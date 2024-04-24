Премьер Венгрии Виктор Орбан 21 апреля заявил, что западные страны "в шаге от отправки войск в Украину".

С начала года французский президент Эмманюэль Макрон спровоцировал дискуссии в Украине, ЕС, США, НАТО заявлениями о возможной отправке войск в Украину.

Макрон повышает ставки, меняет дискурс во Франции, Европе, говорит LIGA.net доктор политических наук Школы высших социальных исследований (Париж) Владимир Ермоленко. Заявления президента Франции запустили дискуссии – многие в ЕС поддерживают Украину, но не хотят, чтобы их солдаты умирали за нас. Нет дискуссии, поддерживать ли Украину, а есть — как именно.

Париж стремится к лидерству Франции в ЕС, а Евросоюза – в мире. Во французах проснулся дух лидерства. Это может постепенно разбудить Европу, считает Ермоленко.

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Сегодня Макрон поддерживает Украину и выступает за вступление в НАТО и ЕС, хотя до войны Париж был скептичен по этому поводу, добавляет LIGA.net основатель Brussels Freedom Hub Роланд Фрейденштейн.

Заявления сделаны сознательно, чтобы оставить Россию в состоянии стратегической двусмысленности – не исключаем никаких действий.

Макрон по поводу возможного отправления войск сблизился со странами Балтии и Центральной Европы.

"Но страны Центральной Европы хотят знать, что не изменит снова мнение по поводу Путина", – говорит LIGA.net директор по внешней политике Центра европейских реформ Ян Бонд.

Последствия заявлений Макрона имеют две плоскости – политическую и военно-техническую, – объясняет юрист-международник Александр Калиниченко. Первая – больше политического и безопасного веса Франции в ЕС, автономия от США. Вторая – возможное присутствие французского ВПК, инструкторов, войск в Украине и сотрудничество с Центральной Европой.

Франция дает мало оружия по сравнению с Германией, но дает очень нужные вещи и может увеличить поставки.

Париж не исключает тренировочные миссии для ВСУ на украинской территории, строительство французских оружейных заводов, отправку инструкторов, саперов и даже войск на границу с Беларусью, что должно было бы остановить россиян перед возможной атакой и освободить ресурсы для ВСУ.

LIGA.net разбиралась, чего нам ждать от Парижа.

"Умная стратегия против тиранов"

Заявления Макрона – реакция на нестабильность в США. На них нельзя полагаться, считает Ермоленко. С избранием президентом Дональда Трампа ситуация может стать еще хуже. Трамписты уже определяют внешнюю политику США.

Макрон осматривает войска во время церемонии национальной дани покойному французскому политику и адмиралу Филиппу де Голлю, старшему сыну Шарля де Голля, 20 марта. Адмирал де Голль умер 13 марта в Париже, в возрасте 102 лет (Фото: EPA-EFE/LUDOVIC MARIN/POOL MAXPPP OUT)

По мнению Ермоленко, позиция Макрона отвечает намерениям безопасности и геополитической автономии Европы от Америки и Китая, а Франции – как ее архитектора. Он хочет лидерства европейцев в мире и французов в Европе. Вернуться к временам величия первого президента Шарля де Голля.

Справка Об отправке войск в Украину Макрон впервые заявил после встречи европейских лидеров в Париже 26 февраля. Затем призвал союзников "не быть трусами" и активизироваться. Заявил, что война в Украине затягивается, поэтому "в следующем году придется отправить ребят в Одессу". Войска Франции готовы к "самым жестким боям", если позовут, а демонстрация французской военной силы "сдержит нападение на нас", – пишет в статье для Le Monde командующий сухопутными войсками, генерал Пьер Шилл. Эстония, Литва, Латвия, Польша, Финляндия, Канада поддерживают Париж. США, Германия, Италия, Испания, Чехия – против. Французские войска не будут гибнуть на украинской земле, но если Россия нападет на НАТО, то для ее защиты армия Франции может приступить к бою, заявляет президент Владимир Зеленский. Пока Украина держится, французская армия может оставаться во Франции. Командующий сухопутными войсками Франции генерал Пьер Шилл (Фото: EPA-EFE/LUDOVIC MARIN / POOL MAXPPP OUT)

Это правильный ход, чтобы оставить Путина в ситуации стратегической двусмысленности, считает Фройденштейн: "Умная стратегия против играющих страхами тиранов, которые используют уязвимости открытых обществ, чтобы распространять фейки и свои нарративы".

Внутренняя кухня. "Французские ультраправые – двуликие подхалимы диктатора"

Макрон с опозданием понял опасность для европейских стран, если Путин восторжествует в Украине, говорит Ян Бонд.

По словам Бонда, Макрон соревнуется дома за популярность с ультраправой партией Национальное объединение (прежде Национальный фронт). Ее ранее критиковали за кредит в 9 млн евро от малоизвестного российского банка, связанного с Кремлем. Теперь крайние правые сами критикуют РФ.

"Макрон может одержать верх над ультраправыми и показать, что защищает демократическую Украину, а правые – двуликие подхалимы диктатора", – говорит Бонд.

Ермоленко не согласен, что речь идет о борьбе с крайними правыми за избирателей. По его мнению, Макрон мыслит стратегически и видит шанс для французов вернуть себе лидерство в Европе.

