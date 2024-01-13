Пороховая бочка. Может ли Трамп выиграть выборы в США – и что это значит для Украины

США, главный партнер Украины в количестве помощи, готовятся к президентским выборам, которые пройдут 5 ноября 2024 года. В случае победы действующего главы Белого дома Джо Байдена он станет старейшим президентом в истории США. Возраст играет против него – к моменту выборов ему почти исполнится 82 года.

Бывший президент Дональд Трамп – основной конкурент. Он хочет "договориться с Россией" и обещал "завершить войну за 24 часа". Против него возбуждены уголовные дела, что может помешать быть избранным.

Пока выглядит так, что у Трампа – больше шансов на победу, но помощь Украине будет во многом зависеть от побед на поле боя, говорит LIGA.net научный сотрудник Atlantic Council Питер Дикинсон.

Какие шансы у топовых кандидатов – разбиралась LIGA.net.

Справка По По данным Кильского института мировой экономики (Германия), США предоставили Украине больше всего помощи среди стран мира на общую сумму €71,38 млрд. Это 0,32% от ВВП страны. Из них €2,56 млрд — гуманитарной помощи, €24,96 млрд – финансовой и €43,86 млрд – военной.

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"Америка на пороховой бочке"

"Америка сидит на пороховой бочке, а фитиль зажгли... Возможно, она взорвется в 2024 году", – говорит The Guardian директор Центра изучения политики из Университета Миннесоты Ларри Джейкобс.

Политика США вступила в бурную эру с шокирующей победой Трампа над Хиллари Клинтон в 2016 году. Бизнесмен и звезда реалити-шоу, подхвативший популистский гнев против истеблишмента, стал первым президентом без политического или военного опыта.

Его хаотическое четырехлетнее президентство во время пандемии COVID-19 завершилось поражением Байдену на выборах-2020, которые были названы беспрецедентным стресс-тестом для американской демократии.

Трамп никогда не соглашался с результатом этих выборов, и его попытки отменить их завершились массовыми беспорядками, штурмом Капитолия 6 января 2021 года и вторым импичментом.

Он потратил три года на планирование мести и описывает выборы 5 ноября 2024 года как "последнюю битву". Баллотируется в президенты сквозь тень 91 уголовного обвинения по четырем юридическим делам. Возвращение в Белый дом может быть его лучшей надеждой избежать тюрьмы – расчет, который может сделать Трампа и его поклонников еще более отчаянными, чем раньше.

"У нас никогда не было выборов, когда возможного кандидата от основной партии обвиняют в тяжких преступлениях серьезнейшего характера – в попытке уничтожения демократии и подрыве национальной безопасности США", – констатирует профессор истории Американского университета в Вашингтоне Аллан Лихтман.

4 марта Трамп должен предстать перед судом в Вашингтоне в федеральном деле по обвинению в сговоре с целью отмены результатов выборов 2020 года, на которых победил Байден.

Трамп упорно работает, чтобы превратить свои юридические проблемы в рейтинг. Он часто говорит поклонникам: "Они идут не против меня, но против вас. A я просто стою на их пути".

"Судебные дела в конце концов могут помешать Трампу участвовать в выборах, если Верховный суд США ему не позволит баллотироваться", – говорит в комментарии LIGA.net профессор политологии в Университете Рутгерса (США) Александр Мотыль.

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Трамп опережает Байдена в рейтингах

Такой подход работает. Опрос The Wall Street Journal в начале декабря показал, что Трамп опережает Байдена – 47% против 43%.

"Трамп впереди Байдена. Трамписты его обожают, а Байдена ненавидят, – говорит Мотыль. – Трампа тоже ненавидит значительная часть американцев, но никто не обожает Байдена".

Зато многие избиратели в США считают, что президент слишком в возрасте, чтобы идти на второй срок, добавляет он: "A его вице-президент Камала Харрис – лицо непопулярное, что тоже не добавляет баллов Байдену".

Трамп подписывает руку поклонника, штат Айова, 10 января 2024 года (фото – ЕPA-EFE/JIM LO SCALZO)

Демократов такие цифры удивляют. Защитники Байдена указывают, что при нем создано 14 млн рабочих мест, вырос ВВП, приняты четыре крупных программы: это помощь по борьбе с последствиями COVID-19, развитие инфраструктуры, внутреннее производство компьютерных чипов и большие климатические меры. Байден также возглавил западный Альянс, противостоящий российской агрессии против Украины.

