Юристы в один голос называют законопроект Зеленского о КСУ неконституционным

Президент Владимир Зеленский отреагировал на решение Конституционного суда по электронному декларированию и внес в парламент законопроект. В нем он предлагает признать решение КСУ "никчемным" и прекратить полномочия всего состава суда. LIGA.net попросила специалистов по конституционному праву оценить инициативу Зеленского. Главный вывод после общения с ними: президенту и парламенту не стоит "скатываться в правовой хаос". Чем юристы аргументируют юридическую никчемность законопроекта, – читайте далее.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Юлия Кириченко, руководитель проектов по вопросам конституционного права Центра политико-правовых реформ

Законопроект Зеленского невозможно оценить с юридической точки зрения, потому что он является неконституционным шагом. Надеюсь, парламент не пойдет на него. На уровне обычного закона нельзя прекратить полномочия судей КСУ.

Есть вопросы к мотивировочной и результативной частям решения КСУ, но если власть имеет вопросы и подозрения относительно возможной коррупции, то это должно быть расследовано в соответствии с процессуальным законодательством. А прекращение полномочий может привести только к формированию нового политически зависимого состава КСУ.

За целый год парламент не заполнил две вакантные должности судей КСУ. С 2016 года мы боремся за то, чтобы на основании новых конституционных изменений была установлена реальная процедура отбора будущих судей КСУ на конкурсной основе, но этого не происходит.

Нужно искать другой путь: восстановить е-декларирование; призвать судей КСУ, к которым нет общественного доверия, уйти в отставку по собственному желанию; и урегулировать процедуру конкурсного отбора судей, назначив профессионалов.

Сергей Панасюк, конституционалист, профессор кафедры Украинско-американского Университета Конкордия

Это абсолютно неконституционное и неправовое решение. Если этот проект писал мой коллега, то я хочу посмотреть ему в глаза. Невозможно написать такую ерунду будучи юристом. Не читая Конституцию, просто написали: "Нам не нравится, поэтому мы всех ликвидируем и "приправим" это широкой преамбулой, как мотивацией". Это правовой цирк.

Если президент с парламентом решили взять на себя "власть бога" в Украине, то это очень плохая история. Это цирк, который не соответствует ни Конституции, ни законодательству.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

Я обсуждал возможные действия ОП с коллегами, и мы думали, что они как-то могут детализировать закон о КСУ, пойти через референдум, ведь мы думали, что они пойдут законным путем. А они пошли неконституционным. Неужели сложно написать качественный законопроект с учетом решения КСУ вместо того, чтобы наплевать Конституцию? Во-вторых, назначьте своих судей, у парламента две вакансии зависли. Сделайте это хоть в каком-то правовом поле, хоть сделайте вид или попытку деятельности в правовом поле государства.

Это нельзя называть законопроектом. Это законодательная "хотелка" обиженных людей

Принятие закона не может иметь никаких юридических последствий, потому что это неконституционный закон. Парламент разгоняет орган конституционного контроля неконституционным путем. Представим, что президент силами Госуправления делами, МВД или СБУ отключит свет и начнет выселять судей с Жилянской (адрес здания КСУ – ред.). Мы переходим с правового поля в самоуправство и цирк, и заходим в правовую катастрофу. Если закон будет принят, это будет начало конца.

Читайте также: "Имеет признаки конституционного переворота". Глава КСУ оценил законопроект Зеленского

Александр Марусяк, эксперт по конституционному праву

Законопроект, очевидно, является неконституционным. Конституция не предусматривает возможности ни отзыва, ни увольнения судей КСУ иначе, чем прописано в самой Конституции. При этом уволить судью может только сам КСУ.

Законопроект предусматривает увольнение всех за один раз. Ничего не пишет о новом конкурсе. Выходит парадоксальная ситуация, когда страна будет без Конституционного суда. Если это примут, то будет новое представление в КСУ и законопроект будет отменен.

В самом законопроекте нет ничего интересного, кроме намеков на возможность узурпации власти президентом

Ситуация с КСУ заводит в тупик. Поскольку нельзя ничего сделать с судьей, если он принимает заведомо неправосудное решение. А последнее решение КСУ странное и необоснованное. Но тот способ решения проблемы, который выбрал президент, тоже является нелегитимным. Мы скатываемся в еще больший правовой хаос.

Чтобы успокоить общество и восстановить статус-кво, лучше бы было внести законопроект о восстановлении е-декларирования и исправить проблемные нормы закона. А также назначить трех судей КСУ, которых не хватает. Сейчас висят двое судей по квоте Верховной Рады и один по квоте съезда судей. Если бы президент хотел сделать это еще более правомерно, то он бы мог инициировать изменения в сам конкурс по назначению судей. Можно было бы привлечь международных экспертов. С самим КСУ вопрос бы не решился, но это бы снизило уровень напряжения в обществе.

Президент выбрал исключительно политический путь решения. В нем нет ни грамма права. Видимо, президент хочет выбрать революционный способ.

Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте

Иван Домбровский, глава Конституционного суда (2006-2007)

В законопроекте Зеленский называет решение КСУ никчемным. Я хочу повторить это слово в отношении его законопроекта. Это никчемный документ, о котором даже стыдно говорить. Основания для увольнения судей КСУ прописаны в Конституции. Нет пункта, согласно которому Рада может законом прекратить полномочия. Если парламент это сделает, то он прямо нарушит статью 149-1 Конституции.

Если президент подпишет принятый закон, то найдутся 45 нардепов, которые обратятся в КСУ о неконституционности закона и сошлются на вышеуказанную норму Конституции. Но если здание КСУ на Жилянской окружат Вооруженные силы, которые находятся в распоряжении президента, и не пустят судей, то у нас просто не будет Конституционного суда. Придется обращаться в КС Молдовы, Беларуси или России.

Законопроект Зеленского даже близко не находится к законности. Я уже не говорю о верховенстве права. Я бы советовал президенту обратиться к КСУ с просьбой отсрочить вступление в действие решения и дать органам власти какой-то срок навести порядок. Можно остановить действие этого решения. Это реально и в рамках Конституции.

Читайте также: Конституционный кризис в Украине: все новости – хроника

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.