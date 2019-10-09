Приватбанк и “кумовство” Зеленского. Что вам надо знать этим утром

Доброе утро!
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Ключевые судебные победы юристы Коломойского одержали между первым и вторым турами президентских выборов 2019 года:
- 18 апреля Окружной админсуд Киева (ОАСК) признал неправомерной национализацию ПриватБанка.
- В этот же день ОАСК отменил решение Нацбанка о списке связанных с экс-владельцами Привата компаний и физлиц.
- 20 апреля Печерский райсуд Киева отменил личное поручительство Коломойского по рефинансу НБУ на 9 млрд грн.
Еще недавно кандидат в президенты Владимир Зеленский ругал «кумовство» в политики, а сейчас некоторые кадровое назначения повторяют сценарий сериала Слуга народа. Мы проанализировали кадровую политику Зеленского и нашли несколько примеров "дружественных" назначений.
Ключевой принцип кадровой политики Зеленского – это доверие. Для него важно лично знать человека, которого он назначает. Некоторые примеры назначений:
1.Иван Баканов. Друг детства Зеленского, который в августе был утвержден Радой на должность главы СБУ.
2. Друзья с Квартала. Бизнес-партнер и сооснователь Квартала Сергей Шефир становится первым помощником президента. Исполнительный продюсер студии Сергей Трофимов был назначен Зеленским первым замглавы Офиса президента, а сценарист сериала Сваты Юрий Костюк - замглавы ОПУ. Андрей Ермак является одним из главных переговорщиков Зеленского с Россией. До назначения в ОПУ он занимался продюсированием кино.
3. Владислав Бухарев стал главой Службы внешней разведки. Он является давним поклонником творчества Квартала и постоянно ходил на концерты студии. Кроме того, Бухарев неоднократно организовывал концерты Квартала на своем округе в Сумской области. Уже в сентябре Зеленский перевел Бухарева в СБУ, сделав его первым замом Баканова.
4. Юлия Мецгер - член наблюдательного совета Приватбанка по квоте президента. Судя по многочисленным фотографиям в соцсетях, Мецгер – давняя подруга актрисы Квартала Елены Кравец. У них много фотографий с совместного отдыха. И Мецгер и Кравец родом с Кривого Рога.
5. Александр Завитневич. По итогам парламентских выборов от Слуги народа в Раду зашел директор Смелянского литейного завода (39-й номер списка). Его супруга Наталья училась в одном классе с Зеленским. В 2017 году она выставила в Facebook фотографии со встречи выпускников, на которой был и Зеленский. С момента начала работы Рады Завитневич присутствовал лишь на трех заседаниях. Это при том, что он глава комитета по вопросам обороны и национальной безопасности. Но и на заседания комитета он также не ходит.
Это не все "друзья" Зеленского, кто получил должности при власти. Больше читайте в статье.
Что еще стоит знать этим утром:
1. Трагедия МН17. В Нидерландах решили расследовать "роль Украины". Парламент Нидерландов единогласно поддержал идею о расследовании того, почему Украина не закрыла воздушное пространство над своей восточной территорией во время боевых действий в июле 2014 года, когда был сбит самолет рейса МН17 Амстердам - Куала-Лумпур.
2. В России объявили в розыск бизнесмена Павла Фукса. Российско-украинского бизнесмена вызывают в суд по делу о мошенничестве компании MosCityGroup. Застройщика подозревают в нецелевом использовании денег дольщиков и невыполнении перед ними своих обязательств. Фукс опроверг информацию о розыске, назвав это «политическим давлением».
3. Нобелевскую премию по физике дали за за теоретические открытия в физической космологии и открытие экзопланеты, вращающейся вокруг звезды солнечного типа. Премию получили Джеймс Пиблс, Мишель Майор и Дидье Кело.