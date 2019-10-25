Продажа Vodafone Ukraine и рост в рейтинге Doing Business. Что вам надо знать этим утром

Доброе утро!

Сегодня пятница, 25 октября. Погода +9-+15, курс доллара 25.11. Каждое утро мы выбираем главные новости, событии и статьи на LIGA.net, которые помогут вам провести день с максимальной пользой.

Российский олигарх продает Vodafone Ukraine нефтяным магнатам из Баку

Азербайджанский мобильный оператор Bakcell может получить опосредованный контроль над украинским мобильным оператором ВФ Украина (ТМ Vodafone Ukraine), который обслуживает 19,7 млн абонентов. Рассказываем, что случилось.

Об активе. ВФ Украина работает через нидерладнскую компанию Preludium B.V., которая входит в российскую группу МТС. Мажоритарным акционером группы является российский бизнесмен Владимир Евтушенков.

Зачем продавать компанию. Группа МТС давно хотела продать украинский актив, так как устала от слабого возврата инвестиций. В 2015 году украинская компания инвестировала 22,7 млрд грн, при этом чистая прибыль составила 8,6 млрд. Вторая причина – Евтушенков согласился на продажу потому, что его холдинговая компания АФК Система сильно закредитована. И нужны деньги, чтобы отдавать долги.

Кто покупатель. Bakcell является дочерней компанией промышленного холдинга Neqsol, основанного более 20 лет назад. Холдинг работает в телекоме, нефтегазовой и строительной отраслях. Он присутствует в Великобритании, США, Турция, Азербайджане, Казахстане, ОАЭ, Бангладеш. О владельце холдинга нет информации.

Что будет. Скорее всего в украинском офисе сильно обновится менеджмент. Также компания может стать менее прозрачной, так как Bakcell, в отличие от МТС, не публична и не обязана отчитываться.

Украина поднялась в рейтинге Doing Business. Ищем реформы с микроскопом

Украина заняла 64 место в ежегодном рейтинге Всемирного банка Doing Business-2020. Результат страны за прошедший год – плюс семь позиций и улучшение по шести ключевым показателям рейтинга из десяти. Мы разбирались, что изменилось в сравнении с прошлым годом?

За счет чего произошел рост. Сейчас основные драйверы улучшения позиций – получение разрешений на строительство (20 место) и защита прав миноритарных инвесторов (45). Серьезное улучшение по этим индикаторам (плюс 10 и 27 позиций соответственно) обеспечило общий прогресс страны в прошлом году.

Какой позитив увидели эксперты Всемирного банка. Авторы отчета выделяют у Украины шесть "позитивных" направлений:

1. Строительство. Разрешения на возведение новых объектов в пределах Киева стали более дешевыми (за счет уменьшения паевого взноса). Также Украина отменила старое требование по привлечению к строительству независимых инженеров технадзора.

2. Доступ к энергосетям. В Украине появился механизм компенсации за отключения электричества на сутки и больше. Заработала Геодезическая инофрмационно-техническая система (ГИС), которая позволяет потребителям увидеть расположение электросетей, оценить оптимальный вариант и примерную стоимость подключения.

3. Регистрация собственности. Запуск ГИС, где видны земли в собственности территориальных громад и других владельцев. Появилась публичная кадастровая карта.

4. Защита прав акционеров. Процедуры принудительного выкупа акций миноритарных акционеров мажоритариями (squeeze out) проходят прозрачно, считают авторы отчета.

5. Международная торговля. Украина упростила сертификацию для поставщиков автозапчастей.

6. Кредиты. В сентябре 2018 года заработал Кредитный реестр НБУ: он содержит информацию о заемщиках всех украинских банков.

Левые или правые. Вы понимаете разницу между ними? А сами вы кто? #ВластьЭтоМы

По данным исследования VoxUkraine и Киевской школы экономики, 73%-м украинцам близки левые взгляды в экономике и они не возражают против довольно авторитарных отношений граждан и государства (влияния государства на экономику и личные свободы). Получаются такие себе - авторитарные левые.





Левых демократов в Украине около 17%, еще 6,5% сторонников левого лагеря оказались ровно посередине между авторитарным контролем и демократическим невмешательством, правых - чуть меньше 3%.





Украинцы считают, что государство может и должно влиять на экономику и в случае необходимости может ограничивать личные свободы граждан.





В Украине отличить публичного сторонника левых и правых идей сложно. Идеологию рассматривают в двух плоскостях – экономической и в разрезе отношений государства и гражданина, насколько государство вмешивается в жизнь людей. В Украине часто правые политические идеи (национализм, ущемление прав ЛБГТ) перемешиваются с левыми экономическими - государство должно обеспечить всем высокий уровень жизни, владеть компаниями, регулировать цены и т.д. Поэтому, часто возникает путаница.





После развала СССР, который насаждал авторитарный социализм (крайне левая идеология), в украинском обществе остался патернализм - большинство считает, что государство им должно.





В опросе Центра Разумкова только 5% опрошенных сообщили, что понимают разницу между правыми и левыми. 38% опрошенных признались, что ничего не знают о разнице между правыми и левыми. Еще 13% - затруднились ответить.

В общем, масштаб работ для политического просветительства огромный. И вряд ли стоит ожидать помощи в "идеологическом просвещении" от безидеологичных политиков. Больше о разнице левых и правых в Украине читайте по ссылке.

Проверить свою склонность к той или иной идеологии можно с помощью специального теста - политический компас.

Что еще стоит знать этим утром:

1. Суд Парижа обязал Россию выплатить Ощадбанку $1,3 млрд. Суд признал Россию виновной в убытках, которые банк получил в результате оккупации Крыма.

2. НБУ рекордно понизил учетную ставку и улучшил прогноз ВВП. Учетную ставку понизили на 1 процентный пункт до 15,5%. Прогноз роста ВВП на 2020 год: 3,5%.

3. Минздрав рассказал о воздухе в Киеве. Ведомство с помощью трех лабораторий проанализировало атмосферный воздух в столице. Вывод: увеличения концентрации загрязняющих веществ, по которым проводили мониторинг, не зафиксировали.