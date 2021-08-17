Война в Афганистане закончилась. Талибан захватил почти всю страну всего за 14 недель. Президент Ашраф Гани сбежал, а США и другие западные государства эвакуировали посольства и своих граждан. Форсированная победа талибов – это результат многолетней коррупции и игнорирования проблем правительством Афганистана. Хотя оппоненты Байдена критикуют его решение, называя поражением США и "сайгоновским моментом", но реальность обстоит иначе: вывод войск планировался давно. Вашингтон изменил внешнеполитические приоритеты, одновременно показав, что их поддержка не безгранична.
В этом событии есть вывод и для Украины. Зеленскому нужно донести Байдену, что Украина – не Афганистан, и вложенные инвестиции здесь работают.
Как и почему Талибан так быстро захватил всю страну, несмотря на миллиардные вложения Запада, и что теперь будет с американской внешней политикой – разбиралась LIGA.net.
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КАК ТАЛИБАН ЗАХВАТИЛ АФГАНИСТАН
В апреле США объявили о выводе войск. Талибан сразу начал наступление на правительство – сначала на юге, затем на севере. В июне под их контролем находилась четверть страны, а в июле – половина. Но на тот момент у талибов не было ни одного из 34 админцентров.
Ситуация резко изменилась в начале августа. Боевики начали наступление одновременно на несколько крупных городов. Первым пал Зарандж, за ним посыпались и другие. 13 августа Талибан за день захватил четыре админцентра, включая Кандагар – второй крупнейший город. Спустя два дня, 15 августа, талибы без боя захватили Джелалабад, а затем окружили Кабул.
Боевики не заходили в столицу, им приказали "быть наготове". Переговорщики талибов отправились в президентский дворец. Власти оказались перед сложным выбором: капитулировать или сражаться. В итоге решили передать власть мирно. Днем президент Ашраф Гани покинул страну, а к вечеру Талибан заявил о полном контроле над Афганистаном.
Пока лидеры Талибана находились на переговорах, а боевики держали город в осаде, в Кабуле воцарился хаос. Американские военные начали экстренную эвакуацию посольства, своих граждан и афганцев, сотрудничавших с ними. Примеру США последовали и другие страны Запада. Тысячи афганцев направились к аэропорту в надежде улететь из страны. В городе образовались пробки.
В аэропорту было так много людей, что контролировать их поток не представлялось возможным. Видео напоминают сцены из фильмов об апокалипсисе.
Desperate situation unfolding at #Kabul airport this morning. pic.twitter.com/JlAWtTHPBy— Ahmer Khan (@ahmermkhan) August 16, 2021
Люди выходили на взлетную полосу, чтобы попасть на самолет. Военные стреляли в воздух, пытаясь отогнать толпу. В суматохе погибли пять человек.
Not a scene of Hollywood, it’s Just #Kabul air port, people want to run away, after the Capture of Kabul by the #Talibans #Afghanistan— Aśvaka – آسواکا News Agency (@AsvakaNews) August 16, 2021
By: @Mukhtarwafayee pic.twitter.com/ZLYieJm9mX
Самолеты за раз эвакуировали из Афганистана по несколько сотен человек. Например, 16 августа во время трагического рейса американский военно-транспортный самолет Boeing C-17 Globemaster III унес из аэропорта Кабула 640 афганцев, которые бежали от захвативших власть в стране талибов.
Некоторые люди, не попавшие на борт, цеплялись за шасси самолета или искали место снаружи в надежде улететь. Позже появилось видео, на котором видно, как они выпадают из самолета.
صحنههای دردناک از میدان هوایی کابل. مردم از طالبان میترسند. مردم تلاش میکنند فرار کنند.#Afghanistan #AfghanistanBurning #KabulHasFallen pic.twitter.com/xNGAsf3dbe— Mukhtar wafayee (@Mukhtarwafayee) August 16, 2021
Несмотря на критику и возникший хаос, президент США Джо Байден продолжает настаивать, что решение о выводе войск было правильным: "Американцы не могут и не должны умирать и сражаться в войне, в которой афганцы не хотят воевать сами". При этом он взял на себя определенную ответственность за текущую ситуацию и отметил, что Афганистан сдался "быстрее, чем предполагалось".
Сейчас в Афганистане находятся 120 украинцев, которые хотят эвакуироваться. Среди них и граждане, работавшие там по частным военным контрактам.
ПОЧЕМУ ВСЕ СЛУЧИЛОСЬ ТАК БЫСТРО
США присутствовали в Афганистане 20 лет, вложив в политическое и экономическое развитие страны более $100 млрд (затраты на всю военную кампанию превышают $1 трлн), а также тренировали и снаряжали правительственную армию. Вашингтон выделил более $80 млрд на оборону, $35 млрд на развитие, $11 млрд на гражданские операции, $9 млрд на борьбу с наркотиками и около $4 млрд гуманитарной помощи.
