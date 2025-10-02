Уявіть, що політичний маятник, який чотири роки тому врятував Чехію від популізму, зробив катастрофічний зворотний хід.

Парламентські вибори 3-4 жовтня 2025 року закінчилися. Економічних успіхів уряд Петра Фіали досяг занадто пізно.

Лідер руху ANO, засновник агропромислового конгломерату Agrofert та другий найбагатший громадянин Чехії, мільярдер Андрей Бабіш тріумфує.

Глибоке розчарування виборців, які проголосували "гаманцем" через високу інфляцію та болісну фіскальну консолідацію, переважило стратегічні здобутки. Прага, яка була бастіоном Заходу, готується до геополітичного популістичного зсуву.

Його партія лідирує з приблизно 30-31% голосів, здобувши вирішальний 10-відсотковий відрив від прозахідної коаліції Spolu (19-20%). Це робить його єдиним реальним претендентом на формування уряду.

Як цей "празький злам" відобразиться на полі бою Україні та чи готова Європа до нового, центральноєвропейського антизахідного клубу – у розборі LIGA.net.

З цього тексту ви дізнаєтесь:

чому Бабіш обмежений у варіантах коаліції;

які вимоги диктуватимуть його партнери;

чому ці політичні партії – не ті, від яких виграє Чехія, Україна та Європа.