Порохова бочка. Чи може Трамп виграти вибори у США восени 2024 – і що це значить для України

США, головний партнер України щодо кількості допомоги, готуються до президентських виборів, які відбудуться 5 листопада 2024 року. У разі перемоги чинного глави Білого дому Джо Байдена він стане найстаршим президентом в історії США. Вік грає проти нього – на момент виборів йому майже виповниться 82 роки.

Колишній президент Дональд Трамп – головний конкурент. Він хоче "домовитися з Росією" і обіцяв "завершити війну за 24 години". Проти нього відкриті кримінальні справи, що може завадити бути обраним.

Поки виглядає так, що у Трампа – кращі шанси на перемогу, але допомога Україні багато в чому залежатиме від перемог на полі бою, каже LIGA.net науковий співробітник Atlantic Council Пітер Дікінсон.

Які шанси у топових кандидатів – розбиралась LIGA.net.

Довідка За За даними Кільського інституту світової економіки (Німеччина), США надали Україні найбільше допомоги з-поміж країн світу на загальну суму €71,38 млрд. Це 0,32% від ВВП країни. З них €2,56 млрд — гуманітарної допомоги, €24,96 млрд – фінансової та €43,86 млрд – військової.

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"Америка на пороховій бочці"

"Америка сидить на пороховій бочці, а гніт запалили... Можливо, вона вибухне у 2024 році", – каже The Guardian директор Центру вивчення політики з Університету Міннесоти Ларрі Джейкобс.

Політика США вступила в бурхливу еру з приголомшливою перемогою Трампа над Гілларі Клінтон у 2016 році. Бізнесмен і зірка реаліті-шоу, який підхопив популістський гнів проти істеблішменту, став першим президентом без попереднього політичного чи військового досвіду.

Його хаотичне чотирирічне президентство під час пандемії COVID-19 закінчилося поразкою Байдену на виборах-2020, які були названі безпрецедентним стрес-тестом для американської демократії.

Трамп ніколи не погоджувався з результатом цих виборів, і його спроби скасувати їх завершилися масовими заворушеннями, штурмом Капітолія 6 січня 2021 року і другим імпічментом.

Він витратив три роки на планування помсти та описує вибори 5 листопада 2024 року як "останню битву". Балотується в президенти крізь тінь 91 кримінального звинувачення в чотирьох юридичних справах. Повернення до Білого дому може бути його найкращою надією уникнути в’язниці – розрахунок, що може зробити Трампа і його прихильників ще більш відчайдушними, ніж раніше.

"У нас ніколи не було виборів, коли ймовірного кандидата від основної партії звинувачують у тяжких злочинах найсерйознішого характеру – у спробі знищення демократії та підриві національної безпеки США", – констатує професор історії Американського університету у Вашингтоні Аллан Ліхтман.

4 березня Трамп має також постати перед судом у Вашингтоні у федеральній справі за звинуваченням у змові з метою скасування результатів виборів 2020 року, на яких переміг Байден.

Трамп наполегливо працює, щоб перетворити свої юридичні проблеми на рейтинг. Він часто каже прихильникам: "Вони йдуть не проти мене, але проти вас. A я просто стою на їхньому шляху".

"Судові справи зрештою можуть завадити Трампу брати участь у виборах, якщо Верховний суд США йому не дозволить балотуватися", – каже в коментарі LIGA.net професор політології в Університеті Рутгерса (США) Олександр Мотиль.

Трамп випереджає Байдена в рейтингах

Такий підхід працює. Опитування The Wall Street Journal на початку грудня показало, що Трамп випереджає Байдена – 47% проти 43%.

"Трамп попереду Байдена. Трампісти його обожнюють, а Байдена ненавидять, – каже Мотиль. – Трампа теж ненавидить значна частина американців, але ніхто не обожнює Байдена".

Зате багато виборців у СШA вважають, що президент занадто у віці, щоб іти на другий термін, додає він: "A його віцепрезидентка Камала Гарріс – особа непопулярна, що теж не додає балів Байдену".

Трамп підписує руку прихильника, штат Айова, 10 січня 2024 року (фото – ЕPA-EFE/JIM LO SCALZO)

Демократів такі цифри дивують. Захисники Байдена вказують, що за нього створені 14 млн робочих місць, зріс ВВП, ухвалені чотири великі програми: це допомога боротьби з наслідками COVID-19, розвиток інфраструктури, внутрішнє виробництво комп’ютерних чипів і великі кліматичні заходи. Байден також очолив західний Альянс, який протистоїть російській агресії проти України.

