Позиция Зеленского и семь возможных сценариев событий в Беларуси. Что надо знать утром

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Доброе утро!

Сегодня вторник, 11 августа. Температура от +14 до +28, курс доллара 27.65

Каждое утро редакторы LIGA.net Борис Давиденко, Андрей Самофалов, Петр Шуклинов и Андрей Бродецкий рассказывают о самых важных событиях прошедшего дня: что они значат и как повлияют. Плюс бонус - важный текст или мнение.

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Цыпленок по-киевски, или Чему Зеленский мог бы научиться у Джорджа Буша

1 августа 1991 года президент США Джордж Буш посетил Киев, он произнес одну из самых известных речей, которую иронично обозвали “цыпленок по-киевски” ( или котлета по-киевски). В это сложно поверить сейчас, но Буш однозначно высказался за сохранение СССР и дал понять - США не поддержит украинский сепаратизм. Буш был дружен с Горбачевым, который всеми силами пытался сохранить Союз, а немирный распад ядреной сверх державы был для американцев самым кошмарным сценарием. Через три недели после речи случился путч и Украинский парламент проголосовал за Независимость Украины, а спустя еще 4 месяца украинский народ на референдуме однозначно сказал распаду Союза - Да! Бушу ничего не оставалось, как поддержать независимость бывших республик СССР. Но было поздно, Буш потерял доверие многих избирателей и выборы, в том числе из-за “ципленка по-киевски”, проиграл Биллу Клинтону. К чему этот экскурс в историю почти 30-летней давности? Президент Украины Владимир Зеленский повторяет ошибку Буша-старшего. Его миротворчески нейтральная позиция по отношению к происходящему в Беларуси не выдержит проверки временем, и в любом случае обернется против него и Украины. Беларусский народ на века запомнит как однозначную поддержку поляков и литовцев, так и невнятное “давайте жить дружно” украинского президента. Да, Владимир Зеленский, принципы неудобны и следовать им может быть невыгодно, но зато всей стране не будет стыдно сейчас, а вам всю оставшуюся жизнь. Определяйтесь! Больше по ссылке.

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Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. "Это восстание". С чем столкнулся режим Лукашенко и что ждет Беларусь

В Беларуси родилась политическая нация. И с каждым днем она становится все крепче. Александр Лукашенко мог бы уйти как мужчина и встретить старость где-нибудь в подмосковье - тихо и мирно. Но теперь "тихо и мирно" - больше не вариант. Тысячи беларусов подставились под уголовные дела. Они понимают, что его не дожать - сядут все. Сегодня в Беларуси всеобщий страйк. Остановятся предприятия и бизнесы. А люди снова вернутся на улицы. Их будет еще больше, чем вчера. Что будет дальше? Вот все возможные сценарии. Больше по ссылке.

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Рекомендует Андрей Бродецкий, редактор LIGA.tech. Померялись экосистемой. Чем конкурируют производители смартфонов в 2020 году

Раньше крутое железо было главным конкурентным преимуществом в гонке производителей смартфонов. Сейчас ситуация изменилась. Хорошее железо доступно всем, а главной продающей фишкой становится экосистема - удобство пользования несколькими устройствами от одного производителя. Разбираем, как и почему изменился рынок мобильных устройств и что это значит для пользователей. Больше по ссылке.

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