Наружная политика. Наполеоновские амбиции

Макрон лучше понимает психологию, необходимую для победы над Путиным, чем немецкий канцлер Олаф Шольц, говорит Ян Бонд.

"Понимает, что цель Путина – стереть Украину с карты Европы, и всякий раз, когда западные лидеры говорят, что не будут что-либо делать из-за страха эскалации, российский лидер воспринимает это как слабость", – говорит Бонд.

Париж борется с Берлином за политическое и безопасное лидерство в Европе, говорит Калиниченко.

Германия не готова к лидерству. Великобритания уже четыре года вне ЕС. Франция – единственная ядерная страна блока с сильнейшей армией и дипломатическими традициями, считает Ермоленко.

По его словам, Шольц планировал идти в оборонительном фарватере США. На практике это означает: не дадим Taurus, пока Америка не даст ATACMS.

Макрон и Шольц в Берлине 15 марта встретились, чтобы обсудить помощь Украине (Фото: EPA-EFE/HANNIBAL HANSCHKE)

Немцы помогают больше, чем французы, но делают это тише.

В то же время Макрон формирует коалицию с балтийцами. Условная нордически-восточная ось сопротивления России. Немцы оказались в тисках, когда "радикалы" в борьбе против россиян к востоку и к западу от них.

Германия остается экономичным двигателем ЕС, но теряет позиции из-за рецессии, говорит Фройденштейн. Франция имеет наполеоновские амбиции по поводу политического веса и безопасности Европы, где хочет играть ведущую роль.

"Макрон и Шольц считают, что помощь Украине должна быть количественно большей. Париж признает, что французская экономика в худшем состоянии, чем немецкая, поэтому может дать меньше", – говорит Фройденштейн.

Шольц указывает, что Берлин – второй по величине поставщик военной помощи Украине, уступая только США. Критикует Париж за то, что тот дает меньше денег и оружия. Шольц осторожнее, чем Макрон, по поводу передачи ракет дальнего радиуса или более смертоносного оружия.

"Шольц хочет, чтобы Украина не проиграла, но не уверен, что хочет поражения России. Разделяет немецкий страх эскалации, или хуже – вовлечения Германии в войну", – говорит Бонд.

Между Парижем и Берлином, по словам Фрейдштейна, кризис из-за поставок Taurus – Макрон и британский премьер Риши Сунак давят на Шольца.

Германия имеет возможность, но не имеет воли бряцать оружием. Франция имеет свободу, но не имеет экономической силы и качественного оружия.

Немецкие социал-демократы извлекли неправильный урок из Второй мировой, что военная сила – зло, уверен Фройденштейн. Макрон знает, что армия – иногда необходимый аргумент для подкрепления дипломатической позиции, чтобы со злом бороться.

Это позволяет Путину легко угрожать немцам и сдерживать их от помощи Украине, которая могла бы изменить ход боевых действий, говорит Бонд.

Французы хотят производить оружие в Украине. Немцы тоже

Франция публично говорит о возможной отправке войск – и повышает ставки, говорит Калиниченко. Если Париж объявит, что охраняет что-либо в Украине, то атака на этот объект будет означать нападение на французские вооруженные силы и граждан. Не факт, что Россия решится.

Европейские страны-члены НАТО, имеющие развитый ВПК, наращивают производство оружия с участием украинской стороны в Украине, говорит Калиниченко:

"Франция хочет иметь в Украине свой ВПК, наращивать тренировочные миссии украинских войск. Сейчас французы на уровне ЕС учат в Польше и Германии. Париж хочет перенести миссии к нам. Такие объекты могут быть на западе Украины".

Немецкий производитель оружия Rheinmetall планирует построить в Украине, по меньшей мере, четыре завода, пишет The Guardian.

Франция хочет привлечь три своих оборонных компании к производству оружия с украинскими партнерами в Украине, заявил французский министр обороны Себастьян Лекорню каналу BFMTV.

Макрон посещает французскую базу ВМС, 19 января этого года (Фото: EPA-EFE/CHRISTOPHE PETIT-TESSON/POOL)

"Германия планирует открыть в Украине заводы по производству боеприпасов, колесной и гусеничной техники. Франция – работать над нашей ПРО. Могут быть совместные предприятия. В частности, делать ракеты для SAMP/T", – говорит Калиниченко.

Французы могут заботиться о безопасности гражданской инфраструктуры, которую хотим реанимировать – аэропортов Львова и Ужгорода, говорит Калиниченко. Для России удар по объектам с французами будет эскалацией с ядерным государством.

Французские войска на учениях НАТО в Германии, 14 сентября 2023 г. (Фото: EPA-EFE/ANNA SZILAGYI)

Размещение французских войск на границе с Беларусью, по словам Калиниченко, возможно потом.

Что касается слов Макрона об отправлении войск в Одессу, то есть две составляющие – экономическая и историческая, – считает Калиниченко. Зерновой коридор чувствителен для французов. Нехватка нашего зерна в Северной Африке и на Ближнем Востоке ведет к росту напряженности там и миграции в Европу. Историческая – Франция имеет сантименты, потому что активно участвовала в развитии Одессы.