Война в Афганистане закончилась. Талибан захватил почти всю страну всего за 14 недель. Президент Ашраф Гани сбежал, а США и другие западные государства эвакуировали посольства и своих граждан. Форсированная победа талибов – это результат многолетней коррупции и игнорирования проблем правительством Афганистана. Хотя оппоненты Байдена критикуют его решение, называя поражением США и "сайгоновским моментом", но реальность обстоит иначе: вывод войск планировался давно. Вашингтон изменил внешнеполитические приоритеты, одновременно показав, что их поддержка не безгранична.

В этом событии есть вывод и для Украины. Зеленскому нужно донести Байдену, что Украина – не Афганистан, и вложенные инвестиции здесь работают.

Как и почему Талибан так быстро захватил всю страну, несмотря на миллиардные вложения Запада, и что теперь будет с американской внешней политикой – разбиралась LIGA.net.

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КАК ТАЛИБАН ЗАХВАТИЛ АФГАНИСТАН

В апреле США объявили о выводе войск. Талибан сразу начал наступление на правительство – сначала на юге, затем на севере. В июне под их контролем находилась четверть страны, а в июле – половина. Но на тот момент у талибов не было ни одного из 34 админцентров.

Ситуация резко изменилась в начале августа. Боевики начали наступление одновременно на несколько крупных городов. Первым пал Зарандж, за ним посыпались и другие. 13 августа Талибан за день захватил четыре админцентра, включая Кандагар – второй крупнейший город. Спустя два дня, 15 августа, талибы без боя захватили Джелалабад, а затем окружили Кабул.

Боевики не заходили в столицу, им приказали "быть наготове". Переговорщики талибов отправились в президентский дворец. Власти оказались перед сложным выбором: капитулировать или сражаться. В итоге решили передать власть мирно. Днем президент Ашраф Гани покинул страну, а к вечеру Талибан заявил о полном контроле над Афганистаном.

Пока лидеры Талибана находились на переговорах, а боевики держали город в осаде, в Кабуле воцарился хаос. Американские военные начали экстренную эвакуацию посольства, своих граждан и афганцев, сотрудничавших с ними. Примеру США последовали и другие страны Запада. Тысячи афганцев направились к аэропорту в надежде улететь из страны. В городе образовались пробки.

В аэропорту было так много людей, что контролировать их поток не представлялось возможным. Видео напоминают сцены из фильмов об апокалипсисе.

Desperate situation unfolding at #Kabul airport this morning. pic.twitter.com/JlAWtTHPBy — Ahmer Khan (@ahmermkhan) August 16, 2021

Люди выходили на взлетную полосу, чтобы попасть на самолет. Военные стреляли в воздух, пытаясь отогнать толпу. В суматохе погибли пять человек.

Not a scene of Hollywood, it’s Just #Kabul air port, people want to run away, after the Capture of Kabul by the #Talibans #Afghanistan

By: @Mukhtarwafayee pic.twitter.com/ZLYieJm9mX — Aśvaka – آسواکا News Agency (@AsvakaNews) August 16, 2021

Самолеты за раз эвакуировали из Афганистана по несколько сотен человек. Например, 16 августа во время трагического рейса американский военно-транспортный самолет Boeing C-17 Globemaster III унес из аэропорта Кабула 640 афганцев, которые бежали от захвативших власть в стране талибов.

Некоторые люди, не попавшие на борт, цеплялись за шасси самолета или искали место снаружи в надежде улететь. Позже появилось видео, на котором видно, как они выпадают из самолета.

Несмотря на критику и возникший хаос, президент США Джо Байден продолжает настаивать, что решение о выводе войск было правильным: "Американцы не могут и не должны умирать и сражаться в войне, в которой афганцы не хотят воевать сами". При этом он взял на себя определенную ответственность за текущую ситуацию и отметил, что Афганистан сдался "быстрее, чем предполагалось".

Сейчас в Афганистане находятся 120 украинцев, которые хотят эвакуироваться. Среди них и граждане, работавшие там по частным военным контрактам.

