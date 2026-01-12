Евросоюз – главная угроза для автократов. Именно поэтому Трамп и Кремль мечтают ослабить Европу
Я перечитывал Стратегию национальной безопасности администрации Трампа, и то, как незаслуженно мало было сказано об этом поистине примечательном документе, ясно характеризует нашу эпоху.
Наряду со всеми заявлениями о том, что Европе грозит "цивилизационное стирание", в другом разделе документа говорится: "Америка призывает своих политических союзников в Европе содействовать этому возрождению духа, и растущее влияние патриотических европейских партий действительно дает повод для большого оптимизма". Если читать это в сочетании с пунктом о том, что США будут "культивировать сопротивление нынешней траектории развития Европы вместе с европейскими нациями", можно обоснованно сделать вывод, что США фактически переняли российскую цель по ослаблению Европейского Союза путем активной поддержки националистических политических партий внутри него.
