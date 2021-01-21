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Спецпроект | Православный мир патриарха Варфоломея – анонс спецпроекта

21.01.2021, 11:57
Православный мир патриарха Варфоломея – анонс спецпроекта - Фото
Патриарх Варфоломей (фото - president.gov.ua)

Первый среди равных. Как устроен православный мир патриарха Варфоломея

"Первый среди равных" – спецпроект LIGA.net о вселенском патриархе Варфоломее. Мы готовили его почти две недели. Внутри - инфографика, карта влияния церквей, детали внутреннего противостояния, силы сторон.

Например, у кого больше денег? И откуда берет деньги Вселенская церковь? Есть таинственный орден богачей? Как Варфоломей искал общий язык с главой РПЦ Кириллом, но тот его предал? Как они спорили (в цитатах)? Чего боится Кирилл и почему пошел войной на Вселенскую церковь?

Мы впервые среди украинских медиа делаем столь основательный проект о православном мире. Это продолжение серии о войнах религиозного мира и острых углах центров влияния. Предыдущий текст можно прочитать здесь.

Новый и более масштабный спецпроект "Первый среди равных" мы разошлем на почту тысячам наших донаторов уже завтра утром. С большой благодарностью за поддержку независимой журналистики.

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