ПОЧЕМУ ВСЕ СЛУЧИЛОСЬ ТАК БЫСТРО

США присутствовали в Афганистане 20 лет, вложив в политическое и экономическое развитие страны более $100 млрд (затраты на всю военную кампанию превышают $1 трлн), а также тренировали и снаряжали правительственную армию. Вашингтон выделил более $80 млрд на оборону, $35 млрд на развитие, $11 млрд на гражданские операции, $9 млрд на борьбу с наркотиками и около $4 млрд гуманитарной помощи.

30 июля специнспекция США по восстановлению Афганистана сказала: "Ответ на вопрос о том, были ли эти деньги потрачены не зря, в конечном итоге будет дан исходом боевых действий на местах". Байден выражал уверенность, что 300 000 афганских военных, подготовленных и оснащенных американцами, смогут сдержать наступление Талибана. Но на деле афганских военных было значительно меньше. По новым данным американских чиновников, их реальная численность – приблизительно 50 000 человек.

При этом американская разведка изначально прогнозировала, что правительство продержится лишь полгода с момента вывода западных войск. Но скорость, с которой Талибан захватил страну, застала врасплох Белый дом. Возникает вопрос, почему все случилось так быстро?

Мы не смогли побороть повальную коррупцию, резкое падение морального духа, безудержное употребление наркотиков и неумелое материально-техническое обеспечение, стоящие перед армией и полицией Афганистана, – говорит полковник США в отставке Майк Джейсон

Численность войск Талибана, по данным американского Центра по борьбе с терроризмом, составляет около 200 000 человек. Основная ячейка – 60 000, на местах – еще 90 000, оставшиеся 50 000 – боевики из других группировок, поддерживающих Талибан. Эксперты Центра еще в январе 2021 года прогнозировали капитуляцию правительства. По их данным, Талибан превосходил афганскую армию по финансам, тактике и мотивированности. И они были равны по уровню внешнеполитической поддержки.

Американский полковник в отставке Майк Джейсон, набиравший и обучавший афганские полицейские подразделения и коммандос, объясняет - США не удалось создать афганские силы как институцию: "У нас не получилось создать необходимую инфраструктуру, которая эффективно занималась бы военным образованием, обучением, системами оплаты, карьерным ростом, кадрами, подотчетностью – всем, что составляет основу профессиональных сил безопасности".

Эксперт-международник Денис Москалик называет LIGA.net пять причин, почему правительство Афганистана так быстро проиграло:

Первая – морально-психологический удар в результате вывода американских войск: "Афганцы решили, что их принесли в жертву талибам, и это полностью деморализовало силы кабульского правительства". Хотя США задумались о выводе войск из Афганистана еще в 2014 году, нынешнее решение Байдена все равно стало неожиданностью для правительства страны.

Вторая – институционная слабость Кабула. По словам Москалика, правительство "так и не стало чем-то большим, чем декорация при оккупационном режиме и источником обогащения для определенных кланов": "Не были созданы эффективные самостоятельные институции, которые имели бы авторитет и возможность противостоять талибам".

Третья – высокий уровень коррупции и неэффективности правительственных учреждений: "Помощь от западных стран разворовывалась, а граждане деморализовались. Все видели, что режим в Кабуле существует не для построения демократии или лучшего будущего, а только для обогащения лояльных к США кланов".

Четвертая – затяжная война и длительный период подготовки к решительному наступлению: "Талибы годами утверждали свой контроль над отдельными районами страны, а в последние полгода усилили давление и активно захватывали новые земли. В итоге у них уже был контроль над значительной частью сельской местности и дорогами по всей стране, а большие города оказались в осаде. После этого им оставалось лишь полностью их заблокировать и добиться сдачи".

Пятая – компрометация сил и людей, сотрудничавших с американцами: "Без опоры на США их политический авторитет в стране стал минимальным, соответственно даже таджики, некогда составлявшие основу антиталибского альянса, перешли на их сторону".

Похожие факторы озвучил LIGA.net и аналитик Украинского института будущего Илия Куса. Он считает, что из-за коррумпированности властей в Кабуле правительственные войска не имели мотивации воевать и сопротивляться. Но свою роль привнесли и элиты на местах.