"Байден має більше внутрішніх досягнень, ніж будь-який президент США з 1960-х. Він керував дивовижним економічним відновленням... Він одноосібно створив коаліцію Заходу, яка не дала Володимиру Путіну захопити Україну", – каже Ліхтман.

Рейтинг схвалення президента Байдена вперто низький приблизно з часів невдалого виведення військ США з Афганістану влітку 2021-го.

"Cеред більшості американців бракує ентузіазму щодо другої каденції Байдена. Здебільшого через те, що він занадто у віці", – підтверджує LIGA.net редактор служби UkraineAlert, науковий співробітник Atlantic Council Пітер Дікінсон.

Щодо того, чи можуть судові справи проти Трампа, зокрема заборона йому балотуватися на виборах у штаті Колорадо, зупинити його від участі в перегонах, то Дікінсон вважає, що не зупинять.

Довідка Перед початком праймериз Дональд Трамп зберігає домінантну позицію у Республіканській партії, пише



Трамп має медіанну підтримку 65% серед республіканців. У його найближчого конкурента Рона Десантіса, який публічно у ставленні до України дуже схожий на Трампа, – 13%, а в головної проукраїнської кандидатки в партії



Республіканці визначаться із кандидатом у липні. "У Гейлі чи Десантіса є ще невеликі шанси, але з кандидатом Трампом завжди щось важко прогнозувати", – каже Перед початком праймериз Дональд Трамп зберігає домінантну позицію у Республіканській партії, пише The Economist Трамп має медіанну підтримку 65% серед республіканців. У його найближчого конкурента Рона Десантіса, який публічно у ставленні до України дуже схожий на Трампа, – 13%, а в головної проукраїнської кандидатки в партії Ніккі Гейлі – 9%.Республіканці визначаться із кандидатом у липні. "У Гейлі чи Десантіса є ще невеликі шанси, але з кандидатом Трампом завжди щось важко прогнозувати", – каже LIGA.net директор програми "Північна Америка" в аналітичному центрі "Українська призма" Олександр Краєв.

"Жодна з судових справ загалом наразі не може заборонити балотуватися Трампу. Вони можуть лише створити незручності. Одні справи – більше, другі – менше. Але вони не такого рівня, щоб викинути з виборчої кампанії", – вважає Дікінсон.

"Допомога Україні залежить від успіхів на полі бою"

Якщо Трамп таки переможе, американська допомога Україні, з великою ймовірністю, буде драматично скорочена. Та навіть це ще – не гарантований варіант розвитку подій, вважає Дікінсон.

"Трамп заявляв, що хотів би укласти з Росією угоду щодо України. Немає гарантій, щоб він повністю припинив би допомогу Києву... Вона геополітично та економічно дуже корисна для Америки. Тому йому буде складно повністю її перекрити. Втім, його президентство буде радикальним, якщо взагалі можливим", – пояснює Дікінсон.

Насправді невідомо, що було б із допомогою Україні за президента Трампа, бо він геть непередбачуваний, додає Мотиль. "Тим більше, що Трамп не захоче бути таким, що піддався Путіну", – переконаний він.

Джо Байден і Володимир Зеленський, Білий дім, 12 грудня 2023 року. Перемовини щодо допомоги Україні (фото – EPA-EFE/MICHAEL REYNOLDS)

Дікінсон вважає, що Конгрес таки ухвалить допомогу Україні на 2024 рік на $61 млрд. Навряд чи в січні – радше в лютому чи березні.

"Але дуже вірогідно, що конгресмени її погодять у повній сумі, й Україна буде отримувати американську допомогу протягом 2024 року. Під великим питанням – продовження на 2025 рік", – каже він.

Найімовірніше, це станеться після "ще одного кола ставання в позу через питання захисту кордону з Мексикою", додає Мотиль.

Щодо допомоги Україні протягом другого (можливого) терміну Джо Байдена, то Дікінсон припускає, що вона буде такою самою, як і під час першої каденції. Чи навіть більшою.

"Проте це багато у чому залежить від того, що буде у вас на полі бою. Якщо ЗСУ не зможуть отримати суттєвих перемог у 2024 році, як було цього року, – дуже вірогідно, що побачимо значно більше тиску на Київ досягти компромісу з Росією", – пояснює аналітик Atlantic Council.

У такому випадку ентузіазм СШA падатиме, бо "складатиметься враження, що війна з Росією не має кінця-краю". Тож дуже важливо "показати результати протягом 2024 року".