Приватбанк и “кумовство” Зеленского. Что вам надо знать этим утром

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Приватбанк – Коломойскому? Что происходит в суде





Олигарх Игорь Коломойский в суде пытается вернуть акции Приватбанка, потерянные в результате национализации. 24 сентября судебный процесс вышел на финальную стадию. Рассказываем о споре

ПриватБанк перешел в собственность государства в конце декабря 2016 года , официальная причина – дыра в капитале которую прежние владельцы банка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов не смогли покрыть своими деньгами.





Государство докапитализировало банк на сумму 155 млрд грн, выпустив дополнительные акции. Все 100% банка Минфин купил за символическую сумму – 1 гривню.





Первые иски, оспаривающие национализацию государство начало получать практически сразу после того, как стало владельцем банка. Сейчас "война" охватывает уже несколько тысяч судебных дел.

Ключевые судебные победы юристы Коломойского одержали между первым и вторым турами президентских выборов 2019 года:

- 18 апреля Окружной админсуд Киева (ОАСК) признал неправомерной национализацию ПриватБанка.

- В этот же день ОАСК отменил решение Нацбанка о списке связанных с экс-владельцами Привата компаний и физлиц.

- 20 апреля Печерский райсуд Киева отменил личное поручительство Коломойского по рефинансу НБУ на 9 млрд грн.

Теперь Коломойский хочет признать сделку по выкупу акций ПриватБанка Минфином недействительной и требует возврата своих акций. Иск Коломойского основан на ключевом утверждении: государство конфисковало ПриватБанк с помощью давления на прежних владельцев, соответствующего решения суда не было, следовательно, отсутствовали и основания для фактически бесплатной передачи банка в госсобственность.

Будет ли «кумовство» в кадровой политики Зеленского

Еще недавно кандидат в президенты Владимир Зеленский ругал «кумовство» в политики, а сейчас некоторые кадровое назначения повторяют сценарий сериала Слуга народа. Мы проанализировали кадровую политику Зеленского и нашли несколько примеров "дружественных" назначений.

Ключевой принцип кадровой политики Зеленского – это доверие. Для него важно лично знать человека, которого он назначает. Некоторые примеры назначений:

1.Иван Баканов. Друг детства Зеленского, который в августе был утвержден Радой на должность главы СБУ.

2. Друзья с Квартала. Бизнес-партнер и сооснователь Квартала Сергей Шефир становится первым помощником президента. Исполнительный продюсер студии Сергей Трофимов был назначен Зеленским первым замглавы Офиса президента, а сценарист сериала Сваты Юрий Костюк - замглавы ОПУ. Андрей Ермак является одним из главных переговорщиков Зеленского с Россией. До назначения в ОПУ он занимался продюсированием кино.

3. Владислав Бухарев стал главой Службы внешней разведки. Он является давним поклонником творчества Квартала и постоянно ходил на концерты студии. Кроме того, Бухарев неоднократно организовывал концерты Квартала на своем округе в Сумской области. Уже в сентябре Зеленский перевел Бухарева в СБУ, сделав его первым замом Баканова.

4. Юлия Мецгер - член наблюдательного совета Приватбанка по квоте президента. Судя по многочисленным фотографиям в соцсетях, Мецгер – давняя подруга актрисы Квартала Елены Кравец. У них много фотографий с совместного отдыха. И Мецгер и Кравец родом с Кривого Рога.

5. Александр Завитневич. По итогам парламентских выборов от Слуги народа в Раду зашел директор Смелянского литейного завода (39-й номер списка). Его супруга Наталья училась в одном классе с Зеленским. В 2017 году она выставила в Facebook фотографии со встречи выпускников, на которой был и Зеленский. С момента начала работы Рады Завитневич присутствовал лишь на трех заседаниях. Это при том, что он глава комитета по вопросам обороны и национальной безопасности. Но и на заседания комитета он также не ходит.

Это не все "друзья" Зеленского, кто получил должности при власти. Больше читайте в статье.

Что еще стоит знать этим утром:

1. Трагедия МН17. В Нидерландах решили расследовать "роль Украины". Парламент Нидерландов единогласно поддержал идею о расследовании того, почему Украина не закрыла воздушное пространство над своей восточной территорией во время боевых действий в июле 2014 года, когда был сбит самолет рейса МН17 Амстердам - Куала-Лумпур.

2. В России объявили в розыск бизнесмена Павла Фукса. Российско-украинского бизнесмена вызывают в суд по делу о мошенничестве компании MosCityGroup. Застройщика подозревают в нецелевом использовании денег дольщиков и невыполнении перед ними своих обязательств. Фукс опроверг информацию о розыске, назвав это «политическим давлением».

3. Нобелевскую премию по физике дали за за теоретические открытия в физической космологии и открытие экзопланеты, вращающейся вокруг звезды солнечного типа. Премию получили Джеймс Пиблс, Мишель Майор и Дидье Кело.