Прием гостей внутри кафе, Apple на WWDC 2020 и разговор с Гораном. Что надо знать утром

Мы выбираем важнейшие события за последние 24 часа и коротко их пересказываем. Наша цель - сэкономить ваше время, но рассказать главное

Доброе утро!

Сегодня среда, 24 июня. Температура от +15 до +26, курс доллара 26.53

Каждое утро редакторы LIGA.net Борис Давиденко, Андрей Самофалов, Петр Шуклинов и Андрей Бродецкий рассказывают о самых важных событиях прошедшего дня: что они значат и как повлияют. Плюс бонус - важный текст или мнение.

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Смешно и грустно

Очень важных новостей вчера не было, конечно, если не считать, что в Киеве ресторанам разрешили пускать посетителей внутрь (правда в том, что они и до этого пускали). Поэтому я выбрал новость с самым смешным заголовком: В Одесской мэрии закупили бесплатных учебников на 13 млн грн, идут обыски - ГБР. В тексте ещё смешнее, ГБР сначала отрапортовало о раскрытии этого заговора, в через пару часов эта информация с их сайта исчезла. Что происходит, непонятно. Думаю, что гбровцы напортачили и решили, что можно просто снять новость. Им пора вводить журналистские правила, например, мы новости не снимаем, а исправляем или даём опровержение, если ошиблись. Так понятнее. Больше по ссылке.

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Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. Интервью | Вадим Горан: Я в переговорах по Донбассу с 2016 года. СБУ об этом знает

Мы поговорили со всеми представителями Луганска и Донецка, которые сейчас присутствуют в Минске от Украины. Вот последнее - четвертое интервью. Знакомьтесь с Вадимом Гораном, представителем Луганска. И его взглядами. "Я считаю, что мы имеем полное право представлять территорию, на которой мы родились и выросли. И при всей разноплановости у нас есть один стержень, который нас объединяет: сделать мир, не сдавая никаких интересов Украины", - говорит он. Не пропустите. Больше по ссылке.

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Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. В Киеве разрешили принимать посетителей внутри кафе и ресторанов

Киевские рестораны и кафе открывают внутренние залы. Это решение вписывается в логику ослабления карантина, и не очень - в рост количества заболевших. На каких условиях могут работать заведения и чего ждать посетителям - подробности по ссылке. Больше по ссылке.

Рекомендует Андрей Бродецкий, редактор LIGA.tech. Собственные процессоры и обновления ОС: что представила Apple на WWDC 2020

Если вы пропустили: компания Apple представила обновления своих продуктов на конференции для разработчиков WWDC, которая в этом году впервые прошла полностью в виртуальном формате. Новые версии получили все операционные системы компании, а главной новостью стал переход Apple на собственные процессоры для MacBook. Чем еще порадовали пользователей разработчики из Купертино, читайте в нашем материале. Больше по ссылке.

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