30 июля специнспекция США по восстановлению Афганистана сказала: "Ответ на вопрос о том, были ли эти деньги потрачены не зря, в конечном итоге будет дан исходом боевых действий на местах". Байден выражал уверенность, что 300 000 афганских военных, подготовленных и оснащенных американцами, смогут сдержать наступление Талибана. Но на деле афганских военных было значительно меньше. По новым данным американских чиновников, их реальная численность – приблизительно 50 000 человек.
При этом американская разведка изначально прогнозировала, что правительство продержится лишь полгода с момента вывода западных войск. Но скорость, с которой Талибан захватил страну, застала врасплох Белый дом. Возникает вопрос, почему все случилось так быстро?
Численность войск Талибана, по данным американского Центра по борьбе с терроризмом, составляет около 200 000 человек. Основная ячейка – 60 000, на местах – еще 90 000, оставшиеся 50 000 – боевики из других группировок, поддерживающих Талибан. Эксперты Центра еще в январе 2021 года прогнозировали капитуляцию правительства. По их данным, Талибан превосходил афганскую армию по финансам, тактике и мотивированности. И они были равны по уровню внешнеполитической поддержки.
Американский полковник в отставке Майк Джейсон, набиравший и обучавший афганские полицейские подразделения и коммандос, объясняет - США не удалось создать афганские силы как институцию: "У нас не получилось создать необходимую инфраструктуру, которая эффективно занималась бы военным образованием, обучением, системами оплаты, карьерным ростом, кадрами, подотчетностью – всем, что составляет основу профессиональных сил безопасности".
Эксперт-международник Денис Москалик называет LIGA.net пять причин, почему правительство Афганистана так быстро проиграло:
Первая – морально-психологический удар в результате вывода американских войск: "Афганцы решили, что их принесли в жертву талибам, и это полностью деморализовало силы кабульского правительства". Хотя США задумались о выводе войск из Афганистана еще в 2014 году, нынешнее решение Байдена все равно стало неожиданностью для правительства страны.
Вторая – институционная слабость Кабула. По словам Москалика, правительство "так и не стало чем-то большим, чем декорация при оккупационном режиме и источником обогащения для определенных кланов": "Не были созданы эффективные самостоятельные институции, которые имели бы авторитет и возможность противостоять талибам".
Третья – высокий уровень коррупции и неэффективности правительственных учреждений: "Помощь от западных стран разворовывалась, а граждане деморализовались. Все видели, что режим в Кабуле существует не для построения демократии или лучшего будущего, а только для обогащения лояльных к США кланов".
Четвертая – затяжная война и длительный период подготовки к решительному наступлению: "Талибы годами утверждали свой контроль над отдельными районами страны, а в последние полгода усилили давление и активно захватывали новые земли. В итоге у них уже был контроль над значительной частью сельской местности и дорогами по всей стране, а большие города оказались в осаде. После этого им оставалось лишь полностью их заблокировать и добиться сдачи".
Пятая – компрометация сил и людей, сотрудничавших с американцами: "Без опоры на США их политический авторитет в стране стал минимальным, соответственно даже таджики, некогда составлявшие основу антиталибского альянса, перешли на их сторону".
Похожие факторы озвучил LIGA.net и аналитик Украинского института будущего Илия Куса. Он считает, что из-за коррумпированности властей в Кабуле правительственные войска не имели мотивации воевать и сопротивляться. Но свою роль привнесли и элиты на местах.
Несмотря на инвестиции США, большим изъяном местной армии стало "исчезновение американского координирующего фактора", говорит LIGA.net кандидат политических наук, преподаватель Института международных отношений КНУ им. Шевченко Александр Мишин: "Афганские командующие не смогли распорядиться тем ресурсом, который перешел под их полный контроль. Самая большая проблема наметилась с логистикой – было нарушено снабжение отдельных гарнизонов. Это критически снизило боеспособность".
Он также называет коррупцию еще одной причиной слабости правительства и армии: "Под видом сохранения секретности велись коррупционные операции и приписки. Дошло до того, что вскрылось не только плачевное состояние логистики и снабжения, но и сама численность Вооруженных сил была завышена".
Отдельно Мишин отмечает особенную тактику талибов - операции в сельской местности и осаду админцентров, а также информационно-психологические операции, которые сформировали у правительственных военных впечатление, что в Кабуле их предали и бросили.
КАК ИЗМЕНИТСЯ ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА США И ОТВЛЕЧЕТСЯ ЛИ РОССИЯ ОТ УКРАИНЫ?
Решение о выводе войск и возникший хаос критики Байдена называют "сайгонским моментом". Фото вертолета, эвакуировавшего посольство в Кабуле, для них перекликается со сценами падения Сайгона в конце войны во Вьетнаме. Тогда, как и сейчас, посольство США эвакуировали в последний момент. Фотография символизирует неудачу Америки.
Теперь возникает вопрос, что будет дальше с внешней политикой США и не закончится ли эта история уходом в изоляционизм? Все опрошенные LIGA.net эксперты уверены – речи об изоляционизме и поражении США нет. Хотя и признают, что имиджевые потери, безусловно, есть.
