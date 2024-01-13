Пороховая бочка. Может ли Трамп выиграть выборы в США – и что это значит для Украины
США, главный партнер Украины в количестве помощи, готовятся к президентским выборам, которые пройдут 5 ноября 2024 года. В случае победы действующего главы Белого дома Джо Байдена он станет старейшим президентом в истории США. Возраст играет против него – к моменту выборов ему почти исполнится 82 года.
Бывший президент Дональд Трамп – основной конкурент. Он хочет "договориться с Россией" и обещал "завершить войну за 24 часа". Против него возбуждены уголовные дела, что может помешать быть избранным.
Пока выглядит так, что у Трампа – больше шансов на победу, но помощь Украине будет во многом зависеть от побед на поле боя, говорит LIGA.net научный сотрудник Atlantic Council Питер Дикинсон.
Какие шансы у топовых кандидатов – разбиралась LIGA.net.
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"Америка на пороховой бочке"
"Америка сидит на пороховой бочке, а фитиль зажгли... Возможно, она взорвется в 2024 году", – говорит The Guardian директор Центра изучения политики из Университета Миннесоты Ларри Джейкобс.
Политика США вступила в бурную эру с шокирующей победой Трампа над Хиллари Клинтон в 2016 году. Бизнесмен и звезда реалити-шоу, подхвативший популистский гнев против истеблишмента, стал первым президентом без политического или военного опыта.
Его хаотическое четырехлетнее президентство во время пандемии COVID-19 завершилось поражением Байдену на выборах-2020, которые были названы беспрецедентным стресс-тестом для американской демократии.
Трамп никогда не соглашался с результатом этих выборов, и его попытки отменить их завершились массовыми беспорядками, штурмом Капитолия 6 января 2021 года и вторым импичментом.
Он потратил три года на планирование мести и описывает выборы 5 ноября 2024 года как "последнюю битву". Баллотируется в президенты сквозь тень 91 уголовного обвинения по четырем юридическим делам. Возвращение в Белый дом может быть его лучшей надеждой избежать тюрьмы – расчет, который может сделать Трампа и его поклонников еще более отчаянными, чем раньше.
"У нас никогда не было выборов, когда возможного кандидата от основной партии обвиняют в тяжких преступлениях серьезнейшего характера – в попытке уничтожения демократии и подрыве национальной безопасности США", – констатирует профессор истории Американского университета в Вашингтоне Аллан Лихтман.
4 марта Трамп должен предстать перед судом в Вашингтоне в федеральном деле по обвинению в сговоре с целью отмены результатов выборов 2020 года, на которых победил Байден.
Трамп упорно работает, чтобы превратить свои юридические проблемы в рейтинг. Он часто говорит поклонникам: "Они идут не против меня, но против вас. A я просто стою на их пути".
"Судебные дела в конце концов могут помешать Трампу участвовать в выборах, если Верховный суд США ему не позволит баллотироваться", – говорит в комментарии LIGA.net профессор политологии в Университете Рутгерса (США) Александр Мотыль.
Трамп опережает Байдена в рейтингах
Такой подход работает. Опрос The Wall Street Journal в начале декабря показал, что Трамп опережает Байдена – 47% против 43%.
Зато многие избиратели в США считают, что президент слишком в возрасте, чтобы идти на второй срок, добавляет он: "A его вице-президент Камала Харрис – лицо непопулярное, что тоже не добавляет баллов Байдену".
Демократов такие цифры удивляют. Защитники Байдена указывают, что при нем создано 14 млн рабочих мест, вырос ВВП, приняты четыре крупных программы: это помощь по борьбе с последствиями COVID-19, развитие инфраструктуры, внутреннее производство компьютерных чипов и большие климатические меры. Байден также возглавил западный Альянс, противостоящий российской агрессии против Украины.
"Байден имеет больше внутренних достижений, чем у любого президента США с 1960-х. Он руководил удивительным экономическим восстановлением... Он единолично создал коалицию Запада, которая не дала Владимиру Путину захватить Украину", – говорит Лихтман.
Рейтинг одобрения президента Байдена упрямо низкий примерно со времен неудачного вывода войск США из Афганистана летом 2021-го.
"Большинство американцев не испытывают энтузиазма по поводу второй каденции Байдена. В основном из-за того, что он слишком в возрасте", – подтверждает LIGA.net редактор службы UkraineAlert, научный сотрудник Atlantic Council Питер Дикинсон.
Относительно того, могут ли судебные дела против Трампа, в частности запрет ему баллотироваться на выборах в штате Колорадо, остановить его от участия в гонке – Дикинсон считает, что не остановят.
Трамп имеет медианную поддержку 65% среди республиканцев. У его ближайшего конкурента Рона Десантиса, который публично по отношению к Украине очень похож на Трампа, – 13%, а у главной проукраинской кандидатки в партии Никки Хейли – 9%.
Республиканцы определятся с кандидатом в июле. "У Хейли или Десантиса есть еще небольшие шансы, но с кандидатом Трампом всегда что-либо сложно прогнозировать", – говорит LIGA.net директор программы "Северная Америка" в аналитическом центре "Украинская призма" Александр Краев.
"Помощь Украине зависит от успехов на поле боя"
Если Трамп таки победит, американская помощь Украине, с большой вероятностью, будет драматически сокращена. Но даже это еще – не гарантированный вариант развития событий, считает Дикинсон.
"Трамп заявлял, что хотел бы заключить с Россией соглашение об Украине. Нет гарантий, чтобы он полностью прекратил бы помощь Киеву... Она геополитически и экономически очень полезна для Америки. Поэтому ему будет сложно полностью ее перекрыть. Впрочем, его президентство будет радикальным, если вообще возможным", – объясняет Дикинсон.
На самом деле неизвестно, что было бы с помощью Украине при президенте Трампе, потому что он непредсказуем, добавляет Мотыль. "Тем более что Трамп не захочет быть тем, кто поддался Путину", – убежден он.
Дикинсон считает, что Конгресс примет помощь Украине на 2024 год на $61 млрд. Вряд ли в январе – скорее всего, в феврале или марте.
"Но очень вероятно, что конгрессмены ее согласуют в полной сумме, и Украина будет получать американскую помощь в течение 2024 года. Под большим вопросом – продление на 2025 год", – говорит он.
Скорее всего, это произойдет после "еще одного круга постановки в позу из-за вопроса защиты границы с Мексикой", добавляет Мотыль.
Что касается помощи Украине в течение второго (возможного) срока Джо Байдена, то Дикинсон предполагает, что она будет такой же, как и во время первой каденции. Или даже больше.
В таком случае энтузиазм США будет падать, потому что "будет создаваться впечатление, что война с Россией не имеет ни конца ни края". Поэтому очень важно "показать результаты в течение 2024 года".