабатываются первыми лицами – без какого-либо влияния со стороны, – говорит Подоляк

Переговоры тет-а-тет Подоляк называет важным элементом визита, "доказывающим его высокий статус и серьезное содержание". В рамках этой встречи будут затронуты наиболее "чувствительные темы" и детализированы общие рамочные заявления, сделанные ранее: "Ожидаем конкретных договоренностей в военно-технической и экономической сферах. И откровенного разговора двух лидеров об общих интересах и ценностях наших стран".

Глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Александр Мережко (фракция СН) считает, что встреча Зеленского с Байденом должна хотя бы в общих чертах раскрыть стратегию США по Украине, особенно в части поддержки в борьбе с российской агрессией.

"На первом месте стоит вопрос безопасности, – говорит он LIGA.net. – Какие реальные шансы у Украины в ближайшее время стать полноправным членом НАТО? Или, возможно, в ближайшей перспективе, пока этого не произойдет, Украине будет предложен какой-то другой вариант? Например, специальное соглашение по безопасности со США?"

Также, по словам Мережко, необходимо рассмотреть вопрос энергетической безопасности в контексте СП-2.

Если нам не удастся остановить крайне опасный для Украины и Европы проект, что тогда? Будут ли выработаны действенные и конкретные гарантии безопасности Украины против использования Россией СП-2 в политических целях? – задается вопросом нардеп от СН Александр Мережко

Наконец, говорит депутат, следует обсудить темы экономической поддержки и инвестиций, развития системы госуправления и судебной власти, антикоррупционной политики.

"Важной остается тема участия США в переговорах по восстановлению территориальной целостности Украины. В том числе вопросы имплементации минских договоренностей", – уточняет Мережко.

ЧТО МОЖЕТ ЖДАТЬ ЗЕЛЕНСКОГО

Перед намечающейся встречей Зеленский критиковал Запад за нерешительность на российском треке: слабое противодействие газопроводу и недостаточную поддержку Украины в вопросе членства в НАТО и ЕС. По мнению главы фракции СН Давида Арахамии, непубличная часть встречи "пройдет на повышенных тонах" из-за соглашения США и Германии по СП-2.

Украина пыталась "каждый контакт в Конгрессе США консолидировать в единую позицию", так как по СП-2 все еще "остаются ходы", говорил Арахамия: "Это вообще-то главная тема визита... Когда Конгресс в сентябре начнет работать, вы посмотрите, что он будет очень сильно сопротивляться этому решению Байдена".

Байден попробует лично донести до Зеленского месседж: будущее украино-американских отношений зависит исключительно от темпов и глубины внутренних трансформаций в Украине, а не от СП-2 или евроатлантической риторики, – говорит директор Центра Новая Европа Алена Гетьманчук

Список необходимых внутренних трансформаций хорошо известен, объясняет Гетьманчук LIGA.net. Ранее Вашингтон озвучил пять шагов для прогресса украинских реформ: речь идет о независимости антикоррупционных органов, реформе судебной власти и СБУ, корпоратизации и привлечении к ответственности коррумпированных чиновников.

Зеленский пробует подготовить аргументы в свою пользу перед встречей с Байденом. Когда глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил в Киеве, что олигархи выступают против реформ и борьбы с коррупцией (перед этим Вашингтон ввел санкции против Коломойского и снова потребовал экстрадиции Фирташа из Австрии), Зеленский услышал эти сигналы и внес в Раду законопроект о деолигархизации. Кулеба тогда отдельно уточнял, что этот проект учитывает американский опыт борьбы с олигархами.

В США предварительно нейтрально относятся к законопроекту. Временный поверенный в делах США Джордж Кент говорил Радио Свобода, что согласен с целью – деолигархизацией, но методы – другой вопрос: "Есть разные детали. И это очень важно. Потому что иногда люди говорят: да, это наша цель. Но успех, как дойти к этому моменту, – это трудно. У нас есть собственные мысли, мы общаемся с украинскими партнерами и делимся нашими советами. Но в конце концов это вопрос украинского законодательства, решений администрации и правительства".

Основной вопрос, который Байден задаст Зеленскому: "Как ваши успехи?", – считает эксперт-исследователь Украинской призмы Александр Краев. Он объясняет LIGA.net, что американцы стараются перевести отношения в плоскость бизнесового характера – "если мы договорились что-то делать, то надо это точно делать".

Нашей делегации стоит работать над образом успеха и планировать стратегию дальнейшего развития реформ и продвижения вперед в борьбе с коррупцией и олиграхами, а также судебной реформе, – считает эксперт-исследователь Украинской призмы Александр Краев

По его мнению, успешным визит можно будет считать, если сторонам удастся "нормально проговорить и поставить совместные цели" по СП-2, российско-украинской войне, оборонному сотрудничеству, экономике и перспективе предоставления ПДЧ.

Гетьманчук не возлагает чрезмерных надежд на увеличение финансовой поддержки или участие США в переговорах по Донбассу после визита Зеленского в США. Но сам факт визита, считает она – уже определенное достижение. По ее мнению, украинской делегации удастся подписать двусторонний оборонный документ, который в будущем сможет усилить взаимодействие в военной сфере.

Байдена и Зеленского объединяет то, что они оба делают ставку в международных отношениях на персональные контакты, – говорит Гетьманчук

Свои коррективы в визит вносит ситуация в Афганистане. Из-за этого в Киев на саммит Крымской платформы не приехал глава МИД Германии Хайко Маас. Поэтому есть риск того, что из-за Афганистана визит Зеленского в США тоже перенесут. Хотя пока, говорят в МИД, приготовления идут по плану. И второе опасение: Афганистан может кардинально изменить внешнюю политику США.

Теперь Украине важно четко артикулировать, что американские инвестиции в безопасность и оборону, в отличие от Афганистана, работают. И было бы неплохо, считает Гетьманчук, чтобы Украина предложила свой вклад в разрешение кризиса. Например, предоставив временное убежище для афганцев, сотрудничавших с бывшей властью в Кабуле. Предложение помощи уже звучало в Киеве.

"Мы понимаем в какой неприятности оказались США, и в Вашингтоне сейчас очень непросто, и мы готовы помогать партнерам, чем можем", – говорил Кулеба, уточняя, что пока нет "никаких негативных сигналов" о возможной отмене встречи Зеленского с Байденом.

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