Мишин считает неуместным сравнивать Кабул с Сайгоном, поскольку "еще со времен Обамы прорабатывались планы выведения войск США из Афганистана, и назвать уход американцев неожиданностью или провалом нельзя". При этом он признает, что кадры эвакуации сотрудников посольства в режиме хаоса создают существенный имиджевый удар, который усиливается критикой со стороны оппонентов из республиканского лагеря: "Но если не будет инцидентов и жертв во время эвакуации, то со временем тема уйдет из информполя".
По его мнению, речь об изоляционизме не идет, "просто меняется стратегия нацбезопасности США, другие проблемы выходят на первый план, а потому и наблюдается перегруппировка сил США в мире".
Об этом же говорит и Москалик. Он называет решение Байдена выполнением обязательств перед избирателями, и "это не столько об изоляционизме, сколько об изменении внешнеполитических приоритетов США". Но он также предупреждает, что противники демократов будут говорить о выходе из Афганистана как о поражении США: "Это будут трактовать как их слабость и признак роста угроз в мире".
Куса считает, что решение Байдена ложится в логику его внешней политики, в соответствии с которой все ресурсы должны быть переориентированы на тихоокеанский регион для соперничества с Китаем.
Но некоторые эксперты видят непосредственный вывод для Украины. "Безотносительно к Афганистану в Белом доме Байдена уже дали понять, что поддержка Украины со стороны его администрации будет четко обусловленной: объем помощи измеряется объемом реформ. Афганистан может только углубить убеждение об уровне и способе вовлеченности США в трансформационные процессы в других странах мира. Но это не обязательно плохо для Украины, ведь честный разговор на эту тему давно назрел", – говорит LIGA.net директор центра Новая Европа Алена Гетьманчук.
По ее словам, если Байден решит, что США уже сделали все или большинство из того, что могли для устойчивости Украины, – как в контексте сдерживания российской агрессии, так и в контексте реформ, а теперь пришло время Украине позаботиться о себе самой, – то это серьезная угроза.
Россия – одно из государств, заинтересованных в нынешнем исходе конфликта в Афганистане. Во-первых, у РФ налажены отношения с Талибаном, о чем свидетельствует ряд последних заявлений и действий российского МИДа, которое отказалось от эвакуации посольства и назвало талибов "вменяемыми людьми". Также в МИД РФ уже говорят, что установили рабочие контакты с "новыми властями". Во-вторых, потенциальная нестабильность на границах соседей Афганистана позволяет России расширить влияние в регионе за счет увеличения военного контингента в Таджикистане и Узбекистане.
Означает ли это, что, включившись в события в Афганистане, Россия отвлечется от Украины?
После ухода США из Афганистана, говорит Мишин, существует риск распространения фундаменталистских идей в соседние страны: Таджикистан, Кыргызстан, Казахстан, Туркменистан. Для России это тоже "головная боль", объясняет он: "В РФ около 15-20% населения – мусульмане, и дестабилизация правительств стран центральной Азии будет иметь очень серьезные последствия. Отчасти этим объясняется факт, что Таджикистан отказался принять беглого Гани, и он улетел в Оман. В Москве боятся, что талибы могут использовать его фактор для вторжения".
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Москалик же считает, что поскольку центральная Азия – это независимое направление российской политики, на котором действуют другие силы, то РФ вряд ли значительно отвлечется.
Похожего мнение придерживается и Куса. Он говорит, что ситуация в Афганистане не представляет угрозы для России из-за развитых отношений с Талибаном, поэтому происшествия в центральной Азии, считает эксперт, существенно не повлияют на ситуацию в Украине.
ЧТО БУДЕТ С АФГАНИСТАНОМ
Опрошенные LIGA.net эксперты уверены, что ситуация в Афганистане стабилизируется. Талибан восстановит Исламский эмират, основанный на шариате, и сформирует правительство. При этом их правление, возможно, будет менее брутальным чем в 1990-х.
"Лидеры современного Талибана действуют умнее прошлого поколения руководителей, – считает Мишин. – В каком-то смысле образец для них – Саудовская Аравия, но с учетом местных этно-племенных особенностей. Суннитский ислам ханафитской школы – объединяющий фактор для разношерстного населения, потерявшего доверие к власти, и он будет национальной идеологией".
Москалик отметил, что под угрозой в Афганистане окажутся те, кто сотрудничал с иностранцами и откажется жить по новым правилам. Также там всегда есть риск вспышки внутреннего конфликта, говорит эксперт. Например, сейчас в стране талибами не захвачена провинция Панджшер. Ахмад Масуд, сын легендарного военного командира Ахмад Шаха Масуда, призвал соотечественников присоединиться к нему в сопротивлении Талибану. Теперь этот регион может стать центром сопротивления.
Основными странами, которые будут влиять на Афганистан, являются Китай, Пакистан, Россия и Иран. Они имеют неплохие отношения с Талибаном, и в дальнейшем смогут использовать их, говорит Мишин. По словам эксперта, нынешний Талибан сильно зависим от международного признания, и "его цель – не повторить ошибок жизни в изоляции". Поэтому ряд стран могут признать талибов. Например, Китай, имеющий обширные интересы по включению Афганистана в свой глобальный проект "Один пояс, один путь".
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