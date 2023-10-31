RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Життя
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
Вакансії
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Тема дня | Межі немає. Втрати російської армії перевищили 300 000 – чому це не зупиняє РФ

Этот материал также доступен на русском
Межі немає. Втрати російської армії перевищили 300 000 – чому це не зупиняє РФ - Фото
ЗСУ ліквідували 300 000 російських військових (генеративна графіка - Олександр Чепіга/LIGA.net)
31.10.2023, 15:27

На плани росіян знищити Україну колосальні втрати не впливають – і вони намагаються просунутися вперед на кількох напрямках

Українські Сили оборони знищили понад 300 000 російських військових.

Ситуація на фронті залишається складною: попри великі втрати, російська армія щоденно атакує українські позиції, каже командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський.

Для будь-якої цивілізованої країни рівень втрат, яких зазнають росіяни, був би колосальним та призвів до завершення війни, каже LIGA.net головред Defense Express Сергій Згурець. Але з Росією це не працює.

Чому психологічної межі, яка може вплинути на РФ, не існує – коротко.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

ЩО СТАЛОСЯ. 31 жовтня Генштаб ЗСУ повідомив: втрати армії РФ в Україні перевищили 300 000 осіб. Попри це, окупанти наступають у районах Куп'янська, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки та Старомайорського.

За добу на лінії фронту було 36 бойових зіткнень.

Військові втрати армії РФ на 31 жовтня 2023 (Інфографіка – Генштаб ЗСУ)

У жовтні більша частина втрат РФ припала на Авдіївський напрямок – понад 7000 осіб за останні два з половиною тижні, каже LIGA.net речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун. З них понад 500 – за останню добу.

Водночас росіяни не полишають спроб оточити Авдіївку. Ситуація складна, але контрольована, наголошує Штупун.

Протягом доби українські захисники відбили п'ять атак у районах самої Авдіївки, Тоненького та Первомайського. У районах Мар'їнки та Новомихайлівки відбито понад 15 атак. Спроба штурму російської армії у районі Старомайорського також захлинулася.

На Лимано-Куп’янському напрямку росіяни зберігають значну активність, розповідає LIGA.net начальник служби зв’язків з громадськістю Командування Сухопутних військ Володимир Фітьо. 

"За добу противник завдав вісім авіаударів та 16 ударів дронами-камікадзе, – перераховує Фітьо. – Також було 736 обстрілів. Зокрема, чотири – з РСЗВ, 67 – артилерійських, 156 – мінометних".

Втрати окупантів на напрямку склали 112 осіб особового складу.  

У районі Бахмута противник суттєво посилив своє угруповання та перейшов від оборони до активних дій, повідомляє командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський.

Читайте також: Тема дня | "Великий наступ імені генерала Герасимова". Чого очікувати на східному фронті

ЧОМУ ЦЕ ВАЖЛИВО. Для будь-якої цивілізованої країни такі втрати були б колосальними, каже LIGA.net головред Defense Express Згурець.

"У цивілізованому світі вони би призвели до того, що бойові дії або припинилися б, або населення країни мало би суттєві претензії і скинуло керівництво, яке спалює населення країни у загарбницькій війні", – пояснює він.

Але навіть 300 000 загиблих не є тим психологічним показником, який матиме резонансні наслідки для Росії. З одного боку – пропаганда, з іншого – бідність росіян дозволяють російському керівництву або залякувати людей і відправляти на фронт, або завдяки військовим виплатам набирати людей, які готові гинути на війні, каже Згурець.

ДОВІДКА. Щомісяця в Росії забирають в армію щонайменше 20 000 осіб. "Втрати поповнюють як можуть: зеки, примусова мобілізація, строковики, контрактники", – каже LIGA.net представник ГУР МО Андрій Черняк. Масштабну мобілізацію поки не оголошують.

Тож на плани росіян знищити Україну це не впливає – і вони намагаються просунутися вперед одразу на декількох напрямках.

На Лимано-Куп’янському напрямку ворог адаптується, уточнює Фітьо: "Техніку економлять, але кидають у бій штурмові підрозділи".

Схожа ситуація на Таврійському напрямку – Сили оборони вибили велику кількість ворожої техніки, тому її застосовують обережніше, говорить Штупун: "Чи відбувається це через те, що вони формують новий ударний кулак, чи дійсно техніки лишилось мало – зараз сказати важко".

Натомість після триденного відносного затишшя значно активізувалась ворожа штурмова авіація по лінії фронту. Зокрема, минулої доби на Таврійському напрямку окупанти завдали 21 авіаудар.

Читайте також: Розбір | "Почали переносити штаб". Як Україна витісняє російський флот з Криму

ЩО ДАЛІ. Навряд чи є показник втрат, який стане психологічно значущим для росіян, припускає Згурець. Незмінність вищого командного офіцерського складу у ворожій армії цьому сприятиме.

Сержантського та офіцерського складу на рівні командирів рот та батальйонів у російської армії вже не існує, він оновлюється по колу, бо постійно гине, пояснює Згурець. На ці посади набирають або будь-яких колишніх офіцерів, або курсантів, яких раніше терміну випускають з вишів.

Старші ж офіцери, від командирів корпусів і вище, зберігають свої посади.

"Генерали, які спричиняли нелогічні дії на фронті та суттєві втрати особового складу, лишались на посадах. Вони очолюють оперативні напрямки або є заступниками міністра, – пояснює Згурець. – Саме незмінність цих генералів продукує повторюваність російської стратегії, де кількість втрат не має значення".

Російське командування відштовхується від того, що потенційно мобілізаційні ресурси переважають українські вчетверо. Тож  вони можуть і далі нехтувати цінністю людського життя.

"Страх і бідність є тими лещатами, в яких існує російське населення. Це два чинники, які зараз формують мобілізаційний ресурс РФ, – наголошує Згурець. – Тому вони і далі будуть лізти на фронт, або сподіваючись заробити перед смертю, або зі страху, що їх вб’ють свої ж".

Читайте також: Розбір | "Війна — це не проблема ЗСУ". Чому військові кажуть, що служити доведеться всім

Євгенія Мазур
Євгенія Мазур
Спеціальний кореспондент LIGA.net
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
авдіївкавтративійна росії проти українибахмутЗбройні сили України

Коментарі

Останні новини
 