Война в Афганистане закончилась. Талибан захватил почти всю страну всего за 14 недель. Президент Ашраф Гани сбежал, а США и другие западные государства эвакуировали посольства и своих граждан. Форсированная победа талибов – это результат многолетней коррупции и игнорирования проблем правительством Афганистана. Хотя оппоненты Байдена критикуют его решение, называя поражением США и "сайгоновским моментом", но реальность обстоит иначе: вывод войск планировался давно. Вашингтон изменил внешнеполитические приоритеты, одновременно показав, что их поддержка не безгранична.

В этом событии есть вывод и для Украины. Зеленскому нужно донести Байдену, что Украина – не Афганистан, и вложенные инвестиции здесь работают.

Как и почему Талибан так быстро захватил всю страну, несмотря на миллиардные вложения Запада, и что теперь будет с американской внешней политикой – разбиралась LIGA.net.

КАК ТАЛИБАН ЗАХВАТИЛ АФГАНИСТАН

В апреле США объявили о выводе войск. Талибан сразу начал наступление на правительство – сначала на юге, затем на севере. В июне под их контролем находилась четверть страны, а в июле – половина. Но на тот момент у талибов не было ни одного из 34 админцентров.

Ситуация резко изменилась в начале августа. Боевики начали наступление одновременно на несколько крупных городов. Первым пал Зарандж, за ним посыпались и другие. 13 августа Талибан за день захватил четыре админцентра, включая Кандагар – второй крупнейший город. Спустя два дня, 15 августа, талибы без боя захватили Джелалабад, а затем окружили Кабул.

Боевики не заходили в столицу, им приказали "быть наготове". Переговорщики талибов отправились в президентский дворец. Власти оказались перед сложным выбором: капитулировать или сражаться. В итоге решили передать власть мирно. Днем президент Ашраф Гани покинул страну, а к вечеру Талибан заявил о полном контроле над Афганистаном.

Пока лидеры Талибана находились на переговорах, а боевики держали город в осаде, в Кабуле воцарился хаос. Американские военные начали экстренную эвакуацию посольства, своих граждан и афганцев, сотрудничавших с ними. Примеру США последовали и другие страны Запада. Тысячи афганцев направились к аэропорту в надежде улететь из страны. В городе образовались пробки.

В аэропорту было так много людей, что контролировать их поток не представлялось возможным. Видео напоминают сцены из фильмов об апокалипсисе.

Люди выходили на взлетную полосу, чтобы попасть на самолет. Военные стреляли в воздух, пытаясь отогнать толпу. В суматохе погибли пять человек.

