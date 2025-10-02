Представьте, что политический маятник, который четыре года назад спас Чехию от популизма, сделал катастрофический обратный ход.

Парламентские выборы 3-4 октября 2025 года закончились. Экономических успехов правительство Петра Фиалы достигло слишком поздно.

Лидер движения ANO, основатель агропромышленного конгломерата Agrofert и второй по богатству гражданин Чехии, миллиардер Андрей Бабиш, торжествует.

Глубокое разочарование избирателей, проголосовавших "кошельком" из-за высокой инфляции и мучительной фискальной консолидации, перевесило стратегические достижения. Прага, которая была бастионом Запада, готовится к геополитическому популистскому сдвигу.

Его партия лидирует с примерно 30-31% голосов, получив решающий 10-процентный отрыв от прозападной коалиции Spolu (19-20%). Это делает его единственным реальным претендентом на формирование правительства.

Как этот "Пражский слом" отразится на поле боя Украины и готова ли Европа к новому, центральноевропейскому антизападному клубу? – в разборе LIGA.net.

Из этого текста вы узнаете:

Почему Бабиш ограничен в вариантах коалиции;

Какие требования будут диктовать его парнеры;

Почему эти политические партии – не те, от которых выиграет Чехия, Украина и Европа.