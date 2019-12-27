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27.12.2019, 16:22

Портрет нации - 2019. Как изменился украинец за один год

Портрет нации - 2019. Как изменился украинец за один год - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Ориентиры современного украинца - Европейский Союз и НАТО. Украинец доверяет армии, церкви и волонтерам. И, несмотря на проблемы, верит в лучшее

В Украине за год сменился президент, был избран новый состав Верховной Рады. Но изменились и сами украинцы. Фонд Деминициативы совместно с социологической службой Центра Разумкова опубликовали общенациональное исследование. LIGA.net выделила главное, собрав портрет украинца в сравнии с 2018-м годом.

СЧИТАЕТ СЕБЯ СЧАСТЛИВЫМ (61%). В 2018 таких было 60%.

ВИДИТ УКРАИНУ ЧЛЕНОМ НАТО (51%). В 2018 было 46%.

ХОЧЕТ ВСТУПЛЕНИЯ СТРАНЫ В ЕВРОСОЮЗ (64%). Год было 59%.

ГОВОРИТ, ЧТО СТРАНА ДВИЖЕТСЯ В ПРАВИЛЬНОМ НАПРАВЛЕНИИ (44%). Год назад так думали 18%.

ВООБЩЕ ВЕРИТ В ЛУЧШЕЕ (56%). В 2018 таких было 52%.

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ЖАЛУЕТСЯ НА ТАРИФЫ (61%). Год назад жаловалось 85%.

ВЕРИТ В ГРИВНЮ (52%). Год назад не замеряли.

ДОВЕРЯЕТ АРМИИ (71%), ЦЕРКВИ (65%), ВОЛОНТЕРАМ (64%). Год назад в том же порядке: 62%, 61% и 67%.

УКРМЕДИА - ДОВЕРЯЕТ (54%). Год назад было 49%.

РОССМЕДИА - НЕ ДОВЕРЯЕТ (82%). Год назад не доверяли 83%.

ПРОТЕСТОВАТЬ ПОКА НЕ ХОЧЕТ (71%). Год назад тоже не хотели 71%.

СЧИТАЕТ СЕБЯ УКРАИНЦЕМ (75%). В 2018 было 67%.

БОЛЬШЕ ВСЕГО ХОЧЕТ ЗДОРОВЬЯ (48%) И МИРА (40%). Год назад в том же порядке - 53%, 44%.

Читайте также: Выборы президента - не событие года для украинцев: итоги опроса


Специальный корреспондент LIGA.net
Олег Новиков
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Теги: украинцы, опрос
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