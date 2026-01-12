Будущее человечества зависит от выживания ЕС, именно его успеха боятся авторитаристы по обе стороны океана

Я перечитывал Стратегию национальной безопасности администрации Трампа, и то, как незаслуженно мало было сказано об этом поистине примечательном документе, ясно характеризует нашу эпоху.

Наряду со всеми заявлениями о том, что Европе грозит "цивилизационное стирание", в другом разделе документа говорится: "Америка призывает своих политических союзников в Европе содействовать этому возрождению духа, и растущее влияние патриотических европейских партий действительно дает повод для большого оптимизма". Если читать это в сочетании с пунктом о том, что США будут "культивировать сопротивление нынешней траектории развития Европы вместе с европейскими нациями", можно обоснованно сделать вывод, что США фактически переняли российскую цель по ослаблению Европейского Союза путем активной поддержки националистических политических партий внутри него.

Читай полный материал по подписке LIGA PRO Уже есть LIGA PRO? Войдите

Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net