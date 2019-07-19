Порошенко в следующей Раде. Большой бизнесмен и маленький политик

Олигарх и лидер партии Евросолидарность Петр Порошенко с большой вероятностью проходит в парламент. Зачем ему нужна своя фракция в Раде, какую роль он будет играть в политике, как политика может помочь ему в защите бизнеса - рассказывает LIGA.net.

Это третий материал из цикла о влиянии украинских олигархов на следующий парламент. Ссылки на рассказы о Ринате Ахметове и Игоре Коломойском - в конце текста.

СКОЛЬКО ДЕПУТАТОВ БУДЕТ У ПОРОШЕНКО

Порошенко получил во втором туре 25% голосов избирателей. Этих цифр вполне хватило бы для того, чтобы чувствовать себя комфортно в следующем парламенте, но Евросолидарность унаследовала лишь треть былой поддержки: соцопросы дают партии Порошенко не более 7-9%. В пересчете на депутатские мандаты - это 20-25 человек. При хорошем сценарии, учитывая мажоритарщиков, партия может рассчитывать на 40 депутатов.

Ранее LIGA.net анализировала список Порошенко. В проходную часть вошли действующие депутаты БПП и несколько представителей Народного фронта - Виктория Сюмар, Андрей Парубий и Николай Величкович. Перспективы получить мандаты на мажоритарке у ЕС вдвое меньше, чем по спискам. Из 128 выдвиженцев "активно борются за победу в округах 10-15 мажоритарщиков", - рассказал LIGA.net собеседник в штабе Евросолидарности. "Конкуренция очень высокая, - подтверждает политолог Петр Олещук. - Пятнадцать могут не собрать"

Один из мажоритарщиков Евросолидарности - бывший член НФ Николай Княжицкий. Он - автор закона об украинском языке, баллотируется в 116 округе во Львове. Раньше депутат обвинял Порошенко в узурпации власти, а теперь в разговоре с LIGA.net убеждает: "Порошенко всегда был демократом". Телеканал Эспрессо, которым руководил Княжицкий, использовался НФ как публичная трибуна, а теперь транслирует телемарафоны Евросолидарности наряду с Прямым и 5 каналом.

"Меня пригласили идти от ЕС по мажоритарке, и я согласился. Кто-то из Нарфронта пошел в список Порошенко, а кто-то решил самостоятельно. Яценюк одобрил любой выбор", - объясняет Княжицкий.

Соратники Яценюка - Андрей Иванчук, Максим Бурбак, Сергей Пашинский идут в парламент самовыдвиженцами. Присоединиться к Порошенко в следующем парламенте могут другие мажоритарщики - депутаты БПП, не ставшие баллотироваться под брендом партии. Так поступил армейский друг Порошенко - Игорь Кононенко в 94 округе Киевской области, а также Алексей Гончаренко в 137 округе - в Одесской области.

ПОРОШЕНКО БУДЕТ В ОППОЗИЦИИ

Роль Евросолидарности в следующем парламенте – оппозиция. Близкий соратник Порошенко сказал LIGA.net, что партию экс-президента точно не возьмут в коалицию. "Слуга народа пригласит все партии, кроме нас и Медведчука. Получится около 300 человек", - сказал собеседник.

Если Слуга народа сможет сформировать коалицию самостоятельно, то своим союзников Евросолидарность в видит только партию Голос. Партия Порошенко не хочет сотрудничать с Игорем Смешко, если его партия Сила и честь пройдет в парламент. "Они федералисты, предлагают разбить страну на 12 земель", - объясняет консультант ЕС Виктор Уколов.

Политологи допускают ситуативный союз между Порошенко и Медведчуком в Раде - просто потому, что оба могут оказаться за бортом коалиции. В Евросолидарности уверяют: даже в этом случае никакого сотрудничества с реваншистами не будет

Еще одна проходная партия – Оппозиционная платформа - За життя. Политолог Олещук прогнозирует, что партия Медведчука и Евросолидарность могут по факту стать ситуативными союзниками по оппозиции. "Разные идеологии не помешают сотрудничать, - допускает Олещук. - Когда фракции собираются идти против президента и правительства, то по некоторым голосованиям у них будет общая позиция. Обе фракции не поддержат назначение следующего генпрокурора".

Такое сотрудничество политологи называют "широкой оппозицией". Идею у себя в Фейсбуке озвучил политолог Владимир Фесенко: "В коалиции скорее всего будут Слуга народа, Голос и, возможно, Батькивщина. С другой стороны будет широкая оппозиция - Оппоплатформа Медведчука и партия Порошенко".