Старейшины не хотели кровопролития и отдавали предпочтение договоренностям с талибами, особенно если те были их соплеменниками. Элиты давили на местную администрацию и военных, чтобы они не воевали, – говорит аналитик УИБ Илия Куса

Несмотря на инвестиции США, большим изъяном местной армии стало "исчезновение американского координирующего фактора", говорит LIGA.net кандидат политических наук, преподаватель Института международных отношений КНУ им. Шевченко Александр Мишин: "Афганские командующие не смогли распорядиться тем ресурсом, который перешел под их полный контроль. Самая большая проблема наметилась с логистикой – было нарушено снабжение отдельных гарнизонов. Это критически снизило боеспособность".

Он также называет коррупцию еще одной причиной слабости правительства и армии: "Под видом сохранения секретности велись коррупционные операции и приписки. Дошло до того, что вскрылось не только плачевное состояние логистики и снабжения, но и сама численность Вооруженных сил была завышена".

На бумаге армия Афганистана составляла 300 000 человек, а в действительности под штыком было не более 50 000, – говорит кандидат политических наук, преподаватель Института международных отношений КНУ им. Шевченко Александр Мишин

Отдельно Мишин отмечает особенную тактику талибов - операции в сельской местности и осаду админцентров, а также информационно-психологические операции, которые сформировали у правительственных военных впечатление, что в Кабуле их предали и бросили.

КАК ИЗМЕНИТСЯ ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА США И ОТВЛЕЧЕТСЯ ЛИ РОССИЯ ОТ УКРАИНЫ?

Решение о выводе войск и возникший хаос критики Байдена называют "сайгонским моментом". Фото вертолета, эвакуировавшего посольство в Кабуле, для них перекликается со сценами падения Сайгона в конце войны во Вьетнаме. Тогда, как и сейчас, посольство США эвакуировали в последний момент. Фотография символизирует неудачу Америки.

Теперь возникает вопрос, что будет дальше с внешней политикой США и не закончится ли эта история уходом в изоляционизм? Все опрошенные LIGA.net эксперты уверены – речи об изоляционизме и поражении США нет. Хотя и признают, что имиджевые потери, безусловно, есть.

Мишин считает неуместным сравнивать Кабул с Сайгоном, поскольку "еще со времен Обамы прорабатывались планы выведения войск США из Афганистана, и назвать уход американцев неожиданностью или провалом нельзя". При этом он признает, что кадры эвакуации сотрудников посольства в режиме хаоса создают существенный имиджевый удар, который усиливается критикой со стороны оппонентов из республиканского лагеря: "Но если не будет инцидентов и жертв во время эвакуации, то со временем тема уйдет из информполя".

По его мнению, речь об изоляционизме не идет, "просто меняется стратегия нацбезопасности США, другие проблемы выходят на первый план, а потому и наблюдается перегруппировка сил США в мире".

Об этом же говорит и Москалик. Он называет решение Байдена выполнением обязательств перед избирателями, и "это не столько об изоляционизме, сколько об изменении внешнеполитических приоритетов США". Но он также предупреждает, что противники демократов будут говорить о выходе из Афганистана как о поражении США: "Это будут трактовать как их слабость и признак роста угроз в мире".

Для США нет никаких серьезных потерь в геостратегическом плане, кроме колоссального репутационного удара по ним, – говорит Куса

Куса считает, что решение Байдена ложится в логику его внешней политики, в соответствии с которой все ресурсы должны быть переориентированы на тихоокеанский регион для соперничества с Китаем.

Но некоторые эксперты видят непосредственный вывод для Украины. "Безотносительно к Афганистану в Белом доме Байдена уже дали понять, что поддержка Украины со стороны его администрации будет четко обусловленной: объем помощи измеряется объемом реформ. Афганистан может только углубить убеждение об уровне и способе вовлеченности США в трансформационные процессы в других странах мира. Но это не обязательно плохо для Украины, ведь честный разговор на эту тему давно назрел", – говорит LIGA.net директор центра Новая Европа Алена Гетьманчук.

По ее словам, если Байден решит, что США уже сделали все или большинство из того, что могли для устойчивости Украины, – как в контексте сдерживания российской агрессии, так и в контексте реформ, а теперь пришло время Украине позаботиться о себе самой, – то это серьезная угроза.