"Байден имеет больше внутренних достижений, чем у любого президента США с 1960-х. Он руководил удивительным экономическим восстановлением... Он единолично создал коалицию Запада, которая не дала Владимиру Путину захватить Украину", – говорит Лихтман.

Рейтинг одобрения президента Байдена упрямо низкий примерно со времен неудачного вывода войск США из Афганистана летом 2021-го.

"Большинство американцев не испытывают энтузиазма по поводу второй каденции Байдена. В основном из-за того, что он слишком в возрасте", – подтверждает LIGA.net редактор службы UkraineAlert, научный сотрудник Atlantic Council Питер Дикинсон.

Относительно того, могут ли судебные дела против Трампа, в частности запрет ему баллотироваться на выборах в штате Колорадо, остановить его от участия в гонке – Дикинсон считает, что не остановят.

Cправка Перед началом праймериз Дональд Трамп сохраняет доминантную позицию в Республиканской партии, пишет



Трамп имеет медианную поддержку 65% среди республиканцев. У его ближайшего конкурента Рона Десантиса, который публично по отношению к Украине очень похож на Трампа, – 13%, а у главной проукраинской кандидатки в партии



Республиканцы определятся с кандидатом в июле. "У Хейли или Десантиса есть еще небольшие шансы, но с кандидатом Трампом всегда что-либо сложно прогнозировать", – говорит Перед началом праймериз Дональд Трамп сохраняет доминантную позицию в Республиканской партии, пишет The Economist Трамп имеет медианную поддержку 65% среди республиканцев. У его ближайшего конкурента Рона Десантиса, который публично по отношению к Украине очень похож на Трампа, – 13%, а у главной проукраинской кандидатки в партии Никки Хейли – 9%.Республиканцы определятся с кандидатом в июле. "У Хейли или Десантиса есть еще небольшие шансы, но с кандидатом Трампом всегда что-либо сложно прогнозировать", – говорит LIGA.net директор программы "Северная Америка" в аналитическом центре "Украинская призма" Александр Краев.

"Ни одно из судебных дел в целом не может запретить баллотироваться Трампу. Они могут лишь создать неудобства. Одни дела – больше, другие – меньше. Но они не такого уровня, чтобы выбросить из избирательной кампании", – считает Дикинсон.

"Помощь Украине зависит от успехов на поле боя"

Если Трамп таки победит, американская помощь Украине, с большой вероятностью, будет драматически сокращена. Но даже это еще – не гарантированный вариант развития событий, считает Дикинсон.

"Трамп заявлял, что хотел бы заключить с Россией соглашение об Украине. Нет гарантий, чтобы он полностью прекратил бы помощь Киеву... Она геополитически и экономически очень полезна для Америки. Поэтому ему будет сложно полностью ее перекрыть. Впрочем, его президентство будет радикальным, если вообще возможным", – объясняет Дикинсон.

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На самом деле неизвестно, что было бы с помощью Украине при президенте Трампе, потому что он непредсказуем, добавляет Мотыль. "Тем более что Трамп не захочет быть тем, кто поддался Путину", – убежден он.

Джо Байден и Владимир Зеленский, Белый дом, 12 декабря 2023 года (фото – EPA-EFE/MICHAEL REYNOLDS)

Дикинсон считает, что Конгресс примет помощь Украине на 2024 год на $61 млрд. Вряд ли в январе – скорее всего, в феврале или марте.

"Но очень вероятно, что конгрессмены ее согласуют в полной сумме, и Украина будет получать американскую помощь в течение 2024 года. Под большим вопросом – продление на 2025 год", – говорит он.

Скорее всего, это произойдет после "еще одного круга постановки в позу из-за вопроса защиты границы с Мексикой", добавляет Мотыль.

Что касается помощи Украине в течение второго (возможного) срока Джо Байдена, то Дикинсон предполагает, что она будет такой же, как и во время первой каденции. Или даже больше.

"Однако это во многом зависит от того, что будет у вас на поле боя. Если ВСУ не смогут одержать существенных побед в 2024 году, как было в нынешнем, – очень вероятно, что увидим значительно больше давления на Киев, чтобы достичь компромисса с Россией", – объясняет аналитик Atlantic Council.

В таком случае энтузиазм США будет падать, потому что "будет создаваться впечатление, что война с Россией не имеет ни конца ни края". Поэтому очень важно "показать результаты в течение 2024 года".

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