Евросолидарность на такие предположения болезненно реагирует. "Фесенко должен беречь имидж и не опускаться до прямой лжи и черного пиара", - говорит Уколов. Третий номер списка Ирина Геращенко добавила, что партия "точно не будет сотрудничать с оппоблоками разных фасонов и готова жестко противостоять реваншу".

ЧТО МОГУТ ЗАБРАТЬ У ПОРОШЕНКО

Тщательно выстроенная пирамида власти Порошенко окончательно рухнет лишь после парламентских выборов. В Верховной Раде представители БПП контролировали 17 из 27 комитетов. Теперь аппетиты Порошенко сузились до трех.

Собеседники LIGA.net говорят, что в его партии хотят сохранить за собой три комитета: по вопросам евроинтеграции; обороны и безопасности; свободы слова и СМИ.

Порошенко будет претендовать на комитет по международным делам для поддержания статуса влиятельного дипломата, считает Олещук. В руководстве партии Слуга народа LIGA.net объяснили, что квоты комитетов не обсуждались, но сомневаются, что Евросолидарность получит желаемое.

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Собеседник в аппарате Верховной Рады объяснил LIGA.net негласное правило украинского парламента – новое большинство получает все. От его доброй воли зависит, какие парламентские должности достанутся оппозиции: "Без большинства в комитете нет толку от руководящих должностей, ведь нельзя провести любое решение".

Совсем другая история - бизнес Петра Порошенко. Сейчас оппоненты пятого президента, которых он за пять лет выдавил из страны, вернулись и начали портить ему жизнь уголовными делами. По подсчетам журнала Новое время, за пять лет власти Порошенко увеличил состояние на $200 млн - до $1,1 млрд. Основной бизнес – кондитерская корпорация Roshen, Международный инвестиционный банк, предприятие Укрпроминвест-Агро, 5 канал. Судостроительный завод Кузня на Рыбальском он продал в самом конце своего президентства Сергею Тигипко.

Слабое представительство в парламенте, как показывает многолетняя практика, черевато потерей бизнеса. Экономический эксперт и сторонник Порошенко Борис Кушнирук говорит, что оппонентам Порошенко будет сложно забрать у него главный актив - корпорацию Roshen. Материнская компания зарегистрирована в Нидерландах. "Могут зайти через неуплату налогов, но я не думаю, что у Roshen с этим проблемы", - говорит Кушнирук. В случае атаки на бизнес, Порошенко могут поддержать западные коллеги, добавляет депутат БПП Владимир Арьев.

Чтобы сохранить собственность, Порошенко придется отбить атаки экс-замглавы администрации Януковича и товарища Игоря Коломойского Андрея Портнова. Если Коломойский обещает не мстить Порошенко за потерянные активы, то Портнов - наоборот: "Мы ставим вопрос, чтобы уже в июне все деньги и активы Порошенко были арестованы".

Княжицкий: Портнов пиарится. У него такой склад ума. Он мстит. Что-то себе придумывае т

После возвращения Портнова активизировалось Госбюро расследований. Глава ведомства Роман Труба заявил, что они расследуют производства о превышении служебного положения топ-чиновниками, среди которых - Порошенко. ГБР провело обыски на Прямом канале, которые связывают с окружением пятого президента. Труба вызывает Порошенко на допрос по делу о продаже судостроительного завода Кузня на Рыбальском.

Консультант Порошенко Виктор Уколов подчеркивает, что у ГБР нет дел против Порошенко, они открыты по факту преступления.

"Портнов пиарится, у него такой склад ума, он мстит, что-то себе придумывает", - считает Княжицкий. Собеседник из ближайшего окружения лидера Евросолидарности уверяет LIGA.net, что сейчас Порошенко ничего не угрожает. Ему стоит переживать, когда должность генпрокурора займет Андрей Богдан или "человек вроде него". Глава офиса президента Богдан говорил, что Портнов его многолетний друг.

После выборов санкционировать преследование Порошенко сможет только парламент, говорит Княжицкий. "Есть состав преступления? Когда Луценко приносил плохо аргументированные представления на друзей Януковича, большинство не голосовало, даже если ненавидело этих персонажей", - вспомнил Княжицкий. Политолог Анатолий Октисюк добавляет: "Новая власть займется кулуарными разборками, на Порошенко им не хватит времени".

Арьев не исключает любого развития событий: "После 21 апреля мы живем в стране с генерацией случайных чисел".

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