Во время визита Зеленского в Вашингтон важно донести до Байдена, почему Украина – это не Афганистан, и вложенные инвестиции здесь работают. Возможно, не так быстро, как того хотели в Вашингтоне, но работают, – говорит директор центра Новая Европа Алена Гетьманчук

Россия – одно из государств, заинтересованных в нынешнем исходе конфликта в Афганистане. Во-первых, у РФ налажены отношения с Талибаном, о чем свидетельствует ряд последних заявлений и действий российского МИДа, которое отказалось от эвакуации посольства и назвало талибов "вменяемыми людьми". Также в МИД РФ уже говорят, что установили рабочие контакты с "новыми властями". Во-вторых, потенциальная нестабильность на границах соседей Афганистана позволяет России расширить влияние в регионе за счет увеличения военного контингента в Таджикистане и Узбекистане.

Означает ли это, что, включившись в события в Афганистане, Россия отвлечется от Украины?

После ухода США из Афганистана, говорит Мишин, существует риск распространения фундаменталистских идей в соседние страны: Таджикистан, Кыргызстан, Казахстан, Туркменистан. Для России это тоже "головная боль", объясняет он: "В РФ около 15-20% населения – мусульмане, и дестабилизация правительств стран центральной Азии будет иметь очень серьезные последствия. Отчасти этим объясняется факт, что Таджикистан отказался принять беглого Гани, и он улетел в Оман. В Москве боятся, что талибы могут использовать его фактор для вторжения".

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Москалик же считает, что поскольку центральная Азия – это независимое направление российской политики, на котором действуют другие силы, то РФ вряд ли значительно отвлечется.

Похожего мнение придерживается и Куса. Он говорит, что ситуация в Афганистане не представляет угрозы для России из-за развитых отношений с Талибаном, поэтому происшествия в центральной Азии, считает эксперт, существенно не повлияют на ситуацию в Украине.

ЧТО БУДЕТ С АФГАНИСТАНОМ

Опрошенные LIGA.net эксперты уверены, что ситуация в Афганистане стабилизируется. Талибан восстановит Исламский эмират, основанный на шариате, и сформирует правительство. При этом их правление, возможно, будет менее брутальным чем в 1990-х.

Это будет лайт-версия. Правление талибов не будет таким брутальным, как в 90-х. Им невыгодно возвращаться к изоляции. Но это будет консервативная исламская система, – говорит Куса

"Лидеры современного Талибана действуют умнее прошлого поколения руководителей, – считает Мишин. – В каком-то смысле образец для них – Саудовская Аравия, но с учетом местных этно-племенных особенностей. Суннитский ислам ханафитской школы – объединяющий фактор для разношерстного населения, потерявшего доверие к власти, и он будет национальной идеологией".

Москалик отметил, что под угрозой в Афганистане окажутся те, кто сотрудничал с иностранцами и откажется жить по новым правилам. Также там всегда есть риск вспышки внутреннего конфликта, говорит эксперт. Например, сейчас в стране талибами не захвачена провинция Панджшер. Ахмад Масуд, сын легендарного военного командира Ахмад Шаха Масуда, призвал соотечественников присоединиться к нему в сопротивлении Талибану. Теперь этот регион может стать центром сопротивления.

Мы остались одни. Мы никогда не сдадимся… Наши бойцы, старые и молодые моджахеды, здесь, в Панджшере, поднимают оружие. Присоединяйтесь к нам по духу или через прямую поддержку, – говорит сын легендарного военного командира Ахмад Масуд

Основными странами, которые будут влиять на Афганистан, являются Китай, Пакистан, Россия и Иран. Они имеют неплохие отношения с Талибаном, и в дальнейшем смогут использовать их, говорит Мишин. По словам эксперта, нынешний Талибан сильно зависим от международного признания, и "его цель – не повторить ошибок жизни в изоляции". Поэтому ряд стран могут признать талибов. Например, Китай, имеющий обширные интересы по включению Афганистана в свой глобальный проект "Один пояс, один путь".

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