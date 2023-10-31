Украинские Силы обороны уничтожили более 300 000 российских военных.

Ситуация на фронте остается сложной: несмотря на большие потери, российская армия ежедневно атакует украинские позиции, говорит командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.

Для любой цивилизованной страны уровень потерь, которые несут россияне, был бы колоссальным и привел к завершению войны, говорит LIGA.net главред Defense Express Сергей Згурец. Но с Россией это не работает.

Почему психологического предела, который может повлиять на РФ, не существует – коротко.

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ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. 31 октября Генштаб ВСУ сообщил: потери армии РФ в Украине превысили 300 000 человек. Несмотря на это, оккупанты наступают в районах Купянска, Бахмута, Авдеевки, Марьинки и Старомайорского.

За сутки на линии фронта произошло 36 боевых столкновений.

В октябре большая часть потерь РФ пришлась на Авдеевское направление – более 7000 человек за последние две с половиной недели, говорит LIGA.net представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун. Из них более 500 – за последние сутки.

При этом россияне не оставляют попыток окружить Авдеевку. Ситуация сложная, но контролируемая, отмечает Штупун.

В течение суток украинские защитники отбили пять атак в районах самой Авдеевки, Тоненького и Первомайского. В районах Марьинки и Новомихайловки отражено более 15 атак. Попытка штурма российской армии в Старомайорском районе также захлебнулась.

На Лимано-Купянском направлении россияне сохраняют значительную активность, рассказывает LIGA.net начальник службы по связям с общественностью Командования Сухопутных войск Владимир Фитьо.

"За сутки противник нанес восемь авиаударов и 16 ударов дронами-камикадзе, – перечисляет Фитьо. – Также было 736 обстрелов. В частности, четыре – из РСЗО, 67 – артиллерийских, 156 – минометных".

Потери оккупантов на направлении составили 112 человек личного состава.

В районе Бахмута противник существенно усилил свою группировку и перешел от обороны к активным действиям, сообщает командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.

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ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Для любой цивилизованной страны такие потери были бы колоссальными, говорит LIGA.net главред Defense Express Згурец.

"В цивилизованном мире они бы привели к тому, что боевые действия либо прекратились бы, либо население страны имело бы существенные претензии и свергло бы руководство, сжигающее население страны в захватнической войне", – объясняет он.

Но даже 300 000 погибших не являются психологическим показателем, который будет иметь резонансные последствия для России. С одной стороны – пропаганда, с другой – бедность россиян позволяют российскому руководству либо запугивать людей и отправлять на фронт, либо за счет военных выплат набирать людей, готовых гибнуть на войне, говорит Згурец.

СПРАВКА. Ежемесячно в России забирают в армию Ежемесячно в России забирают в армию минимум 20 000 человек . "Потери пополняют как могут: зеки, принудительная мобилизация, срочники, контрактники", – говорит LIGA.net представитель ГУР МО Андрей Черняк. Масштабную мобилизацию пока не объявляют.

Так что на планы россиян уничтожить Украину это не влияет – и они пытаются продвинуться вперед сразу на нескольких направлениях.

На Лимано-Купянском направлении враг адаптируется, уточняет Фитьо: "Технику экономят, но бросают в бой штурмовые подразделения".

Похожая ситуация на Таврическом направлении – Силы обороны выбили большое количество вражеской техники, поэтому ее применяют более осторожно, говорит Штупун: "Происходит ли это из-за того, что они формируют новый ударный кулак, или действительно техники осталось мало – сейчас сказать трудно".

После трехдневного относительного затишья значительно активизировалась вражеская штурмовая авиация по линии фронта. В частности, за прошедшие сутки на Таврическом направлении оккупанты нанесли 21 авиаудар.

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ЧТО ДАЛЬШЕ. Вряд ли существует показатель потерь, который станет психологически значимым для россиян, предполагает Згурец. Неизменность высшего командного офицерского состава во вражеской армии этому будет способствовать.

Сержантского и офицерского состава на уровне командиров рот и батальонов в российской армии уже нет, он обновляется по кругу, потому что постоянно погибает, объясняет Згурец. На эти должности набирают или любых бывших офицеров, или курсантов, которых раньше срока выпускают из вузов.

Старшие офицеры, от командиров корпусов и выше, сохраняют свои должности.

"Генералы, которые приводили к нелогичным действиям на фронте и существенным потерям личного состава, оставались на должностях. Они возглавляют оперативные направления или являются заместителями министра, – объясняет Згурец. – Именно неизменность этих генералов продуцирует повторяемость российской стратегии, где количество потерь не имеет значения".

Российское командование отталкивается от того, что потенциально мобилизационные ресурсы превышают украинские в четыре раза. Поэтому они могут продолжать пренебрегать ценностью человеческой жизни.

"Страх и бедность – те тиски, в которых существует российское население. Это два фактора, которые сейчас формируют мобилизационный ресурс РФ, – подчеркивает Згурец. – Поэтому они и дальше будут лезть на фронт, или надеясь заработать перед смертью, или из страха, что их убьют свои же".

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